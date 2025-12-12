U CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a răbufnit după înfrângerea suferită în Conference League.

L-a criticat pe Anzor Mekvabishvili (24 de ani), însă a găsit și un alt vinovat pentru penalty-ul ratat în prima repriză.

Cârțu a afirmat că nu a mai simțit o asemenea dezamăgire de la partida pierdută în fața celor de la CFR Cluj în ultima etapă a play-off-ului din Liga 1, sezonul 2019/20. Atunci, într-un meci decisiv pentru titlu, ardelenii s-au impus în Bănie cu 3-1.

Citește și Mesaj pentru Grădinescu FOTO cu bannerul afișat pe Arena Națională după tensiunile dintre comentator și fanii din Ghencea Citește mai mult Mesaj pentru Grădinescu FOTO cu bannerul afișat pe Arena Națională după tensiunile dintre comentator și fanii din Ghencea

U CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2 . Sorin Cârțu: „Cum să bați penalty cu câțiva metri de elan?!”

În minutul 38, Mekvabishvili putea deschide scorul din penalty, însă a șutat mult peste poarta lui Vindahl. Cârțu n-a avut milă de mijlocașul din Georgia.

„Nici nu prea aş vrea să vorbesc, că sunt dezamăgit, frustrat, am acelaşi sentiment pe care l-am avut când am pierdut finala cu CFR, că am fost într-un moment mare şi l-am ratat. Nu vreau să fac analiză, să vorbească jucătorii şi antrenorii. Au fost atâtea momente pe care nu le-am exploatat în joc.

Cum să baţi penalty cu câţiva metri de elan?! Nu pot accepta. Cum am aşteptat evenimentul ăsta şi ce aşteptări aveam… E greu de acceptat ce s-a întâmplat. Penalty-ul a venit într-un moment în care primeam cadouri de la ei, în minutele alea, până în 35. A mai fost o pasă dată încet acasă pe care n-am exploatat-o. Apoi penalty-ul venit din nimic, un cadou făcut de ei.

Am invocat meciul cu CFR că vorbim de echipe norocoase, de ghinioane, dar parcă ni le facem şi singuri. Mi-a fost greu să accept ratarea penalty-ului. Totul n-a fost să fie în seara asta, dar şi noi le căutăm”, a declarat Sorin Cârţu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Sorin Cârțu: „Aș fi avut alte pretenții de la Cicâldău”

În plus, Cârțu l-a criticat și pe Alexandru Cicâldău (28 de ani), căpitanul echipei, pentru că nu și-a asumat responsabilitatea de a executa penalty-ul din prima repriză.

„Schimbările sunt alegerile lui Coelho. Nu poţi şti ce au vorbit înaintea meciului, că mă gândesc că s-au pus toate la punct, cu planul A, planul B.

Aş fi avut alte pretenţii de la Cicâldău la ce reprezintă în echipa asta şi nu credeam că stabilesc el şi Anzor cine bate penalty-ul. Nu! Bat eu că sunt Cicâldău, asta e părerea mea.

Sunt întrebări pe care mi le pun şi eu şi de aia sunt dezamăgit şi am frustrări. De aici nici nu vreau să vorbesc că se interpretează.

Cum am trăit evenimentul ăsta toată săptămâna şi ce mi s-a întâmplat… am avut o reacţie greu de stăpânit şi de acceptat în acel moment”, a mai spus oficialul grupării din Bănie.

Sparta e o echipă bună, una obişnuită cu cupele europene. I-am simţit puţin supăraţi că joacă în Conference şi nu în Champions, unde au luat 30 de milioane. Faptul că jucau cu noi, în Conference… Cam asta e echipa contra căreia am jucat în seara asta. Sorin Cârțu, președinte de onoare Universitatea Craiova

AEK Atena - U Craiova, meciul decisiv din ultima etapă a fazei ligii, va avea loc joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Echipa lui Filipe Coelho se va califica automat cu o victorie. Situația se complică în cazul unei remize sau a unei înfrângeri. Toate calculele, aici⤵️

Clasamentul grupei Conference League, înainte de ultima etapă

Poziție/Echipă Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Strasbourg 8-4 13 2. Shakhtar 10-5 12 3. Rakow 8-2 11 4. AEK Atena 11-5 10 5. Samsunspor 10-4 10 6. Sparta Praga 7-3 10 7. Rayo Vallecano 10-7 10 8. Mainz 5-3 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Crystal Palace 9-4 9 10. AEK Larnaca 6-1 9 11. Fiorentina 8-4 9 12. Celje 8-7 9 13. AZ Alkmaar 7-7 9 14. Rijeka 5-2 8 15. Omonia 5-3 8 16. Lausanne 5-3 8 17. Noah 6-5 8 18. Jagiellonia 5-4 8 19. Drita 4-5 8 20. Lech Poznan 10-7 7 21. Shkendija 4-4 7 22. Sigma Olomouc 6-7 7 23. U Craiova 4-5 7 24. Lincoln Red Imps 6-11 7 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. KuPS 4-3 6 26. Zrinjski 7-9 6 27. Breidablik 5-8 5 28. Dinamo Kiev 7-9 3 29. Hacken 5-7 3 30. Legia 4-7 3 31. Slovan Bratislava 4-9 3 32. Hamrun 3-8 3 33. Aberdeen 3-11 2 34. Shelbourne 0-7 1 35. Shamrock Rovers 4-12 1 36. Rapid Viena 213 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport