„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu  a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări” +12 foto
Sorin Cârțu (Foto: IMAGO)
Conference League

„Aveam alte pretenții de la el!” Anzor a ratat penalty-ul din meciul cu Sparta Praga, dar Cârțu a mai găsit un vinovat: „Dezamăgit, am frustrări”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 10:35
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 13:27
  • U CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2. Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al oltenilor, a răbufnit după înfrângerea suferită în Conference League.
  • L-a criticat pe Anzor Mekvabishvili (24 de ani), însă a găsit și un alt vinovat pentru penalty-ul ratat în prima repriză.

Cârțu a afirmat că nu a mai simțit o asemenea dezamăgire de la partida pierdută în fața celor de la CFR Cluj în ultima etapă a play-off-ului din Liga 1, sezonul 2019/20. Atunci, într-un meci decisiv pentru titlu, ardelenii s-au impus în Bănie cu 3-1.

Mesaj pentru Grădinescu FOTO cu bannerul afișat pe Arena Națională după tensiunile dintre comentator și fanii din Ghencea
Citește și
Mesaj pentru Grădinescu FOTO cu bannerul afișat pe Arena Națională după tensiunile dintre comentator și fanii din Ghencea
Citește mai mult
Mesaj pentru Grădinescu FOTO cu bannerul afișat pe Arena Națională după tensiunile dintre comentator și fanii din Ghencea

U CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2. Sorin Cârțu: „Cum să bați penalty cu câțiva metri de elan?!”

În minutul 38, Mekvabishvili putea deschide scorul din penalty, însă a șutat mult peste poarta lui Vindahl. Cârțu n-a avut milă de mijlocașul din Georgia.

„Nici nu prea aş vrea să vorbesc, că sunt dezamăgit, frustrat, am acelaşi sentiment pe care l-am avut când am pierdut finala cu CFR, că am fost într-un moment mare şi l-am ratat. Nu vreau să fac analiză, să vorbească jucătorii şi antrenorii. Au fost atâtea momente pe care nu le-am exploatat în joc.

Cum să baţi penalty cu câţiva metri de elan?! Nu pot accepta. Cum am aşteptat evenimentul ăsta şi ce aşteptări aveam… E greu de acceptat ce s-a întâmplat. Penalty-ul a venit într-un moment în care primeam cadouri de la ei, în minutele alea, până în 35. A mai fost o pasă dată încet acasă pe care n-am exploatat-o. Apoi penalty-ul venit din nimic, un cadou făcut de ei.

Am invocat meciul cu CFR că vorbim de echipe norocoase, de ghinioane, dar parcă ni le facem şi singuri. Mi-a fost greu să accept ratarea penalty-ului. Totul n-a fost să fie în seara asta, dar şi noi le căutăm”, a declarat Sorin Cârţu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (5).jpg
Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (5).jpg

Galerie foto (12 imagini)

Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (1).jpg Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (2).jpg Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (3).jpg Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (4).jpg Penalty-ul din U Craiova - Sparta Praga (5).jpg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Sorin Cârțu: „Aș fi avut alte pretenții de la Cicâldău”

În plus, Cârțu l-a criticat și pe Alexandru Cicâldău (28 de ani), căpitanul echipei, pentru că nu și-a asumat responsabilitatea de a executa penalty-ul din prima repriză.

„Schimbările sunt alegerile lui Coelho. Nu poţi şti ce au vorbit înaintea meciului, că mă gândesc că s-au pus toate la punct, cu planul A, planul B.

Aş fi avut alte pretenţii de la Cicâldău la ce reprezintă în echipa asta şi nu credeam că stabilesc el şi Anzor cine bate penalty-ul. Nu! Bat eu că sunt Cicâldău, asta e părerea mea.

Sunt întrebări pe care mi le pun şi eu şi de aia sunt dezamăgit şi am frustrări. De aici nici nu vreau să vorbesc că se interpretează.

Cum am trăit evenimentul ăsta toată săptămâna şi ce mi s-a întâmplat… am avut o reacţie greu de stăpânit şi de acceptat în acel moment”, a mai spus oficialul grupării din Bănie.

Sparta e o echipă bună, una obişnuită cu cupele europene. I-am simţit puţin supăraţi că joacă în Conference şi nu în Champions, unde au luat 30 de milioane. Faptul că jucau cu noi, în Conference… Cam asta e echipa contra căreia am jucat în seara asta. Sorin Cârțu, președinte de onoare Universitatea Craiova
U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (7).jpg
U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (7).jpg

Galerie foto (8 imagini)

U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (1).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (2).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (3).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (4).jpg U Craiova - Sparta Praga. FOTO FB U Craiova (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

AEK Atena - U Craiova, meciul decisiv din ultima etapă a fazei ligii, va avea loc joi, 18 decembrie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Echipa lui Filipe Coelho se va califica automat cu o victorie. Situația se complică în cazul unei remize sau a unei înfrângeri. Toate calculele, aici⤵️

Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește și
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK
Citește mai mult
Calcule Cum se califică U Craiova în primăvara europeană + când și unde are loc meciul decisiv cu AEK

Clasamentul grupei Conference League, înainte de ultima etapă

Poziție/EchipăGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Strasbourg8-413
2. Shakhtar10-512
3. Rakow8-211
4. AEK Atena11-510
5. Samsunspor10-410
6. Sparta Praga7-310
7. Rayo Vallecano10-710
8. Mainz5-310
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Crystal Palace9-49
10. AEK Larnaca6-19
11. Fiorentina8-49
12. Celje8-79
13. AZ Alkmaar7-79
14. Rijeka5-28
15. Omonia5-38
16. Lausanne5-38
17. Noah6-58
18. Jagiellonia5-48
19. Drita4-58
20. Lech Poznan10-77
21. Shkendija4-47
22. Sigma Olomouc6-77
23. U Craiova4-57
24. Lincoln Red Imps6-117
Zona echipelor eliminate⤵️
25. KuPS4-36
26. Zrinjski7-96
27. Breidablik5-85
28. Dinamo Kiev7-93
29. Hacken5-73
30. Legia4-73
31. Slovan Bratislava4-93
32. Hamrun3-83
33. Aberdeen3-112
34. Shelbourne0-71
35. Shamrock Rovers4-121
36. Rapid Viena2130

Citește și

„N-am mai trăit așa ceva”  Mihai Toma, după ce a marcat cu Feyenoord: „Acela a fost momentul în care am început să credem în revenire”
Europa League
01:14
„N-am mai trăit așa ceva” Mihai Toma, după ce a marcat cu Feyenoord: „Acela a fost momentul în care am început să credem în revenire”
Citește mai mult
„N-am mai trăit așa ceva”  Mihai Toma, după ce a marcat cu Feyenoord: „Acela a fost momentul în care am început să credem în revenire”
Tănase și Cisotti au declanșat nebunia  FOTO: Golul marcat de FCSB în ultimele secunde cu Feyenoord » Van Persie a rămas împietrit pe bancă
Europa League
00:20
Tănase și Cisotti au declanșat nebunia FOTO: Golul marcat de FCSB în ultimele secunde cu Feyenoord » Van Persie a rămas împietrit pe bancă
Citește mai mult
Tănase și Cisotti au declanșat nebunia  FOTO: Golul marcat de FCSB în ultimele secunde cu Feyenoord » Van Persie a rămas împietrit pe bancă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
Universitatea Craiova Sparta Praga Sorin Cartu alexandru cicaldau conference league anzor mekvabishvili
Știrile zilei din sport
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
09:30
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
11:36
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Alte sporturi
12:45
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA: „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Citește mai mult
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
09:00
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:06
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
18:43
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
17:08
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Campionate
12:09
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Superliga
10:03
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Citește mai mult
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Superliga
12.12
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Citește mai mult
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Europa League
12.12
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR! Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

Echipe/Competiții

fcsb 95 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share