Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Cristian Chivu. Sursa: Imago
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 23:34
alt-text Actualizat: 28.09.2025, ora 00:38
  • Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), a învins-o pe Cagliari, scor 2-0, în etapa #5 din Serie A.

Elevii lui Chivu au deschis rapid scorul. Bastoni a centrat în careu pentru Lautaro Martinez, care, deși nu se afla în poziție ideală, i-a depășit pe fundașii lui Cagliari și a reluat cu capul.

Cagliari - Inter 0-2. Cristi Chivu, trei victorii la rând!

Meciul a fost dominat de Inter, dar în minutul 73 gazdele au avut o ocazie importantă. Folorunsho a trimis în bară, după un corner.

Fabio Pio Esposito a marcat golul de 2-0, care reprezentat și prima sa reușită în Serie A, după o pasă excelentă de la Dimarco.

În urma acestui rezultat, Inter a urcat pe locul cinci, cu nouă puncte. Cagliari se află pe 10, cu șapte puncte acumulate.

Aflat la al zecelea meci pe banca nerazzurrilor, Chivu a reușit să bifeze în premieră 3 victorii consecutive, după ce le-a bătut și pe Ajax și Sassuolo.

Cu 9 puncte după 5 etape în Serie A, Chivu are un start mai bun decât Mircea Lucescu. Actualul selecționer i-a pregătit pe italieni în 1999, iar după primele 5 runde avea 7 puncte.

Mai mult, Il Luce n-a reușit să adune 3 victorii consecutive în mandatul său.

Esposito, pariul lui Chivu

Tânărul Pio Esposito, autorul golului care a liniștit apele la Inter, este jucătorul surpriză pe care mizează tehnicianul român.

Atacantul are numai 20 de ani și a reușit să spargă gheața în Serie A la doar al treilea meci!

L-a avut antrenor pe Chivu de la U14 până la Primavera, în 2022, când au cucerit titlul.

Cagliari - Inter 0-2

Min. 90 - Final de meci

Min. 82 - Gol! (0-2) Federico Dimarco îi pasează în careu lui Pio Esposito, care trimite balonul în poartă

Min. 78 - Folorunsho și Obert sunt înlocuiți de Idrissi și Borrelli

Min. 74 - Ocazie mare pentru Cagliari! Folorunsho a reluat cu capul direct în bară!

Min. 72 - Dumfries îl înlocuiește pe Luis Henrique

Min. 64 - Frattesi și Esposito intră în locul lui Barella și Thuram

Min. 60 - Barella primește un cartonaș galben

Min. 58 - Gaetano și Felici îi înlocuiesc pe Deiola și Pedro

Min. 46 - Dimarco intră în locul lui Carlo Augusto

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45+3 - Pauză!

Min. 45 - Carlos Augusto primește un cartonaș galben

Min. 44 - Prati s-a accidentat. În locul său intră Belotti

Min. 36 - Inter construiește o fază promițătoare, mingea ajunge la Alessandro Bastoni, care încearcă un șut din afara careului, dar mingea este respinsă în out

Min. 9 - Gol (0-1) Bastoni trimite o centrare în careu. Lautaro Martinez se înalță peste apărătorii celor de la Cagliari, și înscrie!

Min. 1 - Meciul începe acum!

Cagliari - Inter, echipele de start:

  • Cagliari: Caprile - Jose Pedro, Yerry Mina, Luperto - Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert - Belotti, Esposito
  • Rezerve: Ciocci, Sarno - Borelli, Cavuoti, Di Pardo, Felici, G. Gaetano, Idrissi, Kilicsoy, Liteta, Mazzitelli, Pavoletti, M. Prati, Ju. Rodriguez, M. Rog
  • Antrenor: Fabio Pisacane
  • Inter: J. Martinez - Akanji, De Vrij, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, L. Martinez
  • Rezerve: Y. Sommer, Di Gennaro - Acerbi, Bisseck, A. Bonny, M. Darmian, F. Dimarco, Diouf, Dumfries, F. Esposito, Frattesi, T. Palacios, P. Sucic, Zielinski
  • Antrenor: Cristi Chivu
  • Stadion: Unipol Domus
  • Arbitru: Marco Piccinini. Asistenți: Giovanni Moro și Vito Mastrodonato. Arbitru VAR: Daniele Doveri. Asistent VAR: Matteo Gariglio
88 de meciuri
s-au disputat între Inter și Cagliari în Serie A, iar Inter are avantajul cu 45 de victorii, față de 14 ale celor de la Cagliari. Restulde 29 de meciuri au fost remize. Totuși, Inter a câștigat 14 din ultimele 15 confruntări directe, conform inter.it

Elevii lui Chivu, care vin după meciul câștigat cu Sassuolo (2-1), vor lupta pentru cea de-a treia victorie în campionat.

Chivu îl va odihni pe Denzel Dumfries, așa că Luis Henrique va debuta ca titular în Serie A.

Cagliari se află pe locul opt în Serie A, cu șapte puncte acumulate, cu un punct mai mult decât Inter, care ocupă locul 10.

Clasamentul în Serie A

LocEchipaMeciuriPuncte
1Napoli412
2Juventus511
3AC Milan49
4AS Roma49
5Inter59
6Atalanta59
7Cremonese59
8Como58
9Udinese47
10Cagliari57
11Bologna46
12Torino44
13Lazio43
14Sassuolo43
15Verona43
16Genoa42
17Fiorentina42
18Parma42
19Pisa41
20Lecce41

serie a cagliari Inter Milano Cristi Chivu
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
