- Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (44 de ani), a învins-o pe Cagliari, scor 2-0, în etapa #5 din Serie A.
Elevii lui Chivu au deschis rapid scorul. Bastoni a centrat în careu pentru Lautaro Martinez, care, deși nu se afla în poziție ideală, i-a depășit pe fundașii lui Cagliari și a reluat cu capul.
Cagliari - Inter 0-2. Cristi Chivu, trei victorii la rând!
Meciul a fost dominat de Inter, dar în minutul 73 gazdele au avut o ocazie importantă. Folorunsho a trimis în bară, după un corner.
Fabio Pio Esposito a marcat golul de 2-0, care reprezentat și prima sa reușită în Serie A, după o pasă excelentă de la Dimarco.
În urma acestui rezultat, Inter a urcat pe locul cinci, cu nouă puncte. Cagliari se află pe 10, cu șapte puncte acumulate.
Aflat la al zecelea meci pe banca nerazzurrilor, Chivu a reușit să bifeze în premieră 3 victorii consecutive, după ce le-a bătut și pe Ajax și Sassuolo.
Cu 9 puncte după 5 etape în Serie A, Chivu are un start mai bun decât Mircea Lucescu. Actualul selecționer i-a pregătit pe italieni în 1999, iar după primele 5 runde avea 7 puncte.
Mai mult, Il Luce n-a reușit să adune 3 victorii consecutive în mandatul său.
Esposito, pariul lui Chivu
Tânărul Pio Esposito, autorul golului care a liniștit apele la Inter, este jucătorul surpriză pe care mizează tehnicianul român.
Atacantul are numai 20 de ani și a reușit să spargă gheața în Serie A la doar al treilea meci!
L-a avut antrenor pe Chivu de la U14 până la Primavera, în 2022, când au cucerit titlul.
Cagliari - Inter 0-2
Min. 90 - Final de meci
Min. 82 - Gol! (0-2) Federico Dimarco îi pasează în careu lui Pio Esposito, care trimite balonul în poartă
Min. 78 - Folorunsho și Obert sunt înlocuiți de Idrissi și Borrelli
Min. 74 - Ocazie mare pentru Cagliari! Folorunsho a reluat cu capul direct în bară!
Min. 72 - Dumfries îl înlocuiește pe Luis Henrique
Min. 64 - Frattesi și Esposito intră în locul lui Barella și Thuram
Min. 60 - Barella primește un cartonaș galben
Min. 58 - Gaetano și Felici îi înlocuiesc pe Deiola și Pedro
Min. 46 - Dimarco intră în locul lui Carlo Augusto
Min. 46 - Meciul se reia
Min. 45+3 - Pauză!
Min. 45 - Carlos Augusto primește un cartonaș galben
Min. 44 - Prati s-a accidentat. În locul său intră Belotti
Min. 36 - Inter construiește o fază promițătoare, mingea ajunge la Alessandro Bastoni, care încearcă un șut din afara careului, dar mingea este respinsă în out
Min. 9 - Gol (0-1) Bastoni trimite o centrare în careu. Lautaro Martinez se înalță peste apărătorii celor de la Cagliari, și înscrie!
Min. 1 - Meciul începe acum!
Cagliari - Inter, echipele de start:
- Cagliari: Caprile - Jose Pedro, Yerry Mina, Luperto - Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert - Belotti, Esposito
- Rezerve: Ciocci, Sarno - Borelli, Cavuoti, Di Pardo, Felici, G. Gaetano, Idrissi, Kilicsoy, Liteta, Mazzitelli, Pavoletti, M. Prati, Ju. Rodriguez, M. Rog
- Antrenor: Fabio Pisacane
- Inter: J. Martinez - Akanji, De Vrij, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - Thuram, L. Martinez
- Rezerve: Y. Sommer, Di Gennaro - Acerbi, Bisseck, A. Bonny, M. Darmian, F. Dimarco, Diouf, Dumfries, F. Esposito, Frattesi, T. Palacios, P. Sucic, Zielinski
- Antrenor: Cristi Chivu
- Stadion: Unipol Domus
- Arbitru: Marco Piccinini. Asistenți: Giovanni Moro și Vito Mastrodonato. Arbitru VAR: Daniele Doveri. Asistent VAR: Matteo Gariglio
Elevii lui Chivu, care vin după meciul câștigat cu Sassuolo (2-1), vor lupta pentru cea de-a treia victorie în campionat.
Chivu îl va odihni pe Denzel Dumfries, așa că Luis Henrique va debuta ca titular în Serie A.
Cagliari se află pe locul opt în Serie A, cu șapte puncte acumulate, cu un punct mai mult decât Inter, care ocupă locul 10.
Clasamentul în Serie A
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Napoli
|4
|12
|2
|Juventus
|5
|11
|3
|AC Milan
|4
|9
|4
|AS Roma
|4
|9
|5
|Inter
|5
|9
|6
|Atalanta
|5
|9
|7
|Cremonese
|5
|9
|8
|Como
|5
|8
|9
|Udinese
|4
|7
|10
|Cagliari
|5
|7
|11
|Bologna
|4
|6
|12
|Torino
|4
|4
|13
|Lazio
|4
|3
|14
|Sassuolo
|4
|3
|15
|Verona
|4
|3
|16
|Genoa
|4
|2
|17
|Fiorentina
|4
|2
|18
|Parma
|4
|2
|19
|Pisa
|4
|1
|20
|Lecce
|4
|1