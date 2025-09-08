De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „Așa a fost corect” +7 foto
Lando Norris și Oscar Piastri foto: imago
Formula 1

De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „Așa a fost corect”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.09.2025, ora 13:12
alt-text Actualizat: 08.09.2025, ora 13:30
  • Andrea Stella, directorul celor de la McLaren, a venit cu explicații după situația controversată din Marele Premiu al Italiei de la Monza.
  • Duminică, pe finalul cursei, Oscar Piastri a fost obligat să-i cedeze poziția a doua colegului său, Lando Norris.

Max Verstappen a câștigat cursa de la Monza, după aproape 4 luni în care nu a mai urcat pe prima treaptă a podiumului, însă momentul zilei l-au oferit piloții McLaren.

Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol
Citește și
Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol
Citește mai mult
Unde se va opri Alcaraz? Spaniolul are deja, la doar 22 de ani, 6 titluri de Grand Slam în palmares. Tripleta magică Djokovic - Nadal - Federer pare în pericol

Andrea Stella: „Decizia este în conformitate cu principiile noastre”

Acum, oficialul McLaren, a venit cu lămuriri suplimentare pentru faza care stârnit controverse și nemulțumiri, inclusiv pentru Piastri.

„Cred că situația opririi la boxe nu este doar o chestiune de corectitudine, ci și o chestiune de consecvență cu principiile noastre.

Indiferent cum va evolua campionatul, important este ca acesta să se desfășoare în conformitate cu principiile și valorile sportive pe care le avem la McLaren și pe care le-am creat împreună cu piloții noștri.

Situația în care am schimbat piloții între ei nu este legată doar de oprirea la boxe, ci și de faptul că am vrut ca oprirea celor două mașini să fie secvențială, oprindu-l mai întâi pe Oscar și apoi pe Lando. Și am avut intenția clară ca acestea să nu ducă la o schimbare de poziții.

Așadar, faptul că am plecat întâi cu Oscar, afectat de oprirea lentă la boxe a lui Lando, a dus apoi la o schimbare de poziții și ne-am gândit că este absolut corect să revenim la situația inițială, iar apoi să-i lăsăm pe băieți să concureze.

Asta am făcut și asta credem că este în conformitate cu principiile noastre”, a declarat Andrea Stella, potrivit planetf1.com.

Oscar Piastri (foto: IMAGO)
Oscar Piastri (foto: IMAGO)

Galerie foto (7 imagini)

Kimi Antonelli (foto: IMAGO) Oscar Piastri (foto: IMAGO) Charles Leclerc (foto: IMAGO) Lewis Hamilton foto: IMAGO) Podium Formula 1 (foto: IMAGO)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Rezultatele Marelui Premiu de la Monza

  1. Max Verstappen 1:13:24.325
  2. Lando Norris +19.207 secunde
  3. Oscar Piastri +21.351 secunde
  4. Charles Leclerc +25.624 secunde
  5. George Russell +32.881 secunde

Clasamentul general al piloților

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 324p
  2. Lando Norris (McLaren) - 293p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 230p
  4. George Russell (Mercedes) - 194p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 163p

Clasamentul general al constructorilor

  1. McLaren - 617p
  2. Ferrari - 280p
  3. Mercedes 260p
  4. Red Bull 239p
  5. Williams 86p

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania
Diverse
12:20
Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania
Citește mai mult
Yamal, ajutat de turci Momente de nervozitate în parcarea stadionului. A pierdut pașaportul! Cum a reușit să revină în Spania
Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă”
Nationala
11:56
Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă”
Citește mai mult
Moldovan, contestat Dani Coman nu-l vede pregătit să apere la națională pe portarul care a gafat la meciul cu Canada: „Nu e la capacitate maximă”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE
formula 1 mclaren Marele Premiu al Italiei monza lando norris oscar piastri andrea stella
Știrile zilei din sport
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Nationala
14:24
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Citește mai mult
Lucescu, decizie neașteptată Cum arată echipa de start pentru meciul cu Cipru » Selecționerul a surprins o țară întreagă
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Campionatul Mondial
12:52
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
Citește mai mult
Șocanta Bulgarie. Haos total Analiză GOLAZO.ro: din vârf în prăpastie. Cădere fără sfârșit a naționalei vecine » Decizii-dezastru, eșecuri incredibile
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Superliga
13:11
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Citește mai mult
De ce a picat transferul lui Fică Rapid a refuzat solicitările impresarului » Cifrele mutării care nu s-a mai întâmplat
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Campionatul Mondial
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Citește mai mult
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:42
„Eram deja foarte nervoși” Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
„Eram deja foarte nervoși”  Victor Angelescu a povestit, pas cu pas, de ce a picat transferul lui Alin Fică de la CFR Cluj la Rapid: „Sunt foarte multe inepții”
17:31
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
Reacție după reportajul GOLAZO.ro Ce spune Administrația Porturilor Constanța despre dezastrul de la stadionul „Portul” » Cumpără gazon artificial de 620.000 de euro
18:09
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
Postecoglou a revenit în Premier League Fostul antrenor al lui Radu Drăgușin, prezentat oficial la Nottingham Forest
11:47
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Cipru - România LIVE de la 21:45, în preliminariile CM 2026 » Meci crucial pentru „tricolori”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Top stiri din sport
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Campionate
11:31
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Citește mai mult
Ze Roberto, aspect de invidiat la 51 de ani FOTO. Fostul jucător de la Real și Bayern și-a uimit urmăritorii: „Ești un monstru!” » Cu ce se ocupă
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Superliga
11:20
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
Citește mai mult
Decizie-șoc la FCSB Ce s-a întâmplat cu Vlad Chiricheș în ultima zi de mercato » Noi detalii și despre Dawa. Când revine
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Superliga
11:42
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Citește mai mult
CFR Cluj nu se oprește! VIDEO. Jucătorul cu 260 de meciuri în prima ligă din Franța a fost prezentat în Gruia
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Special
08.09
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular
Citește mai mult
Constanța, fără stadioane! Farul așteaptă o arenă nouă, alta zace în degradare. Reportaj la „Portul”, transformat în spital modular

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 13 rapid 15 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
09.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share