De ce i-a cedat Piastri locul lui Norris Șeful McLaren a venit cu explicații după tensiunile de la Monza: „Așa a fost corect”

Andrea Stella, directorul celor de la McLaren, a venit cu explicații după situația controversată din Marele Premiu al Italiei de la Monza.

Duminică, pe finalul cursei, Oscar Piastri a fost obligat să-i cedeze poziția a doua colegului său, Lando Norris.

Max Verstappen a câștigat cursa de la Monza, după aproape 4 luni în care nu a mai urcat pe prima treaptă a podiumului, însă momentul zilei l-au oferit piloții McLaren.

Andrea Stella: „Decizia este în conformitate cu principiile noastre”

Acum, oficialul McLaren, a venit cu lămuriri suplimentare pentru faza care stârnit controverse și nemulțumiri, inclusiv pentru Piastri.

„Cred că situația opririi la boxe nu este doar o chestiune de corectitudine, ci și o chestiune de consecvență cu principiile noastre.

Indiferent cum va evolua campionatul, important este ca acesta să se desfășoare în conformitate cu principiile și valorile sportive pe care le avem la McLaren și pe care le-am creat împreună cu piloții noștri.

Situația în care am schimbat piloții între ei nu este legată doar de oprirea la boxe, ci și de faptul că am vrut ca oprirea celor două mașini să fie secvențială, oprindu-l mai întâi pe Oscar și apoi pe Lando. Și am avut intenția clară ca acestea să nu ducă la o schimbare de poziții.

Așadar, faptul că am plecat întâi cu Oscar, afectat de oprirea lentă la boxe a lui Lando, a dus apoi la o schimbare de poziții și ne-am gândit că este absolut corect să revenim la situația inițială, iar apoi să-i lăsăm pe băieți să concureze.

Asta am făcut și asta credem că este în conformitate cu principiile noastre”, a declarat Andrea Stella, potrivit planetf1.com.

Rezultatele Marelui Premiu de la Monza

Max Verstappen 1:13:24.325 Lando Norris +19.207 secunde Oscar Piastri +21.351 secunde Charles Leclerc +25.624 secunde George Russell +32.881 secunde

Clasamentul general al piloților

Oscar Piastri (McLaren) - 324p Lando Norris (McLaren) - 293p Max Verstappen (Red Bull) - 230p George Russell (Mercedes) - 194p Charles Leclerc (Ferrari) - 163p

Clasamentul general al constructorilor

McLaren - 617p Ferrari - 280p Mercedes 260p Red Bull 239p Williams 86p

