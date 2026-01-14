„N-am primit deloc șanse” Fotbalistul lui Dinamo își critică fosta echipă din Liga 1: „Erau mai slabi decât mine”

Cristian Licsandru (22 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la Petrolul Ploiești, formație pentru care nu a jucat deloc.

Deși a fost legitimat la Petrolul timp de 3 sezoane, Cristi Licsandru nu a primit nicio șansă să-și arate calitățile și nu a bifat niciun meci pentru „lupii galbeni”.

Cristi Licsandru, despre perioada de la Petrolul: „ N-am primit șanse”

Acum, Cristi Licsandru, actualul jucător al lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la Petrolul.

„Am semnat cu Dinamo liber de contract, după despărțirea de Petrolul.

N-am primit acolo șanse absolut deloc. Preferau să joace cu benzi, chiar dacă cei din benzi erau poate mai slabi decât mine. Așa era atunci”, a declarat Cristi Licsandru, conform prosport.ro.

Cristian Licsandru a vorbit și despre relația de prietenie pe care o are cu Valentin Țicu, 25 de ani, noul transfer al lui Dinamo, care a venit chiar de la Petrolul.

„Petrolul a fost clubul la care am crescut de mic, am fost căpitan la grupa mea în fiecare an. Eu sunt și ploieștean.

Cu Țicu mă știu de foarte mult timp de la Petrolul. Eu eram mult mai tânăr decât el. Avem o relație foarte bună”, a mai spus Licsandru.

100.000 de euro este cota de piață a lui Cristi Licsandru, conform Transfermarkt

Cristian Licsandru: „Mi s-a părut că n-a fost profesionalism”

Operat inițial în februarie 2025, Licsandru a fost supus unei noi intervenții chirurgicale în noiembrie, după ce în vară s-a confruntat cu dureri și complicații la genunchi, iar revenirea sa a fost amânată cu câteva luni.

Acum, mijlocașul lui Dinamo a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat.

„Au fost momente foarte grele. Am avut niște complicații la genunchi în vară. Nu înțelegeam de ce. Accidentarea a venit chiar aici în Antalya, pe același teren.

M-am operat la o lună după accidentare. Nu mă așteptam niciodată să fie așa greu. Doctorul care m-a operat îmi spunea că este totul normal, dar eu tot aveam dureri și nu găseau o soluție.

Mi s-a părut că n-a fost profesionalism! Nu aveai cum să compari lucrurile cu un amator, mai ales la o astfel de operație. Până la urmă, tot eu am găsit soluția și a fost de acord și doctorul cu ea”, a mai declarat Licsandru.

Mijlocașul defensiv, care a fost folosit de „câini” și fundaș central, și fundaș stânga, a fost transferat gratis de echipa pregătită de Zeljko Kopic în aprilie 2024, de la Petrolul Ploiești.

Licsandru a făcut pasul către mare a „lupilor galbeni” în 2021, dar a fost împrumutat, mai apoi, la CS Blejoi.

Evoluțiile sale nu au impresionat, iar Licsandru a mai fost împrumutat la echipa a doua a celor de la Voluntari (2022-2023), dar și la CS Tunari (2023-2024).

De când a fost transferat de Dinamo în 2024, Cristi Licsandru a bifat doar 11 apariții din cauza problemelor medicale suferite.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Universitatea Cluj de duminică, de la ora 20:30, din cadrul etapei 22 din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

FOTO: Așa arată Arena Națională cu 4 zile înainte de meci

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport