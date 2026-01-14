Drama lui Cristian Licsandru Tânărul jucător de la Dinamo, despre complicațiile accidentării la genunchi: „N-a fost profesionalism!”  
Drama lui Cristian Licsandru Tânărul jucător de la Dinamo, despre complicațiile accidentării la genunchi: „N-a fost profesionalism!”

Publicat: 14.01.2026, ora 13:09
  • Cristian Licsandru (22 de ani) a vorbit despre drama prin care a trecut după accidentarea din urmă cu an.
  • Jucătorul de la Dinamo a revenit alături de echipă în Antalya, locul în care s-a accidentat la genunchi în cantonamentul din iarna precedentă.

Operat inițial în februarie 2025, Licsandru a fost supus unei noi intervenții chirurgicale în noiembrie, după ce în vară s-a confruntat cu dureri și complicații la genunchi, iar revenirea sa a fost amânată cu câteva luni.

Cristian Licsandru: „Mi s-a părut că n-a fost profesionalism”

Acum, tânărul mijlocaș acuză medicul care l-a operat inițial, pentru lipsă de profesionalism, după ce i-a agravat situația.

„Au fost momente foarte grele. Am avut niște complicații la genunchi în vară. Nu înțelegeam de ce. Accidentarea a venit chiar aici în Antalya, pe același teren.

M-am operat la o lună după accidentare. Nu mă așteptam niciodată să fie așa greu. Doctorul care m-a operat îmi spunea că este totul normal, dar eu tot aveam dureri și nu găseau o soluție.

Mi s-a părut că n-a fost profesionalism! Nu aveai cum să compari lucrurile cu un amator, mai ales la o astfel de operație. Până la urmă, tot eu am găsit soluția și a fost de acord și doctorul cu ea”, a declarat Licsandru, potrivit prosport.ro.

11 apariții
a bifat Licsandru la Dinamo, în toate competițiile, în sezonul anterior

Cristian Licsandru: „Vreau să scap de acest calvar”

Revenit alături de colegii săi în cantonamentul din Antalya, Licsandru așteaptă să scape definitiv de durerile pe care încă le resimte la antrenamentele mai intense.

„Am avut familia aproape și m-a ajutat foarte mult. Mama, tata, fratele meu au fost mereu lângă mine. Pot să spun că acum sunt mai bine.

Încă mă mai resimt la antrenamente intense, dar eu zic că sunt pe drumul cel bun. O să mai am puțin de așteptat, mai trebuie să am răbdare.

Mă așteptam să fiu în acest cantonament și să fiu puțin mai bine. A fost o perioadă mai grea anul trecut, dar acum am moralul mai bun.

Am fost pe banca de rezerve, puteam juca (n.r. - în meciurile amicale din Antalya), dar așa a ales Mister (n.r. - Zeljko Kopic). Am nevoie de mai multe săptămâni cu echipa, ca să se obișnuiască și genunchiul cu un efort foarte intens.

Vreau să scap de acest calvar cu genunchiul și să nu mai am dureri absolut deloc și să prind cât mai multe minute la Dinamo”, a mai spus jucătorul.

Cristian Licsandru a ajuns gratis la Dinamo, în aprilie 2024, după aventura de la Petrolul Ploiești.

Cât despre echipă, Dinamo va juca primul meci oficial din 2026 duminică, contra celor de la U Cluj, de la 20:30.

