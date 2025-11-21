Operat din nou Ajutorul primit de la FCSB, insuficient! Fotbalistul lui Dinamo a fost supus unei noi intervenții chirurgicale

- Cristian Licsandru (22 de ani), fundașul celor de la Dinamo, a fost operat la menisc.
- Intervenția a avut loc în Italia și a decurs cu succes. Fotbalistul a început deja recuperarea.
Licsandru a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în luna februarie. S-a recuperat, însă Andrei Nicolescu a dezvăluit în iunie că implantul care îi fusese introdus în genunchi stoperului a fost respins de organism, motiv pentru care a fost supus unei noi intervenții.
Cristian Licsandru a suferit o nouă intervenție chirurgicală
După acest moment, s-a decis ca Licsandru să meargă să se refacă sub comanda lui Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul lui FCSB.
Deși s-a recuperat chiar în baza rivalei, stoperul a fost nevoit acum să se opereze din nou.
De această dată, intervenția chirurgicală a fost efectuată la o clinică din Roma, iar fotbalistul a început deja recuperarea.
„Miercuri, 12 noiembrie, Mihail Cristian Licsandru a fost supus unei operații de menisc reușite, efectuată de prof. Mariani. Jucătorul lui Dinamo a finalizat ieri prima fază a recuperării postoperatorii”, se arată în postarea clinicii Villa Stuart.
Cristian Licsandru a ajuns gratis la Dinamo, în aprilie 2024, după aventura de la Petrolul Ploiești.
- CS Blejoi, FC Voluntari II și CS Tunari sunt celelalte echipe din cariera sa
- Este cotat la 250.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt