Operat din nou Ajutorul primit de la FCSB, insuficient! Fotbalistul lui Dinamo a fost supus unei noi intervenții chirurgicale

(22 de ani), fundașul celor de la Dinamo, a fost operat la menisc. Intervenția a avut loc în Italia și a decurs cu succes. Fotbalistul a început deja recuperarea.

Licsandru a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate în luna februarie. S-a recuperat, însă Andrei Nicolescu a dezvăluit în iunie că implantul care îi fusese introdus în genunchi stoperului a fost respins de organism, motiv pentru care a fost supus unei noi intervenții.

După acest moment, s-a decis ca Licsandru să meargă să se refacă sub comanda lui Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul lui FCSB.

Deși s-a recuperat chiar în baza rivalei, stoperul a fost nevoit acum să se opereze din nou.

De această dată, intervenția chirurgicală a fost efectuată la o clinică din Roma, iar fotbalistul a început deja recuperarea.

„Miercuri, 12 noiembrie, Mihail Cristian Licsandru a fost supus unei operații de menisc reușite, efectuată de prof. Mariani. Jucătorul lui Dinamo a finalizat ieri prima fază a recuperării postoperatorii”, se arată în postarea clinicii Villa Stuart.

Cristian Licsandru a ajuns gratis la Dinamo, în aprilie 2024, după aventura de la Petrolul Ploiești.

CS Blejoi, FC Voluntari II și CS Tunari sunt celelalte echipe din cariera sa

Este cotat la 250.000 de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt

11 luni au trecut de la ultimul meci jucat de de Licsandru pentru Dinamo: pe 18 decembrie 2024, în Cupa României, 0-0 cu Petrolul

