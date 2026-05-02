Cristi Manea (28 de ani), fundașul Rapidului și al echipei naționale, a reacționat după ce fostul selecționer Victor Pițurcă (69 de ani) s-a declarat dezamăgit de nivelul la care a ajuns fotbalistul.

Cristi Manea a debutat la națională sub comanda lui Victor Pițurcă, la vârsta de doar 16 ani. Pe 31 mai 2014, fundașul eraintegralist într-un amical cu Albania, scor 1-0.

Cristi Manea, răspuns pentru Victor Pițurcă: „Nu a fost în pielea mea”

La începutul lunii aprilie, Victor Pițurcă s-a declarat dezamăgit de nivelul la care a ajuns Cristi Manea, fotbalist de la care avea mari așteptări.

Actualul fundaș al Rapidului a venit cu un răspuns pentru fostul selecționer al României.

„Am văzut că a declarat ceva despre mine acum câteva săptămâni, că e puțin dezamăgit că nu am ajuns mai sus, că nu am continuat la națională, și voiam să clarific lucrurile astea.

Nu a fost în pielea mea, conjuncturile care au fost. Nu m-a deranjat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt unde sunt. Fiecare își dorește mai mult. Clar se putea și mai mult, dar și mai rău. Nici viața mea nu a fost ușoară.

Altul în locul meu poate renunța de mult, dar eu m-am menținut destul de bine în fiecare an, chiar dacă poate trebuia să fac pasul în altă parte. Așa a fost cariera mea, dar sunt mândru.

Mereu am așteptări de la mine, dar se putea și mai rău. Trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, că fiecare avem locul nostru”, a declarat Cristi Manea, conform fanatik.ro.

27 de selecții a strâns Cristi Manea pentru naționala României. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

Ce a declarat Pițurcă despre Manea: „Sunt dezamăgit”

„Un jucător valoros, nu contează în ce meci îl bagi, el joacă. Eu am introdus mulți jucători tineri, apropo de Manea.

Eu l-am luat pe Manea, l-am băgat cu Albania, era amical. L-am urmărit pe Manea câteva meciuri și l-am băgat când nu cred că avea 17 ani.

A intrat și a avut personalitate. Sunt dezamăgit, pentru că eu credeam că o să fie titularul naționalei mult, mult timp”, a declarat fostul selecționer, conform digisport.ro.

Victor Pițurcă a fost selecționer în 4 mandate: prima dată la U21, între 1996 și 1998, când a calificat echipa la Campionatul European. Apoi, de 3 ori la prima reprezentativă:

Prima dată în 1998-1999, în campania pentru Euro 2000, când ne-am calificat la turneul final, România câștigând o grupă foarte grea, cu Portugalia, Ungaria, Slovacia, Azerbaidjan și Liechenstein

A doua oară între 2004 și 2009, în care a mai reușit o calificare, tot la Euro (2008), tot după ce a câștigat grupa din care au mai făcut parte Olanda, Bulgaria, Slovenia, Albania, Belarus, Luxemburg

A treia și ultima oară a fost între 2011 și 2014, când a ajuns până la barajul pentru Mondialul din 2014, pierdut în fața Greciei, dar a contribuit la calificarea pentru Euro 2016

Pițurcă e pe locul 2 all-time ca număr de meciuri din postura de selecționer, după Iordănescu, dar peste Lucescu și Emeric Ienei.

Pițurcă va împlini 70 de ani pe 8 mai și n-a mai antrenat de mai bine de 6 ani, ultima echipă pe care a condus-o fiind Universitatea Craiova, în prima parte a sezonului 2019-2020.

Cristi Manea: „Eu cu un an înainte eram copil de mingi”

Cristi Manea a vorbit și despre debutul său la echipa națională, în 2014, moment din cariera sa pe care îl consideră unul istoric.

„Mi s-a părut wow. Pentru că eu cu un an înainte eram copil de mingi. Vlad Chiricheș îmi plăcea foarte mult. Îl studiam. Antrenorul meu de la juniori a fost și antrenorul lui.

Și după un an, vin și joc titular la națională. Eu fundaș dreapta, el fundaș central. Am avut emoții, dar eram puțin furat de peisaj. Aveam nebunia mea. Primisem încredere de la domnul Pițurcă și m-a ajutat mult. Se accidentase Mățel, fundașul dreapta și știam că o să joc, mi-a zis. N-am dormit.

Aveam emoții mari. A fost istoric ce s-a întâmplat atunci. Era o nebunie și chiar am debutat bine, am și câștigat, a dat gol Răzvan Raț în minutul 90, scor 1-0”, a mai adăugat Cristi Manea.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Cristi Manea, conform Transfermarkt

În acest sezon, Cristi Manea a jucat în 25 de meciuri pentru Rapid, a marcat 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

