„Altul poate renunța”  Cristi Manea i-a dat replica lui Victor Pițurcă, după ce a fost criticat: „Nu a fost în pielea mea”
Foto: Sport Pictures și IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
Nationala

„Altul poate renunța” Cristi Manea i-a dat replica lui Victor Pițurcă, după ce a fost criticat: „Nu a fost în pielea mea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.05.2026, ora 12:17
  • Cristi Manea (28 de ani), fundașul Rapidului și al echipei naționale, a reacționat după ce fostul selecționer Victor Pițurcă (69 de ani) s-a declarat dezamăgit de nivelul la care a ajuns fotbalistul.

Cristi Manea a debutat la națională sub comanda lui Victor Pițurcă, la vârsta de doar 16 ani. Pe 31 mai 2014, fundașul eraintegralist într-un amical cu Albania, scor 1-0.

„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”
Citește și
„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”
Citește mai mult
„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”

Cristi Manea, răspuns pentru Victor Pițurcă: „Nu a fost în pielea mea”

La începutul lunii aprilie, Victor Pițurcă s-a declarat dezamăgit de nivelul la care a ajuns Cristi Manea, fotbalist de la care avea mari așteptări.

Actualul fundaș al Rapidului a venit cu un răspuns pentru fostul selecționer al României.

„Am văzut că a declarat ceva despre mine acum câteva săptămâni, că e puțin dezamăgit că nu am ajuns mai sus, că nu am continuat la națională, și voiam să clarific lucrurile astea.

Nu a fost în pielea mea, conjuncturile care au fost. Nu m-a deranjat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt unde sunt. Fiecare își dorește mai mult. Clar se putea și mai mult, dar și mai rău. Nici viața mea nu a fost ușoară.

Altul în locul meu poate renunța de mult, dar eu m-am menținut destul de bine în fiecare an, chiar dacă poate trebuia să fac pasul în altă parte. Așa a fost cariera mea, dar sunt mândru.

Mereu am așteptări de la mine, dar se putea și mai rău. Trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce ne-a dat, că fiecare avem locul nostru”, a declarat Cristi Manea, conform fanatik.ro.

27 de selecții
a strâns Cristi Manea pentru naționala României. A marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă

Ce a declarat Pițurcă despre Manea: „Sunt dezamăgit”

„Un jucător valoros, nu contează în ce meci îl bagi, el joacă. Eu am introdus mulți jucători tineri, apropo de Manea.

Eu l-am luat pe Manea, l-am băgat cu Albania, era amical. L-am urmărit pe Manea câteva meciuri și l-am băgat când nu cred că avea 17 ani.

A intrat și a avut personalitate. Sunt dezamăgit, pentru că eu credeam că o să fie titularul naționalei mult, mult timp”, a declarat fostul selecționer, conform digisport.ro.

Victor Pițurcă a fost selecționer în 4 mandate: prima dată la U21, între 1996 și 1998, când a calificat echipa la Campionatul European. Apoi, de 3 ori la prima reprezentativă:

  • Prima dată în 1998-1999, în campania pentru Euro 2000, când ne-am calificat la turneul final, România câștigând o grupă foarte grea, cu Portugalia, Ungaria, Slovacia, Azerbaidjan și Liechenstein
  • A doua oară între 2004 și 2009, în care a mai reușit o calificare, tot la Euro (2008), tot după ce a câștigat grupa din care au mai făcut parte Olanda, Bulgaria, Slovenia, Albania, Belarus, Luxemburg
  • A treia și ultima oară a fost între 2011 și 2014, când a ajuns până la barajul pentru Mondialul din 2014, pierdut în fața Greciei, dar a contribuit la calificarea pentru Euro 2016

Pițurcă e pe locul 2 all-time ca număr de meciuri din postura de selecționer, după Iordănescu, dar peste Lucescu și Emeric Ienei.

Pițurcă va împlini 70 de ani pe 8 mai și n-a mai antrenat de mai bine de 6 ani, ultima echipă pe care a condus-o fiind Universitatea Craiova, în prima parte a sezonului 2019-2020.

Cristi Manea: „Eu cu un an înainte eram copil de mingi”

Cristi Manea a vorbit și despre debutul său la echipa națională, în 2014, moment din cariera sa pe care îl consideră unul istoric.

Mi s-a părut wow. Pentru că eu cu un an înainte eram copil de mingi. Vlad Chiricheș îmi plăcea foarte mult. Îl studiam. Antrenorul meu de la juniori a fost și antrenorul lui.

Și după un an, vin și joc titular la națională. Eu fundaș dreapta, el fundaș central. Am avut emoții, dar eram puțin furat de peisaj. Aveam nebunia mea. Primisem încredere de la domnul Pițurcă și m-a ajutat mult. Se accidentase Mățel, fundașul dreapta și știam că o să joc, mi-a zis. N-am dormit.

Aveam emoții mari. A fost istoric ce s-a întâmplat atunci. Era o nebunie și chiar am debutat bine, am și câștigat, a dat gol Răzvan Raț în minutul 90, scor 1-0”, a mai adăugat Cristi Manea.

1,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Cristi Manea, conform Transfermarkt

În acest sezon, Cristi Manea a jucat în 25 de meciuri pentru Rapid, a marcat 3 goluri și a oferit 4 pase decisive.

Citește și

„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”
Superliga
11:44
„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”
Citește mai mult
„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”
De la o retrogradată la alta? Marius Marin a căzut cu Pisa din Serie A și se pregătește să semneze cu o echipă care poate pica din LaLiga
Stranieri
11:34
De la o retrogradată la alta? Marius Marin a căzut cu Pisa din Serie A și se pregătește să semneze cu o echipă care poate pica din LaLiga
Citește mai mult
De la o retrogradată la alta? Marius Marin a căzut cu Pisa din Serie A și se pregătește să semneze cu o echipă care poate pica din LaLiga

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
Ce ne așteaptă la vară în drumul spre Grecia. Veste bună din Bulgaria despre podul de la Giurgiu / Ce se întâmplă în România cu plata online a taxei de pod
echipa nationala a romaniei victor piturca CRITICI cristi manea
Știrile zilei din sport
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Superliga
08:57
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele 1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Citește mai mult
Cum a luat CFR Cluj licența UEFA Detalii despre cele  1,2 milioane de euro pe care Ioan Varga le-a prezentat ca fiind bani „aduși de acasă”
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Campionate
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Citește mai mult
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Formula 1
11:19
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
Citește mai mult
Alarmă în Formula 1 Ce se întâmplă la cursa de azi de la Miami. FIA nu a vrut să riște anularea ei. Incident în calificări
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Alte sporturi
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Citește mai mult
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:45
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani. Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
Totul e gata pentru titlul lui Chivu Inter nu a mai câștigat campionatul așa de 37 de ani.  Ce pregătesc nerazzurrii. Ce nu va fi azi!
13:18
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
Sevilla, îngrijorată de Marin Transferul „tricolorului” în Spania părea rezolvat. De ce se teme clubul andaluz » Și un alt semn de întrebare
13:33
„Când s-a trezit era dimineață” Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior: „Nici el nu crede ce spune!”
„Când s-a trezit era dimineață”  Marius Croitoru îl atacă pe Becali, după ce patronul FCSB l-a luat peste picior:  „Nici el nu crede ce spune!”
12:57
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
România, victorie imensă! Naționala feminină de tenis de masă a învins numărul 3 mondial la Campionatul Mondial de la Londra
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Top stiri
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Campionate
11:58
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Citește mai mult
Higuain, viața de după fotbal Ce face acum fostul atacant de la Napoli, Real Madrid, Juventus, Chelsea sau AC Milan. Fanii n-au crezut că e chiar el
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Tenis
09:55
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Citește mai mult
Marta Kostyuk, moment memorabil FOTO: Ucraineanca a câștigat turneul de la Madrid și a sărbătorit în stilul Nadia! Ce i-a transmis „Zeița de la Montreal”
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Campionate
10:25
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Citește mai mult
Meci nebun la Miami! VIDEO. Cu Leo Messi pe teren, Inter a condus cu 3-0, dar a pierdut într-un mod incredibil
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
B365
01.05
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi
Citește mai mult
Unde facem grătar de 1 Mai în București, dacă vremea chiar va fi de partea noastră 😉 Nerespectarea Legii Picnicului poate duce la amenzi

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 32 rapid 45 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share