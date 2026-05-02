„A fost o surpriză foarte mare” A fost îndepărtat după 6 ani la FCSB și n-ar refuza rivalele: „Sunt deschis pentru orice! Rapid, Dinamo, Craiova”

Thomas Neubert (57 de ani), fostul preparator fizic de la FCSB, a vorbit despre șansele de a-și găsi un nou angajament, la două luni de la despărțirea de campioana en-titre.

Thomas Neubert s-a despărțit de FCSB la începutul lunii martie, după aproape 6 ani de colaborare. Germanul a lucrat pentru formația lui Gigi Becali în trei rânduri: 2012-2014, 2015-2016 și 2020-2026.

Thomas Neubert: „Eu sunt deschis pentru orice”

Întrebat dacă i s-a propus să se întoarcă la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, Thomas Neubert a precizat:

„Nu, nu am vorbit cu MM (n.r. Mihai Stoica). Pentru MM prima variantă acum este să se întoarcă Elias (Charalambous), dar știu că a refuzat. Primul obiectiv pentru el este să găsească acum un antrenor.

Eu sunt deschis pentru orice, pentru FCSB, Rapid, Dinamo sau Craiova ”, a declarat Thomas Neubert la Digi Sport.

Fostul preparator fizic de la FCSB a dezvăluit că a fost ofertat să devină antrenorul principal al celor de la FC Voluntari, formație din Liga 2.

„Da, dar nu am plecat acolo din cauză că încă eram sub contract cu FCSB”.

Cât despre plecarea sa de la FCSB, care a fost cauzată de faptul că Mirel Rădoi a venit cu propriul staff la gruparea roș-albastră, Neubert a precizat:

„Deci, el (n.r. Mirel Rădoi) a venit la noi și am vorbit două minute. Am mare, mare respect față de Mirel. Pentru mine are un caracter super frumos și nu am absolut nicio problemă cu Mirel. Noi am schimbat niște mesaje și înainte de a veni la noi.

El mi-a zis: «Thomas, uite, asta e situația» și am înțeles foarte bine. Ăsta este staff-ul lui, i-am dorit mult succes și am plecat. Pentru mine a fost o surpriză foarte mare”, a mai declarat Thomas Neubert.

Rădoi s-a despărțit de FCSB după doar 5 meciuri și a semnat cu Gaziantep, formație care a suferit două înfrângeri în două meciuri sub conducerea antrenorului român: 0-2 cu Beșiktaș, după 0-3 cu Eyupspor.

