Gică Hagi. Foto: GOLAZO.ro
Atac la Hagi! Un nume mare contestă dur selecția „Regelui”: „Hai să fim serioși! Să meargă pe burtă cu Burcă al lui!”

alt-text Publicat: 22.05.2026, ora 20:04
alt-text Actualizat: 22.05.2026, ora 20:05
  • Nicolae Negrilă (71 de ani), fostul mare jucător al Universității Craiova, a criticat selecția făcută de Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru meciurile amicale ale României cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Fost internațional român, Negrilă a fost coleg cu Hagi la națională în lotul României de la EURO 1984, sub comanda lui Mircea Lucescu.

Nicolae Negrilă contestă lista lui Gheorghe Hagi: „El o să răspundă de rezultate”

„Îi înțeleg selecția lui Hagi până la un punct. Însă îmi pare foarte rău că nu i-a convocat pe Popescu și pe Rus. Cum să îl iei în fața lui Popescu, ca portar, pe Aioani?

Unul a câștigat Cupa și campionatul în sezonul ăsta, iar Aioani ce a făcut la Rapid? Câte goluri a luat și pe ce loc e Rapid? Nu mă așteptam ca Gică să nu-l ia pe Popescu”, a spus fostul fotbalist, conform prosport.ro.

  • Marian Aioani, portar care a lucrat cu Gheorghe Hagi la Farul, a bifat 33 de meciuri în acest sezon. Acesta a primit 35 de goluri și a încheiat 9 partide fără gol primit.
  • Laurențiu Popescu a jucat 21 de meciuri în acest sezon, a primit 11 goluri și a reușit 12 partide fără gol primit. La U Craiova, acesta i-a avut rivali pe post pe Pavlo Isenko și pe experimentatul Silviu Lung Jr.

„Să meargă pe burtă cu Burcă al lui!”

Fostul fundaș a vorbit și despre absența lui Adrian Rus, pe care îl consideră unul dintre cei mai în formă fundași centrali români în acest moment.

„Absența lui Rus mă surprinde total. Dacă niciun fundaș central ca Rus nu prinde lotul, după ce a fost o stâncă în apărarea Craiovei, atunci Gică Hagi să meargă pe burtă cu Burcă al lui.

El o să răspundă de rezultate, nu eu. Dar nu ai cum să îi iei în fața lui Rus pe cel puțin trei dintre fundașii centrali pe care Hagi i-a convocat acum.

Și chiar Drăgușin ăsta… A rupt prea mult gura târgului în ultimele meciuri Drăgușin? Hai să fim serioși! Dintre toți ăștia luați în apărare, niciunul nu e mai în formă ca Rus.

E părerea mea și nu mă interesează că se supără unul sau altul. Dar vă repet, e doar răspunderea lui Hagi.

Pe Gane (n.r. - Ionel Gane, „secundul” lui Hagi) l-am văzut prezent pe la meciurile noastre și mă așteptam să-i explice mai bine lui Gică unele lucruri, dar nu mai zic nimic de Ionel. A fost chiar și Gică Hagi la unele meciuri ale noastre, dar e păcat că Popescu și Rus au fost lăsați acasă Nicolae Negrilă, fost mare jucător al Universității Craiova

Adrian Rus a ajuns la Universitatea Craiova de la Pisa și a bifat 34 de meciuri, în care a marcat 4 goluri.

De-a lungul carierei, fundașul a mai evoluat pentru echipe precum Sepsi, Fehervar și Balmazujvaros.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

