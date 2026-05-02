De la o retrogradată la alta? Marius Marin a căzut cu Pisa din Serie A și se pregătește să semneze cu o echipă care poate pica din LaLiga

Marius Marin nu se mai poate salva cu Pisa, echipa toscană se întoarce după un singur sezon în Serie B.

Mijlocașul în vârstă de 27 de ani se desparte însă la final de contract de Pisa și pleacă în Spania.

Viitoarea sa formație este foarte aproape de retrogradare!

Marius Marin este de opt ani la Pisa. Din 2018, de când Sassuolo l-a împrumutat la echipa toscană, cedându-l definitiv în 2019, pentru 400.000 de euro.

Marius Marin, din Serie C în Serie A cu Pisa. Acum, retrogradare

Mijlocașul a început în Serie C cu nerazzurrii, a urcat după un singur sezon în Serie B, unde a jucat șase ani, până în 2025.

Promovarea în Serie A n-a fost urmată de o reușită în elita Italiei. Acum, după 35 de etape, e pe ultimul loc, cu numai 18 puncte.

34 de ani așteptase Pisa să revină în prima ligă italiană. A urcat în 2025, dar a căzut înapoi în 2026

Înfrângerea suferită vineri seară, 1-2 acasă cu Lecce, a însemnat sfârșitul pentru Pisa, retrogradarea, întoarcerea după numai un an în divizia secundă peninsulară.

Marin se transferă de la Pisa la Sevilla

Marin, absent din 15 martie, din cauza unei accidentări la genunchi, nu va mai juca însă în Serie B.

Aflat la final de contract, pe 30 iunie, „închizătorul” în vârstă de 27 de ani va părăsi Pisa și Italia.

Aproape sigur, va semna în Spania, cu FC Sevilla. „Tricolorul” ar fi ajuns la un acord cu clubul alb-roșu.

„Ramon Sanchez-Pizjuan”, stadionul Sevillei, locul în care Steaua a cucerit Cupa Campionilor Europeni în urmă cu patru decenii. Foto: Imago

Marin, cu Sevilla în Segunda?

Numai că riscă să evolueze tot în liga a doua, pentru că formația andaluză riscă și ea să retrogradeze din LaLiga.

Când mai sunt doar cinci etape, e sub linia roșie, la numai două puncte în spatele lui Alaves, însă cu meciuri foarte dificile:

Real Sociedad (a, 4 mai), Espanyol (a, 9 mai), Villarreal (d, 13 mai), Real Madrid (a, 17 mai), Celta Vigo (d, 24 mai).

Eșecul echivalent cu retrogradarea: Pisa - Lecce 1-2

