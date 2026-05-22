Supercupa României, meciul care va deschide oficial sezonul viitor, ar urma să fie mutată pentru a doua oară.

Partida dintre Universitatea Craiova și U Cluj fusese programată inițial pe 4 iulie, apoi reprogramată pe 11 iulie, însă nici această dată nu va rămâne, cel mai probabil, cea finală.

Universitatea Craiova va disputa Supercupa după un sezon istoric, în care a câștigat atât campionatul, cât și Cupa României.

Adversară va fi tot U Cluj, formația pe care a învins-o în lupta pentru cele două trofee.

Federația Română de Fotbal ar intenționa să mute Supercupa pe 12 iulie, într-o zi de duminică, conform gsp.ro.

Meciul se va disputa pe stadionul „Ion Oblemenco”, pe terenul câștigătoarei campionatului, așa cum s-a întâmplat și în sezoanele precedente.

Problema este legată de programul european al celor două echipe.

Craiova va debuta în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor marți, pe 7 iulie

U Cluj va juca joi, pe 9 iulie, în primul tur preliminar din Europa League.

Dacă Supercupa ar rămâne pe 11 iulie, ardelenii ar fi puși în situația de a disputa două meciuri în mai puțin de 48 de ore, lucru care nu este permis de regulament.

Nici data de 12 iulie nu rezolvă complet problema calendarului. Pentru ca meciul să poată avea loc atunci, Craiova va trebui să solicite disputarea returului din Champions League miercuri, pe 15 iulie.

În acest fel, oltenii ar avea suficient timp între Supercupă și a doua manșă europeană.

Calendarul este strâns și din cauza startului noului sezon din Superligă. Campionatul va începe în weekendul 18-19 iulie, astfel că FRF nu are foarte multe variante pentru reprogramarea Supercupei.

