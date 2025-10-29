„Poate să fie o mare problemă. Mare!”  Mihai Stoica a analizat iminenta numire a lui Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj 

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a comentat probabila instalare a lui Daniel Pancu (48 de ani) pe banca tehnică a echipei CFR Cluj.

La emisiunea Fotbal Show, moderatorul Dan Udrea i-a întrebat pe invitați dacă îi surprinde iminenta numire a lui Daniel Pancu la CFR.

Oficialul de la FCSB a amintit de anumite afirmații făcute de Pancu și a evidențiat o potențială problemă pe care ar putea-o avea.

Mihai Stoica, despre numirea lui Daniel Pancu la CFR Cluj: „

„Țin minte o declarație pe care a făcut-o Pancu după ce a plecat de la echipa națională și profilul de club pe care-l prezenta ca potențial angajator nu mi se părea CFR-ul. Dar e clar că dacă te caută CFR îți treci în CV că-i antrenezi pe Zouma și Slimani și tot e ceva”, a spus Stoica.

După ce a plecat de la naționala de tineret, Pancu a făcut dezvăluiri și și-a acuzat anumiți jucători, fără să dea nume: „Să-i ferească Dumnezeu pe unii dintre ei să mă întâlnesc la echipa de club unde voi merge să antrenez”.

2 echipe de club a mai antrenat Daniel Pancu, pe Rapid și Poli Iași. A mai fost selecționer al naționalelor U20 și U21

Dan Udrea a subliniat că unii dintre acei jucători ar putea fi de la CFR Cluj, Matei Ilie și Louis Munteanu: „Nu știu dacă sunt din grupul acela despre care vorbea Pancu”, a spus redactorul-șef adjunct al GOLAZO.ro.

„A avut foarte multe interviuri în care... asta eu n-am înțeles. Ca tehnician, cu cât vorbești mai mult cu atât îți poți face rău mai mult.

Conducătorii pot vorbi că de-aia sunt conducători să vorbească, în principal. Deși lumea zice că noi nu facem nimic, doar vorbim pe la emisiuni.

Și eu am văzut meciuri împreună cu Daniel Pancu. Și eu pot să spun că, din experiența pe care am acumulat-o, chiar mi se pare că este un om care știe foarte mult fotbal.

Dar în același timp, un om care vorbește prea mult. Și asta poate să fie o mare problemă. Mare!” , a mai spus oficialul FCSB.

Daniel Pancu: „Nu am avut nicio problemă cu Louis Munteanu”

Marți seara, Pancu a oferit o primă reacție după ce s-a înțeles cu CFR Cluj. A explicat că nu a existat un conflict între el și Louis Munteanu la naționala U21.

„Prea multe condiții nu am avut. Este un club mare, cu jucători foarte buni, nu știu sincer cum s-a ajuns în această situație de neimaginat.

Singura problemă pe care o văd la club este legată de numărul foarte mare de jucători. În ziua de azi, starea de spirit face diferența, iar cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai o stare care să te facă să ai evoluții bune.

Momentan nu am ce să fac în acest sens, n-am cum să renunț la vreun jucător fără să-l cunosc”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Cu Louis Munteanu am avut o relație foarte bună, n-am avut nicio problemă cu el și cred că nici acum la CFR nu este vorba de așa ceva. Are câteva probleme, i-a recidivat accidentarea, dar e bine, a început să se antreneze. Daniel Pancu

