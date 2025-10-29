UEFA a amendat FRF după comportamentul rasist/discriminatoriu al suporterilor de la meciul România U21 - Cipru U21, scor 2-0.

Federația a primit o amendă în valoare de 10.000 de euro, iar o parte a stadionului ar putea fi închisă la următorul meci de pe teren propriu.

România U21 s-a impus în ultima acțiune din luna octombrie, din grupa de calificare pentru Euro U21 2027, însă meciul n-a fost lipsit de incidente.

FRF, amendată de UEFA după meciul România U21 - Cipru U21

Forul european a amendat Federația cu 10.000 de euro pentru rasim/discriminare și va închide un sector al stadionului la următorul meci de pe teren propriu al naționalei, dacă incidentele se vor repeta.

Nu este clar dacă incidentul sancționat este un banner pe care cei din „Peluza Vișinie” (CFR Cluj) au vrut să-l afișeze, cu mesajul: „Legile ar trebui să se aplice pentru toți / Excludeți criminalii israelieni din fotbal” sau e vorba de scandări problematice.

Bannerul respectiv a fost interzis pe stadion și afișat ulterior pe rețelele de socializare.

Cum arată decizia UEFA:

„Acuzații împotriva Federației Române de Fotbal. Comportament rasist și/sau discriminatoriu, art. 14 alin. (2) din RD

Aprinderea artificiilor, art. 16 alin. (2) lit. c) din DR.

Decizie:

Amendarea Federației Române de Fotbal cu 10.000 de euro și închiderea parțială a stadionului pe care echipa națională U21 a României 21 va juca următorul meci din competiția UEFA în calitate de gazdă, mai exact Tribuna 2 a Stadionului Dr. Constantin Rădulescu sau sectorul/sectoarele echivalente în cazul în care meciul se desfășoară pe un alt stadion, pentru comportamentul rasist și/sau discriminatoriu al suporterilor săi. Închiderea parțială a stadionului este suspendată pentru o perioadă de probă de doi (2) ani, începând de la data prezentelor decizii.

Amendarea Federației Române de Fotbal cu 1.125 de euro pentru aprinderea de artificii”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport