Explicația gestului arbitrului FOTO. Ce reprezintă semnul cu mâinile făcut de „central” după incidentul rasist de la Benfica - Real Madrid

Benfica - Real Madrid 0-1 . După ce Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost acuzat de rasism de către Vinicius Junior (25 de ani) , arbitrul Francois Letexier (36 de ani) a făcut un gest cu mâinile, după care a întrerupt partida.

Vinicius a înscris în minutul 50 și s-a dus să sărbătorească în fața fanilor adverși. Imediat după acel moment, Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul și i-a adresat câteva cuvinte brazilianului.

Vinicius s-a îndreptat către arbitrul Francois Letexier și l-a acuzat pe Prestianni că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

FOTO. Ce semnifică gestul făcut de Francois Letexier

După acel incident grav din repriza secundă, arbitrul Francois Letexier a ținut cont de acuzațiile aduse de brazilian la adresa lui Gianluca Prestianni și a întrerupt partida de pe „Da Luz”.

„Centralul” francez a activat imediat protocolul anti-rasism al FIFA, făcând un gest cu mâinile.

Letexier și-a încrucișat brațele la nivelul încheieturilor și a arătat cu degetul către logo-ul „Nu Rasismului”, de pe mâneca tricoului său. Acest gest activează primul nivel al procedurii create de FIFA pentru astfel de situații, conform abola.pt.

Acest gest a fost implementat pentru prima dată la Cupa Mondială Feminină U20, desfășurată în Columbia în 2024. Implementarea acestei reguli fusese aprobată cu câteva luni înainte de acea competiție, în cadrul celui de-al 74-lea Congres FIFA de la Bangkok (Thailanda).

FIFA a vrut să introducă un gest care să fie recunoscut de toți cei prezenți pe stadion. Acest semn poate fi făcut și de către jucători, pentru a-l avertiza pe arbitru că au fost supuși abuzurilor rasiste.

Nu este prima dată când jucătorii Realului sunt victimele rasismului. Un moment asemănător s-a petrecut în meciul de la Mondialul Cluburilor de anul trecut, împotriva celor de la Pachuca, scor 3-1.

În ultimele minute ale partidei, Antonio Rudiger a acuzat că a fost insultat rasial de Gustavo Cabral, iar arbitrul Ramon Abatti Abel și-a încrucișat brațele pentru a activa protocolul anti-rasism al FIFA.

Conflictul dintre Rudiger și Cabral/ Foto: IMAGO

Etapele protocolului FIFA privind anti-rasismul

Pe 17 mai 2024, FIFA a acceptat implementarea semnului general prin care jucătorii sau arbitrii pot activa protocolul în trei etape privind rasismul.

În prima etapă, meciul va fi întrerupt dacă există insulte rasiale în timpul meciurilor. Dacă abuzurile continuă, meciul va fi suspendat, iar jucătorii și oficialii meciului vor părăsi terenul de joc.

În cazul în care incidentul nu încetează, în a treia etapă, meciul va fi abandonat, conform inside.fifa.com.

„Lupta împotriva rasismului este ceva pentru care trebuie să ne mobilizăm și să acționăm împreună.

Implementarea gestului «No Racism» la Cupa Mondială U20 la fotbal feminin 2024 din Columbia este un prim pas esențial pentru a le da putere jucătorilor din întreaga lume.

Acum, consacrat în procedura în trei pași, așteptăm cu nerăbdare să vedem acest gest implementat în întreaga lume pentru a obține un efect maxim”, declarase Gianni Infantino, președintele FIFA, în urmă cu aproape doi ani.

Această măsură a fost susținută în unanimitate de către toate cele 211 de asociații membre ale FIFA în cadrul Congresului FIFA. Gianni Infantino, președintele FIFA

