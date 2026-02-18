Explicația gestului arbitrului FOTO. Ce reprezintă semnul cu mâinile făcut de „central” după incidentul rasist de la Benfica - Real Madrid +10 foto
Gestul făcut de Francois Letexier FOTO Imago
Liga Campionilor

Explicația gestului arbitrului FOTO. Ce reprezintă semnul cu mâinile făcut de „central” după incidentul rasist de la Benfica - Real Madrid

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 12:52
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 12:53
  • Benfica - Real Madrid 0-1. După ce Gianluca Prestianni (20 de ani) a fost acuzat de rasism de către Vinicius Junior (25 de ani), arbitrul Francois Letexier (36 de ani) a făcut un gest cu mâinile, după care a întrerupt partida.
  • Ce semnifică acel gest, mai jos.

Vinicius a înscris în minutul 50 și s-a dus să sărbătorească în fața fanilor adverși. Imediat după acel moment, Prestianni și-a acoperit gura cu tricoul și i-a adresat câteva cuvinte brazilianului.

Vinicius s-a îndreptat către arbitrul Francois Letexier și l-a acuzat pe Prestianni că i-a repetat de câteva ori cuvântul „maimuță”.

„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”
Citește și
„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”
Citește mai mult
„Frica trage mintea în întuneric” Explicația celui mai bun patinator al lumii, copleșit la Jocuri: „Ura online atacă mintea. Prăbușirea e inevitabilă”

FOTO. Ce semnifică gestul făcut de Francois Letexier

După acel incident grav din repriza secundă, arbitrul Francois Letexier a ținut cont de acuzațiile aduse de brazilian la adresa lui Gianluca Prestianni și a întrerupt partida de pe „Da Luz”.

„Centralul” francez a activat imediat protocolul anti-rasism al FIFA, făcând un gest cu mâinile.

Letexier și-a încrucișat brațele la nivelul încheieturilor și a arătat cu degetul către logo-ul „Nu Rasismului”, de pe mâneca tricoului său. Acest gest activează primul nivel al procedurii create de FIFA pentru astfel de situații, conform abola.pt.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

Acest gest a fost implementat pentru prima dată la Cupa Mondială Feminină U20, desfășurată în Columbia în 2024. Implementarea acestei reguli fusese aprobată cu câteva luni înainte de acea competiție, în cadrul celui de-al 74-lea Congres FIFA de la Bangkok (Thailanda).

FIFA a vrut să introducă un gest care să fie recunoscut de toți cei prezenți pe stadion. Acest semn poate fi făcut și de către jucători, pentru a-l avertiza pe arbitru că au fost supuși abuzurilor rasiste.

Nu este prima dată când jucătorii Realului sunt victimele rasismului. Un moment asemănător s-a petrecut în meciul de la Mondialul Cluburilor de anul trecut, împotriva celor de la Pachuca, scor 3-1.

În ultimele minute ale partidei, Antonio Rudiger a acuzat că a fost insultat rasial de Gustavo Cabral, iar arbitrul Ramon Abatti Abel și-a încrucișat brațele pentru a activa protocolul anti-rasism al FIFA.

Conflictul dintre Rudiger și Cabral/ Foto: IMAGO Conflictul dintre Rudiger și Cabral/ Foto: IMAGO
Conflictul dintre Rudiger și Cabral/ Foto: IMAGO

Etapele protocolului FIFA privind anti-rasismul

Pe 17 mai 2024, FIFA a acceptat implementarea semnului general prin care jucătorii sau arbitrii pot activa protocolul în trei etape privind rasismul.

În prima etapă, meciul va fi întrerupt dacă există insulte rasiale în timpul meciurilor. Dacă abuzurile continuă, meciul va fi suspendat, iar jucătorii și oficialii meciului vor părăsi terenul de joc.

În cazul în care incidentul nu încetează, în a treia etapă, meciul va fi abandonat, conform inside.fifa.com.

„Lupta împotriva rasismului este ceva pentru care trebuie să ne mobilizăm și să acționăm împreună.

Implementarea gestului «No Racism» la Cupa Mondială U20 la fotbal feminin 2024 din Columbia este un prim pas esențial pentru a le da putere jucătorilor din întreaga lume.

Acum, consacrat în procedura în trei pași, așteptăm cu nerăbdare să vedem acest gest implementat în întreaga lume pentru a obține un efect maxim”, declarase Gianni Infantino, președintele FIFA, în urmă cu aproape doi ani.

Această măsură a fost susținută în unanimitate de către toate cele 211 de asociații membre ale FIFA în cadrul Congresului FIFA. Gianni Infantino, președintele FIFA

Citește și

Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Superliga
12:25
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Citește mai mult
Raul Opruț, arma secretă Fundașul stânga e al doilea golgheter al lui Dinamo. Ce a făcut Kopic pentru a-i evidenția calitățile ofensive
Bergodi nu poate ajunge la audieri Din ce motiv antrenorul lui U Cluj nu va veni la Comisia de Disciplină, după scandalul din derby-ul cu CFR
Superliga
12:08
Bergodi nu poate ajunge la audieri Din ce motiv antrenorul lui U Cluj nu va veni la Comisia de Disciplină, după scandalul din derby-ul cu CFR
Citește mai mult
Bergodi nu poate ajunge la audieri Din ce motiv antrenorul lui U Cluj nu va veni la Comisia de Disciplină, după scandalul din derby-ul cu CFR

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Real Madrid Benfica Lisabona liga 1 vinicius Francois Letexier gianluca prestianni
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share