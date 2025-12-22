Săpunaru, siderat Afirmațiile lui Gâlcă l-au nemulțumit pe fostul căpitan de la Rapid: „E ciudat. Nu e OK!” +106 foto
Cristi Săpunaru/ Foto: GOLAZO.ro
Săpunaru, siderat Afirmațiile lui Gâlcă l-au nemulțumit pe fostul căpitan de la Rapid: „E ciudat. Nu e OK!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 09:32
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 09:32
  • FCSB - RAPID 2-1. Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al giuleștenilor, l-a taxat pe Constantin Gâlcă (53 de ani) pentru afirmațiile făcute la finalul partidei.

Antrenorul Rapidului a declarat că ar mai avea nevoie de ceva jucători pentru a se bate la titlu.

FCSB - RAPID. Cristi Săpunaru: „E ciudat. Nu e OK”

Fostul căpitan din Giulești susține că tehnicianul nu ar fi trebuit să aibă o asemenea reacție în public, fiind mai bine să discute direct cu conducerea clubului.

Mai mult decât atât, Săpunaru este de părere că afirmațiile făcute de Gâlcă pot destabiliza vestiarul și ar putea duce la o relație tensionată între el și jucătorii săi.

„E ciudat. El a avut o astfel de declarație și înainte de meci. Nu e ok, pentru că, până la urmă, lucrezi cu antrenorul. Nu știu dacă e bine să iasă...

Astfel de lucruri bănuiesc că ar trebui discutate cu cei din conducere. Le spui celor din conducere: «Am nevoie de jucători».

Nu să ieși să spui... Eu n-aș fi făcut-o niciodată. Cred că trebuie să ai vestiarul întotdeauna aproape de tine”, a spus Săpunaru, citat de digisport.ro.

Ce a declarat Constatin Gâlcă

„Am spus și până acum că am făcut 39 de puncte, mă așteptam să facem mult mai multe. Dar eu cred că ne mai trebuie jucători, la mijloc, în atac. Ne trebuie jucători cu personalitate.

Cantitate avem, dar ne trebuie jucători de calitate. Eu așa cred. Dacă vrem să ne batem la obiectivele pe care le avem, ne trebuie jucători”, a spus Gâlcă la conferința de presă de la finalul meciului cu FCSB.

rapid bucuresti Cristi Sapunaru constantin galca fcsb superliga
