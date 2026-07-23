Doliu la Dinamo A murit George Blay, la doar 45 de ani » Fostul fundaș a câștigat titlul cu alb-roșiii în 2007

George Blay, fostul fundaș al lui Dinamo și internațional al Ghanei, a murit la vârsta de 45 de ani.

Fostul fotbalist a încetat din viață pe 21 iunie, iar ceremonia de înmormântare a avut loc în luna iulie, în statul american Maryland.

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Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment.

George Blay a murit la doar 45 de ani

Vestea a ajuns în atenția publicului după ce imagini de la funeralii au fost distribuite în mediul online de jurnalistul ghanez Zion Felix.

Acesta a transmis un mesaj de condoleanțe familiei fostului internațional african:

„Un rămas-bun sfâșietor. Fostul jucător al naționalei Ghanei, George Blay, este condus pe ultimul drum în Maryland. Sufletul lui George Blay să se odihnească în pace”.

Fostul fotbalist a încetat din viață pe 21 iunie și a fost înmormântat abia în iulie.

În cultura ghaneză, funeraliile sunt frecvent organizate la câteva săptămâni după deces, pentru ca familia extinsă să se poată reuni și să pregătească ceremonia.

George Blay a câștigat titlul cu alb-roșiii în 2007

Fundașul dreapta a ajuns în Ștefan cel Mare în 2006 și a făcut parte din echipa care a câștigat titlul de campioană în sezonul 2006-2007, ultimul cucerit de club până în prezent.

În total, ghanezul a adunat peste 80 de apariții pentru formația bucureșteană.

Blay a mai evoluat în România pentru Internațional Curtea de Argeș și Unirea Urziceni.

Mircea Rednic, alături de George Blay, la meciul Dinamo București - FC Vaslui, scor 0-0, din Liga 1. Foto: Sportpictures

O parte importantă a carierei sale s-a desfășurat însă în Belgia. A jucat pentru Standard Liege, KV Mechelen și La Louviere, iar ultima echipă din cariera sa a fost Royal Antwerp.

George Blay a îmbrăcat și tricoul primei reprezentative a Ghanei. A strâns șapte selecții și a marcat un gol, fiind prezent inclusiv la Cupa Africii pe Națiuni din 2002.

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