„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el

Henrikh Mkhitaryan, 36 de ani, unul dintre veteranii lui Inter Milano, îl descrie pe antrenorul doar cu opt ani mai în vârstă: „E un prieten sau un frate mai mare. Dar limita există, e sacră”.

După două scurtcircuite în Serie A, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, Interul lui Cristi Chivu și-a revenit și e din nou în ascensiune.

Cinci meciuri, trei în campionat, două în Ligă, toate câștigate de nerazzurri, cu 13-2 golaveraj de la jumătatea lui septembrie, niciun gol primit în Champions: 5-0.

Mkhitaryan: ce are în plus Chivu față de Inzaghi

Pe acest fond, Henrikh Mkhitaryan a vorbit despre antrenor, stilul său de joc, schimbările făcute pe teren și în vestiar, modul deosebit în care anunță formula de start și marea lui calitate.

„Chiar dacă unele lucruri sunt similare, pregătirea cu Chivu e diferită de cea cu Inzaghi. Tactic, jocul e puțin mai vertical. Încercăm să terminăm acțiunea cât mai repede, cu agresivitate mai mare.

Mkhitaryan a jucat 431 de minute în acest sezon la nerazzurri Foto: Imago

Totuși, depinde și de adversari. Nu ai întotdeauna spațiu. Trebuie să înțelegi când și cum ataci. E vorba de detalii, ele fac diferența”, spune veteranul armean în vârstă de 36 de ani în interviul pentru Gazzetta dello Sport.

„Chivu e foarte meticulos, o calitate pe care o au doar antrenorii mari”

Pentru el, revoluția lui Chivu „e de-abia la început. Lucrăm împreună doar de câteva luni, însă îmi place foarte mult atenția lui la detalii”.

25 de meciuri are Chivu ca antrenor la seniori, pentru Parma și Inter: 11 victorii, 8 egaluri, 6 eșecuri

A subliniat: „E foarte meticulos, o calitate pe care o au doar antrenorii mari”.

Îl atrag antrenamentele: „Sunt intense și mai ales distractive. Îi derutează pe toți, oferind o motivație suplimentară, dar clar sunt dure. Te mențin mereu concentrat, ceea ce te ajută pe teren”.

Chivu ne ajută să ne revenim mental după sfârșitul sezonului trecut. Nu poți schimba trecutul, dar poți scrie viitorul Henrikh Mkhitaryan, mijlocaș Inter

De ce crede Mkhitaryan că e mai bine că antrenorul anunță titularii la 3 ore de start

Întrebat ce crede despre ideea lui Chivu, de a le spune jucătorilor doar cu trei ore înainte de meci care sunt titularii, a răspuns:

„Nu e ceva care îți place sau nu-ți place. Trebuie doar acceptat. Îi înțeleg pe cei care preferă să știe mai devreme, pentru a se pregăti mental, dar oricum trebuie să fii pregătit indiferent de situație”.

A găsit ceva bun în această schimbare.

A afla doar la sfârșit dacă vei juca te ajută să rămâi concentrat. Dacă te gândești: «Oricum nu voi fi titular», riști să ai o atitudine negativă care îți dăunează, atitudine care dăunează și echipei Henrikh Mkhitaryan, mijlocaș Inter

„Limita există, e sacră și nu o poți depăși”

Cum îl vede armeanul pe Chivu, antrenorul doar cu opt ani mai în vârstă.

„Cu Chivu, nu poate fi o relație tată-fiu, e mai degrabă un prieten sau un frate mai mare.

Întotdeauna cu respect, pentru că el rămâne antrenorul, iar eu sunt jucătorul. Limita există, e sacră și nu o poți depăși”, a încheiat Mhitaryan în Gazzetta dello Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport