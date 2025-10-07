Cristian Chivu (44 de ani) a fost lăudat de presa italiană după ce a ajutat la reinventarea lui Federico Dimarco (27 de ani).

Fotbalistul pare să fi renăscut în acest început de sezon, după un an dificil, în care era adesea înlocuit după aproximativ o oră de joc.

Secretul evoluțiilor sale nu constă în tehnică sau noroc, ci într-un detaliu aparent simplu: Dimarco joacă întreaga partidă și nu mai este schimbat în jurul minutului 60, situație care îi conferă mai multă încredere.

Presa din Italia l-a lăudat pe Chivu pentru progresul lui Dimarco

„Anul trecut, Dimarco era înlocuit după o oră. Anul acesta, Chivu îi permite adesea să joace întreaga partidă. Secretul pentru ca el să performeze așa cum o face acum este simplu: Fede nu trebuie să vadă cifra 32 pe tabela de schimbare, adică să nu fie chemat pe bancă în jurul minutului 60.

Este clar că, dacă joacă întreaga partidă, va avea mai multă încredere. Chivu a înțeles acest lucru și îi oferă acum mai mult timp de joc.

Antrenorul l-a ținut pe teren 90 de minute împotriva celor de la Slavia Praga și Cremonese, iar Fede a răsplătit încrederea cu un gol și un assist în ultimul meci.

Este un Dimarco nou, renăscut, și datorită muncii lui Chivu”, au notat italienii în La Gazzetta dello Sport.

570 de minute a jucat Dimarco în acest început de sezon, iar pentru minutele acordate l-a recompensat pe Chivu cu evoluții foarte bune: două goluri și trei pase decisive în Serie A

„Nu a mai avut un start la fel de bun în ultimii patru ani”, au mai scris italienii, menționând că Dimarco a început sezoanele precedente cu statistici modeste: zero goluri și assisturi în 2022-23, un gol și trei pase decisive în 2023-24, respectiv un gol și un assist anul trecut.

Dimarco a jucat mai multe minute în debutul sezonului în stagiunea 2024-2025

În Serie A, sub comanda lui Chivu, Dimarco a evoluat în toate cele șase meciuri, fiind integralist doar în două dintre ele: cu Cremonese (4-1) și Sassuolo (2-1), acumulând în total 400 de minute jucate.

Totuși, sezonul precedent, în primele șase partide, a bifat 482 de minute și a fost integralist în trei meciuri.

În ultimele șase meciuri de campionat sub comanda lui Inzaghi a adunat doar 343 de minute, contribuind cu o singură pasă de gol.

