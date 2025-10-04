Propunere pentru Lucescu Panduru și Baciu laudă un dinamovist : „A progresat vizibil, ai nevoie de un jucător ca el” +30 foto
Dinamo. Foto: Sportpictures
Propunere pentru Lucescu Panduru și Baciu laudă un dinamovist: „A progresat vizibil, ai nevoie de un jucător ca el”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 09:59
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 10:00
  • Foștii internaționali Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) au sugerat convocarea unui jucător de la Dinamo București la echipa națională.

România se pregătește pentru o nouă acțiune importantă în luna octombrie, în care va disputa un meci amical împotriva Moldovei, urmat de confruntarea decisivă cu Austria dinn preliminariile Campionatului Mondial.

Cătălin Cîrjan, propus de Basarab Panduru și de Marius Baciu la echipa națională

Panduru și Baciu, foști jucător ai Stelei, au analizat posibilitatea convocării căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, la echipa națională.

„Nu m-ar mira dacă e convocat, dar nu va juca. Toţi care au venit pentru prima dată nu au jucat. Dobre mai avea 2 meciuri jucate. Probabil că va fi chemat, dar nu cred că va juca”, a declarat Panduru, conform primasport.ro.

La rândul său, Marius Baciu a subliniat progresul făcut de Cîrjan în ultimele luni.

E un progres mare la el. Un jucător care chiar e ok. Discutăm de un copil care vizibil a progresat. Are 22 de ani. Sunt alţii care nu fac nimic. Poţi să îl iei în anturajul echipei naţionale. Nu ştiu dacă să joace. Un copil de 22 de ani, are 50 de meciuri, un mijlocaş bun, ai nevoie de un jucător ca el Marius Baciu

În acest sezon, Cătălin Cîrjan a impresionat prin evoluțiile sale constante.

În cele 12 partide disputate pentru Dinamo, căpitanul „câinilor roșii” a fost integralist, reușind să înscrie de două ori și să ofere trei pase decisive.

În stagiunea precedentă, 2024-2025, în primul sezon la Dinamo, mijlocașul a evoluat în 33 de meciuri, în care a reușit opt goluri și două pase de gol.

Ultima partidă în care a evoluat a fost ieri, împotriva celor de la Unirea Slobozia, meci câștigat de „câini” cu 1-0, pe un teren complet inundat.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

