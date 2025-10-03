Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român  marchează de la mijlocul terenului în Turcia
Valentin Mihăilă FOTO: Facebook @rizespor
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia

  • Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat primul său gol pentru Rizespor, în victoria cu Antalyaspor, 5-2.
  • A fost cel de-al treilea meci jucat de internaționalul român pentru echipa turcă.

Transferat în această vară de la Parma, Valentin Mihăilă nu reușise să înscrie în primele două meciuri jucate pentru Rizespor.

Valentin Mihăilă a marcat primul gol pentru Rizespor

În primul minut de prelungiri, echipa românului a pornit într-un contraatac rapid după un corner nereușit al gazdelor.

Balonul a ajuns la Valentin Mihăilă, care se afla la 30 de metri de propria poartă. „Tricolorul” a avansat și, în apropierea centrului terenului, a șutat în forță spre poarta lui Antalyaspor.

Portarul gazdelor a întins brațele, dar nu a reușit să pareze mingea.

După succesul de la Alanya, echipa lui Valentin Mihăilă se clasează pe locul 12 în Superliga Turciei, cu 8 puncte acumulate în 7 meciuri disputate.

8.2
este nota primită de Valentin Mihăilă, conform Flashscore

Rizespor va întâlni, în etapa următoare din prima ligă turcă, pe 18 octombrie, pe Bașakșehir.

Valentin Mihăilă, pe lista preliminară stranierilor

Deși a lipsit la ultima acțiune a naționalei, din cauza accidentării suferite la un antrenament al celor de la Rizespor, Valentin Mihăilă l-a convins pe Mircea Lucescu să îl introducă pe lista preliminară a stranierilor.

Fotbalistul ar putea evolua în duelurile „tricolorilor” cu Republica Moldova (amical) și Austria (preliminariile Campionatului Mondial 2026).

Aceasta este lista preliminară a stranierilor:

  • PORTARI: Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0)
  • FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0)
  • MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4)
  • ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria4 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

