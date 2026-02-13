„FC Argeș n-are voie în play-off” Primarul Piteștiului a luat foc după eroarea de la meciul cu Petrolul: „100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor!” +20 foto
Cristian Gentea
„FC Argeș n-are voie în play-off” Primarul Piteștiului a luat foc după eroarea de la meciul cu Petrolul: „100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 23:49
  • Cristian Gentea, 62 de ani, primarul Piteștiului, instituție care finanțează echipa de fotbal FC Argeș, a reacționat după momentele controversat de la meciul cu Petrolul, 1-2.

În minutul 86, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Cristian Gentea, primar Pitești: „Nu suntem doriți în play-off

„Dacă dumneavoastră aţi înţeles... eu n-am văzut nimic. În repriza a doua am făcut figuraţie, dar am avut golul acesta (n.r. al lui Sierra), iar cu o victorie eram în play-off.

Se pare că nu suntem doriţi acolo. Pentru mine e o mare dezamăgire. În afară de Primărie şi alţi oameni de afaceri mai mici, nimeni nu ne ajută.

Voiam să ni se dea ce era al nostru. E o bătaie de joc, mi-e clar că nu suntem doriţi acolo. Nu am văzut atâtea utilaje ca astăzi la arena «Nicolae Dobrin», dar degeaba. M-am chinuit 5 ani dar parcă nu mai am niciun fel de... Sunt dezamăgit.

În minutul 6 a fost fault de galben la Sadriu? De ce, că ştia că are 8 galbene şi stă cu Farul? A venit arbitrul cu lecţiile învăţate.

Vă daţi seama ce dezamăgire e acum în oraş, la echipă…FC Argeş nu are voie să fie acolo (n.r. în play-off). Probabil terminăm pe 8, că mai jos nu ne putem duce.

100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor! Radu Petrescu, pe unde ne-a prins, pe acolo s-a «ocupat» de noi. Am vorbit și cu alți arbitri activi, mult mai buni ca Radu Petrescu, mi-au zis că le e rușine de ce au văzut”, a spus Gentea la Prima Sport.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi a Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi a Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Brigada de la Petrolul - FC Argeș

  • Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
  • VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
13:26
