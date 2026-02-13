Cristian Gentea, 62 de ani, primarul Piteștiului, instituție care finanțează echipa de fotbal FC Argeș, a reacționat după momentele controversat de la meciul cu Petrolul, 1-2.

În minutul 86, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Cristian Gentea, primar Pitești: „Nu suntem doriți în play-off ”

„Dacă dumneavoastră aţi înţeles... eu n-am văzut nimic. În repriza a doua am făcut figuraţie, dar am avut golul acesta (n.r. al lui Sierra), iar cu o victorie eram în play-off.

Se pare că nu suntem doriţi acolo. Pentru mine e o mare dezamăgire. În afară de Primărie şi alţi oameni de afaceri mai mici, nimeni nu ne ajută.

Voiam să ni se dea ce era al nostru. E o bătaie de joc, mi-e clar că nu suntem doriţi acolo. Nu am văzut atâtea utilaje ca astăzi la arena «Nicolae Dobrin», dar degeaba. M-am chinuit 5 ani dar parcă nu mai am niciun fel de... Sunt dezamăgit.

În minutul 6 a fost fault de galben la Sadriu? De ce, că ştia că are 8 galbene şi stă cu Farul? A venit arbitrul cu lecţiile învăţate.

Vă daţi seama ce dezamăgire e acum în oraş, la echipă…FC Argeş nu are voie să fie acolo (n.r. în play-off). Probabil terminăm pe 8, că mai jos nu ne putem duce.

100% se fac jocuri prin intermediul arbitrilor! Radu Petrescu, pe unde ne-a prins, pe acolo s-a «ocupat» de noi. Am vorbit și cu alți arbitri activi, mult mai buni ca Radu Petrescu, mi-au zis că le e rușine de ce au văzut”, a spus Gentea la Prima Sport.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

