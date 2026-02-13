Petrolul - FC Argeș 2-1. Dani Coman (46 de ani), președintele piteștenilor, și-a vărsat nervii pe toți cei prezenți la stadion, după ce arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul cu câteva secunde înainte ca echipa sa să marcheze.

După ce a intervenit la DigiSport și a avut un derapaj grav la adresa arbitrului Radu Petrescu, oficialul piteștenilor a făcut scandal și pe holurile stadionului „Ilie Oană”.

Dani Coman și-a vărsat nervii pe jucători și reporteri: „ Dă-i , bă, drumul!”

În timp ce Adel Bettaieb, autorul golului marcat de FC Argeș, dialoga cu Marian Codirlă, reporterul Digi Sport, Coman a început să țipe la jurnalist în momentul în care a fost întrebat de reușita anulată: „Nu mai întrebați! Ce vreți, să-l suspende și pe el? Lăsați-l să plece!”.

Nici Bettaieb n-a scăpat: „Dă-i, bă, drumul la vestiar!”. Atacantul francez s-a conformat și a plecat rapid din zonă.

Apoi Coman și-a vărsat în continuare nervii pe reporteri înainte să plece și el: „Și-au bătut destul joc de noi! Nu și-au bătut destul joc de noi?! Ce vreți să-i întrebați, să-i suspende și pe ei? Nu e normal să fiu supărat, când își bat joc de munca lor. Păi, ce să le zicem în vestiar? Că și-a bătut Radu Petrescu joc de ei? Du-te tu și vorbește cu el! Întreabă-l tu”.

FOTO. Ce s-a întâmplat în minutul 85

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a anulat un gol marcat de Sierra după o centrare a lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

