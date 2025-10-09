Ignat, înapoi la antrenamente Fundașul Rapidului a revenit după operația la umăr

- Cristi Ignat (22 de ani), fundașul echipei Rapid, a participat la prima ședința de pregătire alături de colegii săi, după operația la umăr.
Cristi Ignat s-a accidentat în primele minute ale partidei cu CFR Cluj, în ultima etapă a sezonului precedent, însă problemele sale la umăr erau mai vechi.
Ulterior, a participat și Euro U21 în iunie, unde bifat un total de 59 de minute în trei partide, urmând apoi să se opereze.
Cristian Ignat a revenit la antrenamente, după operația la umăr
Ignat a jucat 30 de meciuri pentru Rapid în sezonul 2024-2025.
„Fundașul Rapidului a urmat cu seriozitate programul de recuperare, iar revenirea lui reprezintă o veste excelentă pentru noi toți.
Următorul pas pentru fundașul nostru este reintegrarea treptată în ritmul complet de antrenamente”, a notat clubul, într-un comunicat.
Întrebat cum se simte, Ignat a spus: „Foarte, foarte entuziasmat, foarte bine”.
Apoi, a detaliat ce urma să facă la antrenamente: „Alergare, exerciții de pasare, tot ce e fără contact și fără căzături”.
Pe postul de fundaș central, Ignat va trebui să concureze cu:
- Alexandru Pașcanu (26 de ani)
- Denis Ciobotariu (27 de ani)
- Lars Kramer (25 de ani)
- Leo Bolgado (27 de ani)
Cristi Ignat este cel mai vechi jucător al Rapidului. Acesta a ajuns la clubul giuleștean în 2018, ca junior.
A fost împrumutat pentru un sezon la CS Mioveni și o jumătate de sezon la Unirea Constanța.
Când Rapid evolua în eșalonul secund, Ignat a fost inclusiv căpitanul echipei.