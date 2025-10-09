„Mi-am zis: «Nu pot fi cu un tip»” Primul jucător din Serie A care a dezvăluit că este gay vorbește despre adevărul vieții sale

Jakub Jankto avea 27 de ani când a spus prima oară că este homosexual.

Vara trecută, fostul internațional ceh a anunțat că se retrage din fotbal. Ultimul său club a fost Cagliari.

La 29 de ani, nu mai ține nimic sub tăcere.

Pe 13 februarie 2023, Jakub Jankto a ieșit la lumină. „Sunt homosexual și nu mai vreau să mă ascund”, a spus internaționalul ceh într-un videoclip postat pe social media.

Avea 27 de ani, juca la Sparta Praga, împrumutat de Getafe. La sfârșitul acelui sezon, a plecat la Cagliari.

A fost primul fotbalist activ din Serie A care a dezvăluit că este gay, despărțindu-se de soția sa Marketa după cinci ani împreună.

Jankto s-a retras la 29 de ani. Pentru fiul său. Și din cauza gleznelor

Pe 14 aprilie 2024, a evoluat ultima dată, o jumătate de oră la Inter - Cagliari 2-2, pe „Meazza”.

Pe 21 august 2025, după o stagiune în care nu mai jucase deloc, a anunțat că se retrage.

A făcut-o pentru fiul său, David, a vrut să stea cu el, acasă, în Cehia. A luat această decizie și pentru că gleznele îi erau grav afectate.

Jankto a jucat 279 de meciuri ca mijlocaș la echipele de club: 31 de goluri, 32 de assisturi Foto: Imago

Astăzi, după ce și-a vândut compania de eSports, Sampi, cu mai mult de un milion de euro, antrenează echipa băiatului la Dukla Praga.

Și se gândește la viitor, vorbind despre adevărul vieții sale. Nu mai ține nimic sub tăcere.

45 de selecții are Jakub Jankto la naționala Cehiei: 4 goluri și 11 pase decisive

Jankto: „El era un idiot și m-am înfuriat”

„Inițial, nu am vrut să fac public acel videoclip. Voiam să-l păstrez doar pentru mine”, afirmă el.

„La Praga, au început să circule zvonuri că mă întâlneam cu băieții. Probabil, cineva mă văzuse pe stradă de mai multe ori.

Nu mi-au plăcut zvonurile. Cel mai răspândit era «Jankto e gay». S-a discutat mult și pe Twitter. M-a deranjat, totul era o prostie”.

M-am gândit: «De ce trebuie să spun lumii că sunt gay în ziua de azi?». E o chestie personală, așa m-am născut. Apoi, am fost sfătuit să fac acel clip și, până la urmă, am cedat Jakub Jankto, fost internațional ceh

Ce l-a enervat cel mai rău. „Un jurnalist a postat odată pe Twitter o știre despre un jucător al naționalei Cehiei care se pregătea de «coming out». Nu era adevărat, eu nu pregăteam nimic. El era un idiot și m-am înfuriat foarte tare.

Povestea devenise virală. Am vrut să pun capăt tuturor zvonurilor. Astăzi, sunt fericit și împăcat cu mine însumi, fără nicio teamă”.

În anumite țări, dacă aș merge vreodată acolo, ar trebui să fiu foarte atent: în Emiratele Arabe Unite, de exemplu, homosexualitatea este ilegală și se pedepsește sever Jakub Jankto, fost internațional ceh

„Sunt gay, altcineva poate fi heterosexual: care e problema?”

Nu a uitat că „la început, am primit comentarii urâte, homofobe, pe paginile mele de socializare. Luni de zile le-am șters.

Acei oameni reprezentau 30 la sută, în timp ce 70% erau lângă mine, mă sprijineau: «Bravo, Kuba! Suntem alături de tine!».

Nu sunt un activist care merge la paradele gay pentru a protesta. Pot doar să sfătuiesc oamenii să fie curajoși, să rămână calmi și să vorbească despre asta cu prietenii și familia Jakub Jankto, fost internațional ceh

Le-am mulțumit doar din politețe, nu prea avea sens. Sunt gay, altcineva poate fi heterosexual: care e problema?”.

Astăzi, problemele au dispărut: „Nimeni nu mai comentează când mă vede prin baruri sau restaurante”.

Alături de Pavoletti, la Cagliari Foto: Imago

A explicat pentru Gazzetta dello Sport și legătura cu fosta parteneră.

Întotdeauna am știut că sunt gay, dar în relația mea cu Marketa încercam să nu fiu. Mi-am zis: «Nu pot fi cu un tip». Relația nu a funcționat nici măcar la nivel intim, nu a existat conexiune Jakub Jankto, fost internațional ceh

„Eram nefericit și, când am ajuns la punctul insuportabil, am decis să nu mă mai ascund. I-am dezvăluit orientarea mea sexuală”.

