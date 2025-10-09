„Mi-am zis: «Nu pot fi cu un tip»” Primul jucător din Serie A care a dezvăluit că este gay vorbește despre adevărul vieții sale
Jakub Jankto, în tricoul lui Cagliari Foto: Imago
Campionate

„Mi-am zis: «Nu pot fi cu un tip»” Primul jucător din Serie A care a dezvăluit că este gay vorbește despre adevărul vieții sale

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 14:56
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 14:56
  • Jakub Jankto avea 27 de ani când a spus prima oară că este homosexual.
  • Vara trecută, fostul internațional ceh a anunțat că se retrage din fotbal. Ultimul său club a fost Cagliari.
  • La 29 de ani, nu mai ține nimic sub tăcere. 

Pe 13 februarie 2023, Jakub Jankto a ieșit la lumină. „Sunt homosexual și nu mai vreau să mă ascund”, a spus internaționalul ceh într-un videoclip postat pe social media.

„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el
Citește și
„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el
Citește mai mult
„Doar antrenorii mari au calitatea lui” Mkhitaryan, despre Chivu, stilul său de joc, modul de a anunța titularii și ce l-a atras cel mai mult la el

Avea 27 de ani, juca la Sparta Praga, împrumutat de Getafe. La sfârșitul acelui sezon, a plecat la Cagliari.

A fost primul fotbalist activ din Serie A care a dezvăluit că este gay, despărțindu-se de soția sa Marketa după cinci ani împreună.

Jankto s-a retras la 29 de ani. Pentru fiul său. Și din cauza gleznelor

Pe 14 aprilie 2024, a evoluat ultima dată, o jumătate de oră la Inter - Cagliari 2-2, pe „Meazza”.

Pe 21 august 2025, după o stagiune în care nu mai jucase deloc, a anunțat că se retrage.

A făcut-o pentru fiul său, David, a vrut să stea cu el, acasă, în Cehia. A luat această decizie și pentru că gleznele îi erau grav afectate.

Jankto a jucat 279 de meciuri ca mijlocaș la echipele de club: 31 de goluri, 32 de assisturi Foto: Imago Jankto a jucat 279 de meciuri ca mijlocaș la echipele de club: 31 de goluri, 32 de assisturi Foto: Imago
Jankto a jucat 279 de meciuri ca mijlocaș la echipele de club: 31 de goluri, 32 de assisturi Foto: Imago

Astăzi, după ce și-a vândut compania de eSports, Sampi, cu mai mult de un milion de euro, antrenează echipa băiatului la Dukla Praga.

Și se gândește la viitor, vorbind despre adevărul vieții sale. Nu mai ține nimic sub tăcere.

45 de selecții
are Jakub Jankto la naționala Cehiei: 4 goluri și 11 pase decisive

Jankto: „El era un idiot și m-am înfuriat”

„Inițial, nu am vrut să fac public acel videoclip. Voiam să-l păstrez doar pentru mine”, afirmă el.

„La Praga, au început să circule zvonuri că mă întâlneam cu băieții. Probabil, cineva mă văzuse pe stradă de mai multe ori.

Nu mi-au plăcut zvonurile. Cel mai răspândit era «Jankto e gay». S-a discutat mult și pe Twitter. M-a deranjat, totul era o prostie”.

M-am gândit: «De ce trebuie să spun lumii că sunt gay în ziua de azi?». E o chestie personală, așa m-am născut. Apoi, am fost sfătuit să fac acel clip și, până la urmă, am cedat Jakub Jankto, fost internațional ceh

Ce l-a enervat cel mai rău. „Un jurnalist a postat odată pe Twitter o știre despre un jucător al naționalei Cehiei care se pregătea de «coming out». Nu era adevărat, eu nu pregăteam nimic. El era un idiot și m-am înfuriat foarte tare.

Povestea devenise virală. Am vrut să pun capăt tuturor zvonurilor. Astăzi, sunt fericit și împăcat cu mine însumi, fără nicio teamă”.

În anumite țări, dacă aș merge vreodată acolo, ar trebui să fiu foarte atent: în Emiratele Arabe Unite, de exemplu, homosexualitatea este ilegală și se pedepsește sever Jakub Jankto, fost internațional ceh

„Sunt gay, altcineva poate fi heterosexual: care e problema?”

Nu a uitat că „la început, am primit comentarii urâte, homofobe, pe paginile mele de socializare. Luni de zile le-am șters.

Acei oameni reprezentau 30 la sută, în timp ce 70% erau lângă mine, mă sprijineau: «Bravo, Kuba! Suntem alături de tine!».

Nu sunt un activist care merge la paradele gay pentru a protesta. Pot doar să sfătuiesc oamenii să fie curajoși, să rămână calmi și să vorbească despre asta cu prietenii și familia Jakub Jankto, fost internațional ceh

Le-am mulțumit doar din politețe, nu prea avea sens. Sunt gay, altcineva poate fi heterosexual: care e problema?”.

Astăzi, problemele au dispărut: „Nimeni nu mai comentează când mă vede prin baruri sau restaurante”.

Alături de Pavoletti, la Cagliari Foto: Imago Alături de Pavoletti, la Cagliari Foto: Imago
Alături de Pavoletti, la Cagliari Foto: Imago

A explicat pentru Gazzetta dello Sport și legătura cu fosta parteneră.

Întotdeauna am știut că sunt gay, dar în relația mea cu Marketa încercam să nu fiu. Mi-am zis: «Nu pot fi cu un tip». Relația nu a funcționat nici măcar la nivel intim, nu a existat conexiune Jakub Jankto, fost internațional ceh

„Eram nefericit și, când am ajuns la punctul insuportabil, am decis să nu mă mai ascund. I-am dezvăluit orientarea mea sexuală”.

Citește și

Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Campionate
11:04
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
Citește mai mult
Boca Juniors, în doliu A murit antrenorul echipei! Miguel Angel Russo a colaborat, de-a lungul carierei, și cu 3 fotbaliști români
„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!”  Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani
Campionate
23:17
„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!” Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani
Citește mai mult
„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!”  Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
cehia serie a cagliari GAY Jakub Jankto
Știrile zilei din sport
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Nationala
00:36
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Citește mai mult
Lucescu, gata să demisioneze Anunțul făcut de selecționer: „Am vrut să plec după meciul cu Cipru! Vedem duminică”
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Campionatul Mondial
00:25
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
Citește mai mult
Ce cadou! Cipru, remontada și cu Bosnia: ajutor nesperat pentru „tricolori”! Cum arată calculele calificării
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Diverse
09.10
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui”
Citește mai mult
„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Campionatul Mondial
09.10
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Citește mai mult
Revin la Mondial după 12 ani Care sunt cele 20 de echipe calificate deja la CM 2026
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:34
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
„Batem și România, și Austria” Bosniacii încă se gândesc la calificare, chiar și după 2-2 cu Cipru: „Ăsta e atuul nostru”
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
09:20
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
01:13
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Cristian Geambașu Probleme pentru Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Top stiri din sport
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Superliga
09.10
L-a jignit pe George Simion Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Citește mai mult
L-a jignit pe George Simion  Reacție acidă a lui Gigi Becali după ce proiectul anti-regula U21 a fost respins: „Ce, am dat vreun nume?”
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Nationala
09.10
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Citește mai mult
Agresivi cu Ianis! Răspuns tare Moldovenii au intrat extrem de dur la Hagi. Căpitanul decar a replicat cu gol!
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Superliga
09.10
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictele FOTO. La întâlnirea cu cluburile, șeful CCA a lămurit marile controverse ale campionatului
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Diverse
09.10
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”
Citește mai mult
Pirlo vorbește rusă „Maestro” a devenit ambasadorul celei mai mari case de pariuri a Rusiei: „Pare un haos total”

Echipe/Competiții

fcsb 65 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 38 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share