Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid

Xabi Alonso (44 de ani) s-a despărțit de Real Madrid din cauza mai multor neînțelegeri și presiuni din partea clubului.

Gestul lui Kylian Mbappe de la finalul partidei din Supercupa Spaniei, 2-3, contra Barcelonei, arată clar că antrenorul nu mai avea autoritate în vestiar.

Xabi Alonso este cel care a decis să părăsească echipa, iar Real Madrid a făcut anunțul printr-un comunicat oficial.

Dovada rupturii dintre Xabi Alonso și Real Madrid

După finala pierdută, mai multe imagini cu Kylian Mbappe, de la finalul partidei, au devenit virale.

Starul francez și-a îndemnat colegii să nu le ofere adversarilor de la Barcelona garda de onoare (n.r. - pasillo, în spaniolă), conform tradiției, iar gesturile sale au surprins pe toată lumea.

Acum, în imaginile de ansamblu apare și Xabi Alonso, care își dorea o cu totul altă abordare.

Reacția antrenorului e una de resemnare, după gesturile lui Mbappe.

Tehnicianul spaniol a încercat să-i cheme pe elevii săi pentru garda de onoare, în semn de fair-play, însă jucătorii nu i-au dat atenție, nerecunoscându-i autoritatea, și au decis să-l urmeze pe atacantul francez.

După anunțul clubului privind despărțirea de Xabi Alonso, mai mulți jucători, inclusiv Mbappe, și-au exprimat mulțumirea și aprecierea față de antrenor, prin mesaje pe rețelele de socializare.

