Cristian Volpato (22 de ani), mijlocașul lui Sassuolo și al naționalei Australiei, ar fi fost depistat pozitiv la cocaină după ce a fost prins circulând mult peste limita legală, în Sydney.

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Totul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 01:00, atunci când Volpato a fost oprit de poliție din cauză că circula cu peste 50 km/h peste limita legală de viteză.

Cristian Volpato ar fi fost depistat pozitiv la cocaină

Fotbalistul lui Sassuolo se afla la volan unui autoturism BMW și circula cu 109 km/h pe podul Anzac Bridge, la vest de centrul orașului Sydney. În acea zonă, limita legală este de 60 km/h.

Volpato a fost oprit imediat de poliție și a fost testat pentru a se verifica dacă a consumat droguri. Deși a negat acest lucru, în urma testului s-ar fi descoperit că australianul a consumat cocaină, conform smh.com.au.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Cristian Volpato, conform Transfermarkt

Ulterior, i-a fost prelevată o a doua probă de salivă pentru analize suplimentare. Permisul de conducere al fotbalistului a fost reținut de autorități pentru pentru șase luni.

Cu aproximativ două ore înainte de acel incident, Volpato mai fusese oprit de poliție în același loc și amendat după ce ar fi fost surprins conducând cu peste 20 km/h peste limita de viteză.

Atunci, fotbalistul a fost supus unui test de alcoolemie la fața locului, iar rezultatul a fost negativ.

Până în acest moment, Cristian Volpato nu a fost pus sub acuzare pentru nicio infracțiune.

Am luat legătura cu jucătorul și continuăm să monitorizăm situația, oferindu-i tot sprijinul necesar pe parcursul acestui proces. Federația Australiană de Fotbal, pentru BBC

Cristian Volpato a jucat pentru Australia la CM 2026

Deși a jucat pentru reprezentativele de tineret ale Italiei, Cristian Volpato a ales să evolueze pentru naționala Australiei, chiar înainte de CM 2026.

Mijlocașul a jucat în trei din cele patru meciuri disputate de Australia la turneul final:

2-0 cu Turcia (rezervă neutilizată)

0-2 cu SUA (29 de minute jucate)

0-0 cu Paraguay (58 de minute jucate)

1-1, 2-4 d. pen. cu Egipt (74 de minute jucate)

Cristian Volpato evoluează pentru Sassuolo din 2023, atunci când a fost transferat de la AS Roma în schimbul sumei de 7,5 milioane de euro.

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