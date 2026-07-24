Ce transformare!  FOTO: Atacantul lui Manchester United i-a impresionat pe fani cu fizicul său: „Premier League, pregătește-te!” +4 foto
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionate

Ce transformare! FOTO: Atacantul lui Manchester United i-a impresionat pe fani cu fizicul său: „Premier League, pregătește-te!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 12:22
  • Benjamin Sesko (23 de ani), atacantul lui Manchester United, i-a uimit pe fani cu fizicul impresionant pe care îl are, înainte de startul noului sezon.
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Transferat în vara anului trecut de United de la Leipzig, în schimbul sumei de aproximativ 80 de milioane de euro, Benjamin Sesko a avut evoluții solide în primul sezon în tricoul „diavolilor roșii”.

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FOTO. Benjamin Sesko i-a uimit pe fani cu fizicul său

Când a ajuns la Manchester United, atacantul sloven era mult mai suplu, neavând un fizic impresionant, care să-l ajute în duelurile din Premier League.

Totuși, după un an petrecut în Anglia, Benjamin Sesko i-a uimit pe fani cu fizicul său de invidiat, înainte de startul noului sezon.

Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko
Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko

Galerie foto (4 imagini)

Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: X/@footballontnt Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko
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Acum, Sesko este mult mai bine dezvoltat din punct de vedere fizic, ceea ce arată că atacantul lui Manchester United a petrecut mult timp în sala de forță pentru a obține o așa transformare.

Pe internet circulă o fotografie în care este comparat fizicul lui Benjamin Sesko din momentul sosirii sale în Anglia cu cel din prezent.

Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: X/@footballontnt
Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: X/@footballontnt

Galerie foto (4 imagini)

Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: X/@footballontnt Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko Transformarea fizică indredibilă a lui Benjamin Sesko. Foto: Instagram/@benjaminsesko
+4 Foto
labels.photo-gallery

Imaginile cu forma impresionantă a lui Sesko au stârnit și reacțiile fanilor:

  • „Premier League, pregătește-te!”
  • „Pregătiți-vă pentru decolarea lui Sesko!”
  • „E gata de noul sezon! Bravo, Sesko!”
  • „Urmează un sezon cu 30 de goluri”, au scris fanii fotbalistului pe Instagram.
75 de milioane de euro
este cota de piață a lui Benjamin Sesko, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, slovenul a jucat 32 de meciuri pentru gruparea de pe Old Trafford în toate competițiile, în care a marcat 12 goluri și a oferit o singură pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Benjamin Sesko a mai jucat pentru Liefering, Red Bull Salzburg și Leipzig.

Manchester United va debuta în noul sezon din Premier League pe 22 august, atunci când o vor întâlni pe nou-promovata Hull City.

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