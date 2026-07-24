Ce transformare! FOTO: Atacantul lui Manchester United i-a impresionat pe fani cu fizicul său: „Premier League, pregătește-te!”

Benjamin Sesko (23 de ani), atacantul lui Manchester United, i-a uimit pe fani cu fizicul impresionant pe care îl are, înainte de startul noului sezon.

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Transferat în vara anului trecut de United de la Leipzig, în schimbul sumei de aproximativ 80 de milioane de euro, Benjamin Sesko a avut evoluții solide în primul sezon în tricoul „diavolilor roșii”.

FOTO. Benjamin Sesko i-a uimit pe fani cu fizicul său

Când a ajuns la Manchester United, atacantul sloven era mult mai suplu, neavând un fizic impresionant, care să-l ajute în duelurile din Premier League.

Totuși, după un an petrecut în Anglia, Benjamin Sesko i-a uimit pe fani cu fizicul său de invidiat, înainte de startul noului sezon.

Acum, Sesko este mult mai bine dezvoltat din punct de vedere fizic, ceea ce arată că atacantul lui Manchester United a petrecut mult timp în sala de forță pentru a obține o așa transformare.

Pe internet circulă o fotografie în care este comparat fizicul lui Benjamin Sesko din momentul sosirii sale în Anglia cu cel din prezent.

Imaginile cu forma impresionantă a lui Sesko au stârnit și reacțiile fanilor:

„Premier League, pregătește-te!”

„Pregătiți-vă pentru decolarea lui Sesko!”

„E gata de noul sezon! Bravo, Sesko!”

„Urmează un sezon cu 30 de goluri”, au scris fanii fotbalistului pe Instagram.

75 de milioane de euro este cota de piață a lui Benjamin Sesko, conform Transfermarkt

În sezonul trecut, slovenul a jucat 32 de meciuri pentru gruparea de pe Old Trafford în toate competițiile, în care a marcat 12 goluri și a oferit o singură pasă decisivă.

De-a lungul carierei sale, Benjamin Sesko a mai jucat pentru Liefering, Red Bull Salzburg și Leipzig.

Benjamin Sesko has been putting in some serious work 😳💪 pic.twitter.com/lfkDDtFvWQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 24, 2026

Manchester United va debuta în noul sezon din Premier League pe 22 august, atunci când o vor întâlni pe nou-promovata Hull City.

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