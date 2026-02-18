Bergodi nu poate ajunge la audieri Din ce motiv antrenorul lui U Cluj nu va veni la Comisia de Disciplină, după scandalul din derby-ul cu CFR +22 foto
Cristiano Bergodi
Superliga

Bergodi nu poate ajunge la audieri Din ce motiv antrenorul lui U Cluj nu va veni la Comisia de Disciplină, după scandalul din derby-ul cu CFR

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.02.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 18.02.2026, ora 12:08
  • Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, ar fi trebuit să fie audiat astăzi la Comisia de Disciplină a FRF, după scandalul din derby-ul cu CFR, scor 2-3.
  • De ce nu s-a putut prezenta italianul la sediul LPF, mai jos.

Derby-ul Clujului, care a avut loc pe 7 februarie, s-a încheiat cu un scandal uriaș pe teren. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”
Citește și
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”
Citește mai mult
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”

Bergodi nu va fi audiat astăzi la Comisia de Disciplină

Pe 11 februarie, Comisia de Disciplină a FRF trebuia să-l audieze pe Cristiano Bergodi, dar a amânat ședința pentru această săptămână.

Antrenorul italianul ceruse să fie audiat astăzi, 18 februarie, dar nu s-a putut prezenta. Bergodi trebuia să ajungă la Comisia de Disciplină până la ora 13:00.

Cristiano Bergodi nu a putut fi prezent la audieri pentru că zborul cu care trebuia să ajungă la București a fost anulat din cauza ninsorii abundente, anunță gsp.ro.

Tehnicianul celor de la U Cluj trebuia să plece de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca spre București la ora 08:40, dar cursa a fost anulată. România se află sub cod galben și portocaliu de ninsori.

Astfel, Cristiano Bergodi a plecat de la aeroport și s-a prezentat la antrenamentul echipei sale de astăzi.

În ședința de pe 11 februarie de la sediul LPF s-a prezentat doar Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj.

VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

  • „Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau
    a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.
  • Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei
    sau mai multe persoane.
  • Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.
  • Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.
  • Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i
    despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

Galerie foto (22 imagini)

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (1).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (2).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (3).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (4).jpg CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”
Superliga
11:36
„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”
Citește mai mult
„S-a greșit grav!” Mihai Stoica, categoric în privința arbitrajului din Liga 1: „Erori flagrante care se întâmplă într-o singură direcție”
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”
Liga Campionilor
11:04
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”
Citește mai mult
A vrut să-l umilească pe Vinicius FOTO. Gestul făcut de Nicolas Otamendi în finalul meciului Benfica - Real Madrid: „Extrem de copilăresc. E sănătos la cap?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
CFR Cluj Cristiano Bergodi comisia de disciplina liga 1 u cluj andrei cordea
Știrile zilei din sport
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Liga Campionilor
00:02
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Citește mai mult
Coșmar în Nord! Chivu, eșec incredibil cu Bodo/Glimt în UCL! Inter va avea o misiune infernală în retur » Seară cu aproape 5 goluri pe meci
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Diverse
18.02
Zboară cu avionul lui Țiriac Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Citește mai mult
Zboară cu avionul lui Țiriac  Președintele Nicușor Dan se va deplasa la întâlnirea cu Donald Trump cu aeronava fostului tenismen » Cât va costa cursa
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Cupa Romaniei
18.02
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arc „Câinii” se mută iar de pe Arena Națională: ce meci vor disputa pe stadionul de lângă Cașin
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Superliga
18.02
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Citește mai mult
Bergodi și Cordea și-au aflat pedeapsa Ce sancțiuni a dictat Comisia de Disciplină, după scandalul din CFR - U Cluj + Ce se întâmplă cu Dani Coman
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
„Chivu e mult mai european” De ce crede Antonio Cassano că românul va pleca din Italia în curând: „Puțini oameni sunt ca el”
19:49
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
19:21
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
18:38
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Superliga
18.02
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Citește mai mult
Analiză trunchiată FOTO. Vassaras l-a „tocat” pe Radu Petrescu, dar  și-a menajat protejații! Șeful CCA a ignorat faza care putea dinamita lupta pentru play-off
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Superliga
18.02
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
Citește mai mult
Direct în topul salariilor! Ce sumă va încasa lunar George Pușcaș la Dinamo. Internaționalul român va primi și un bonus important
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Liga Campionilor
18.02
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Citește mai mult
„De ce să-i pară rău lui Prestianni?” Jose Mourinho, după incidentul rasist de la Benfica - Real: „Am vorbit cu Vinicius” » Arbeloa: „Nu putem tolera!”
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Superliga
18.02
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026
Citește mai mult
Boicot Ce va face Ucraina, după ce Rusia va putea participa la Jocurile Paralimpice 2026

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 29 rapid 8 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
19.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share