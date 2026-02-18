Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, ar fi trebuit să fie audiat astăzi la Comisia de Disciplină a FRF, după scandalul din derby-ul cu CFR, scor 2-3.

De ce nu s-a putut prezenta italianul la sediul LPF, mai jos.

Derby-ul Clujului, care a avut loc pe 7 februarie, s-a încheiat cu un scandal uriaș pe teren. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

Bergodi nu va fi audiat astăzi la Comisia de Disciplină

Pe 11 februarie, Comisia de Disciplină a FRF trebuia să-l audieze pe Cristiano Bergodi, dar a amânat ședința pentru această săptămână.

Antrenorul italianul ceruse să fie audiat astăzi, 18 februarie, dar nu s-a putut prezenta. Bergodi trebuia să ajungă la Comisia de Disciplină până la ora 13:00.

Cristiano Bergodi nu a putut fi prezent la audieri pentru că zborul cu care trebuia să ajungă la București a fost anulat din cauza ninsorii abundente , anunță gsp.ro.

Tehnicianul celor de la U Cluj trebuia să plece de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca spre București la ora 08:40, dar cursa a fost anulată. România se află sub cod galben și portocaliu de ninsori.

Astfel, Cristiano Bergodi a plecat de la aeroport și s-a prezentat la antrenamentul echipei sale de astăzi.

În ședința de pe 11 februarie de la sediul LPF s-a prezentat doar Andrei Cordea, jucătorul celor de la CFR Cluj.

VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină

Ce riscă Bergodi și Cordea, potrivit regulamentului FRF

Regulamentul disciplinar al Federației Române de Fotbal prevede sancțiuni severe în cazul actelor de violență sau al participării la altercații.

Articolul 57 stipulează că un oficial, categorie în care intră și antrenorii, poate fi suspendat între o lună și 12 luni pentru loviri sau alte acte de violență comise în incinta stadionului.

„Fapta unui oficial, inclusiv jucătorul in afara jocului, aflat în incinta stadionului de a lovi sau

a comite alte violențe asupra altei persoane se sancționează cu suspendare de la 1 la 12 luni.

a comite alte violențe asupra altei persoane Altercația constă în comiterea de brutalităţi, loviri şi alte violenţe în care sunt implicate trei

sau mai multe persoane.

sau mai multe persoane. Participarea la o altercație se sancţionează cu suspendare de la 6 la 8 jocuri, în cazul jucătorilor şi cu interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal de la 6 la 12 luni, în cazul oficialilor.

Cluburile vor fi sanctionate cu penalitate de 5.000 la 100.000 lei.

Orice persoană care a încercat să prevină incidentele, sa se apere, să-i apere pe alţii sau să-i

despartă pe cei implicaţi în altercație nu va fi sancţionată”.

Pentru U Cluj, o eventuală suspendare îndelungată a lui Cristiano Bergodi ar reprezenta o pierdere importantă într-un moment delicat al sezonului.

În cazul lui Andrei Cordea, cartonașul roșu acordat pentru injurii se încadrează la abaterea prevăzută de „Legile Jocului”, respectiv folosirea unui limbaj sau a unor gesturi jignitoare, injurioase ori grosolane.

Pentru această faptă, art. 63.1, lit. f) din regulament prevede o sancțiune de suspendare între 2 și 3 jocuri.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U cluj 3-2

