„O lecție pentru mine" VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte" + „Pancu ține cu adevărul"
Foto: Iosif Popescu
„O lecție pentru mine” VIDEO. Andrei Cordea, după ce a fost audiat la Comisia de Disciplină: „Sper să mă ierte” + „Pancu ține cu adevărul”

George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 11.02.2026, ora 15:09
Actualizat: 11.02.2026, ora 16:34
  • Andrei Cordea (26 de ani), jucătorul celor de la CFR Cluj, a fost prezent, miercuri, la Comisia de Disciplină din cadrul FRF pentru audieri în privința incidentelor din meciul CFR - U Cluj 3-2.
  • Decizia în privința cazului lui Andrei Cordea a fost amânată pentru săptămâna viitoare.

Derby-ul Clujului, care a avut loc sâmbătă, s-a încheiat cu un scandal uriaș pe teren. Cristiano Bergodi, tehnicianul lui U Cluj, a sărit să-i bată pe Andrei Cordea și Karlo Muhar, jucătorii CFR-ului.

Arbitrul Rareș Vidican l-a eliminat imediat pe antrenorul italian. Aceeași soartă a avut-o și Andrei Cordea.

Replică pentru Pancu Andrea Mandorlini, după criticile lansate de antrenorul român: „El a găsit problemele semnalate de mine la CFR”
Andrei Cordea, audiat la Comisia de Disciplină: „O lecție pentru mine”

La finalul audierii, Andrei Cordea a vorbit despre conflictul pe care l-a avut cu Cristiano Bergodi.

„O lecție pentru mine, am discutat cu dânșii, le-am relatat exact pas cu pas ce s-a întâmplat, am fost și filmulețele. Am ieșit de aici cu capul sus și am învățat de la ei ca de la niște părinți care îmi vor binele.

Mi-au spus lucruri adevărate, și felul cum au vorbit cu mine m-au făcut să înțeleg că îmi vor binele și am avut și eu greșelile mele de care nu sunt mândru. Îmi pare rău, dar asta este.

Eu am vorbit cu dânșii, le-am explicat punctul meu de vedere și apoi i-am ascultat și pe ei pentru că așa era normal și am ieșit cu capul sus pentru că e normal să-mi aștept decizia pentru că cel mai important lucru este că am învățat de la ei ceva și n-o să mai fac niciodată asta”, a spus Andrei Cordea.

Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Andrei Cordea, prezent la Comisia de Disciplină. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Întrebat dacă a primit o lecție de viață după incidentele din derby-ul cu U Cluj, Cordea a spus:

„Da, poate că nu trebuia să răspund când am fost provocat, dar asta este, acum am învățat. Știu ce am de făcut pe viitor și cel mai important este să fiu sănătos, să mă țină Dumnezeu puternic și o să fie bine”.

Am învățat tot ce am avut să învăț. N-o să mai fac greșelile astea niciodată și îmi pare rău pentru toată lumea. Andrei Cordea, jucător CFR Cluj

Andrei Cordea, despre Bergodi: „I-am dat un mesaj dânsului”

Andrei Cordea a continuat să vorbească despre Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, cel cu care a intrat în conflict.

„I-am dat un mesaj dânsului, i-am explicat exact că nu am avut nicio treabă cu dânsul. A fost o discuție între Nistor și mine, bineînțeles începută de la el.

Am iertat tot, sper să mă ierte și ei, suntem și în același oraș și nu vreau să mă feresc de ei și dacă ne întâlnim pe stradă să nu ne salutăm sau să nu ne băgăm în seamă. Nu mi-a răspuns (n.r. - Bergodi).

Dânsului (n.r. - Bergodi) îi port un respect enorm, nu am nicio treabă cu el, nici n-am avut”.

Tot ce mi-au zis (n.r. - de la Comisia de Disciplină) au fost doar lucruri adevărate, lucruri frumoase și eu ies de aici cu capul sus și am învățat o lecție. Andrei Cordea

În ceea ce privește amenințările primite din partea suporterilor lui U Cluj, Andrei Cordea a precizat:

„Este normal, se mai întâmplă în fotbal, dar nu o să mai fac greșelile pe care le-am făcut. Înăuntru (n.r. - la Comisia de Disciplină) au spus exact ce era de spus și nu-mi pare rău pentru ei (n.r. - suporterii lui U Cluj). Chiar nu am ce să împart cu ei”.

FOTO. Momentul când Bergodi a sărit la bătaie în finalul meciului CFR - U Cluj 3-2

CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg
CFR Cluj - U Cluj. Bergodi a sărit la bătaie după meci. Foto - Raed Krishan (17).jpg

„De abia aștept să joc fotbal”

Întrebat dacă acest episod negativ îi va afecta forma, jucătorul lui CFR Cluj a răspuns:

„Nu, cu siguranță nu. Am ieșit foarte pozitiv de aici, de abia aștept să joc fotbal și să nu se mai întâmple niciodată asta pentru că nici familia nu este mândră, nici suporterii”.

Cât despre Daniel Pancu, care a avut un discurs furibund și cu accente xenofobe la finalul partidei cu U Cluj, Cordea a adăugat:

„Am o relație foarte bună cu dânsul (n.r. - Daniel Pancu), îi mulțumesc că mă apără, dar eu sunt conștient de ce am făcut. Nu este adevărat că l-am înjurat pe domnul Bergodi și îi mulțumesc că mă sprijină și ține cu adevărul”.

CFR a învins-o, sâmbătă, pe marea rivală U Cluj cu scorul de 3-2, grație golurilor marcate de Djokovic ('5), Biliboc ('10) și Camora ('43). Pentru „studenți” au punctat Nistor ('29) și Drammeh ('83).

În acest moment, echipa lui Daniel Pancu se află pe poziția 7 în clasament, cu 41 de puncte, în timp ce U Cluj se poziționează pe locul 6, cu un punct în plus față de „feroviari”.

VIDEO. Gesturile lui Cordea din meciul cu U Cluj

CFR Cluj Cristiano Bergodi Universitatea Cluj comisia de disciplina liga 1 andrei cordea
