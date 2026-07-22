U Cluj și-a pierdut titularul  Cristiano Bergodi a confirmat despărțirea: „Ne-a ajutat” » Se caută deja înlocuitor +39 foto
Cristiano Bergodi
Conference League

U Cluj și-a pierdut titularul Cristiano Bergodi a confirmat despărțirea: „Ne-a ajutat” » Se caută deja înlocuitor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 19:53
  • Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a anunțat plecarea lui Andrei Coubiș (22 de ani) de la echipă, după doar 7 luni petrecute la vicecampioana României.
  • U Cluj va juca mâine cu Brann, de la ora 20:00, în turul 2 preliminar din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Venit la începutul anului sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiș a fost transferat definitiv de „șepcile roșii” în această vară în schimbul a doar 150.000 de euro.

Fundașul ar fi acum aproape de un transfer la Lincoln City, care a promovat în Championship după 65 de ani de așteptare.

„A fost o reacție la ce s-a spus”  „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”
Citește și
„A fost o reacție la ce s-a spus” „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”
Citește mai mult
„A fost o reacție la ce s-a spus”  „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”

Cristiano Bergodi a anunțat plecarea lui Andrei Coubiș de la U Cluj

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Brann, Cristiano Bergodi a dezvăluit că Andrei Coubiș a plecat deja de la U Cluj, iar următorul pas al „studenților” este să-i găsească un înlocuitor.

Andrei Coubiş a plecat cu două zile în urmă, ne-a salutat. Bravo lui! Suntem bucuroşi pentru el, pentru cariera lui, ne-a ajutat.

El nu mai este jucătorul nostru şi vorbim doar de cine a rămas şi cine sperăm că va veni. Trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercato”, a declarat Bergodi, conform primasport.ro.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5 pen. La următoarele două partide nu a fost nici măcar pe bancă.

Dacă mutarea se va perfecta, Coubiș ar fi cel mai scump jucător vândut vreodată de ardeleni, depășind recordul lui Dorin Goga, care în 2009 pleca la Poli Timișoara pentru 1,5 milioane de euro.

Crescut de Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, însă nu a reușit să se impună. În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, alături de care a încheiat campionatul pe locul 2.

Cristiano Bergodi, despre partida cu Brann: „Este un meci foarte dificil”

Meciul cu Brann se va disputa la Sfântu Gheorghe pentru că pe Cluj Arena au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

„Mă aştept să facem un meci frumos. Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă. Din păcate, este Untold şi avem această problemă.

Mă aştept ca băieţii să facă o figură frumoasă. Este un meci foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev şi asta îmi dă încredere”, a mai declarat Cristiano Bergodi.

Antrenorul lui U Cluj a vorbit și despre situația lotului înainte de meciul din turul 2 preliminar din Conference League.

„Nu ştiu dacă va juca Jovo Lukic, a avut zile libere. Este în urmă cu pregătirea. Îl avem pe Alibek Aliev, dar vom vedea mâine (n.r. joi). Avem ultimul antrenament. Pentru noi e foarte important şi este golgheterul campionatului.

Este foarte importantă experienţa lor în Europa League. Întâlnim o echipă bună. Şi noi am jucat în preliminarii, dar, din păcate, nu am reuşit să trecem la penalty-uri de Dinamo Kiev.

Brann este o echipă foarte bună. E o echipă tipică din Scandinavia. Joacă 4-3-3, dar se apără altfel, sunt o echipă bună. Nu avem probleme medicale, vedem la Mikanovic, dar e recuperabil. Lefter nu poate juca”, a încheiat Cristiano Bergodi.

U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României - FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg
U Cluj - U Craiova, în finala Cupei României - FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) (4).jpg

Galerie foto (39 imagini)

U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (1).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpeg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (2).jpg U Cluj - U Craiova FOTO Raed Krishan & Iosif Popescu (GOLAZO.ro) (3).jpeg
+39 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„A fost o reacție la ce s-a spus”  „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”
Campionatul Mondial
18:47
„A fost o reacție la ce s-a spus” „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”
Citește mai mult
„A fost o reacție la ce s-a spus”  „Secundul” Argentinei, explicații după ce l-a lovit cu pumnul pe Dani Olmo: „Intenția mea a fost asta”
Prezență-surpriză la FCSB  VIDEO+FOTO. Cine e jucătorul care s-a antrenat azi  sub comanda lui Marius Baciu
Superliga
18:03
Prezență-surpriză la FCSB VIDEO+FOTO. Cine e jucătorul care s-a antrenat azi sub comanda lui Marius Baciu
Citește mai mult
Prezență-surpriză la FCSB  VIDEO+FOTO. Cine e jucătorul care s-a antrenat azi  sub comanda lui Marius Baciu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Cristiano Bergodi Brann Bergen transfer liga 1 u cluj conference league andrei coubis
Știrile zilei din sport
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Conference League
00:05
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Citește mai mult
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Conference League
23.07
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB! „Anonima” Auda a dat lovitura. După rușinea Shkendija, roș-albaștrii gafează din nou în fața unui adversar mult mai slab
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
Conference League
23.07
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
Citește mai mult
Un magician și doi în piuneze Cum s-au descurcat Boutoutaou, Gnahore și Labonne la FCSB - Auda. Doi dintre ei, out după o repriză, unul aplaudat în picioare
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Conference League
23.07
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Citește mai mult
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:05
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
Bîrligea a șocat după meci! VIDEO. Atacantul a dat drumul distracției, dansurilor și săruturilor cu iubita sa, chiar pe teren. Totul a fost filmat inclusiv din dronă
23:54
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
FCSB n-a primit un penalty clar FOTO. Imaginile GOLAZO.ro arată că Bîrligea a fost călcat brutal pe gleznă la ultima fază a meciului cu Auda
00:12
„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO. Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”
„Îmi pare rău că nu a fost VAR” VIDEO.  Risto Radunovic nu își explică prestația FCSB din meciul cu Auda: „Nu mă așteptam la așa ceva”
23:44
„Azi n-am pierdut nimic!” Marius Baciu, declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Auda: „Vă spun sigur”
„Azi n-am pierdut nimic!” Marius Baciu, declarație surprinzătoare după înfrângerea cu Auda: „Vă spun sigur”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Campionatul Mondial
23.07
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Citește mai mult
Alertă după CM 2026 7 meciuri suspecte de manipulare! Sumă uriașă pariată pe remiza complet neașteptată a Spaniei
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Campionate
23.07
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Citește mai mult
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
Superliga
23.07
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
Citește mai mult
Înlocuitor surpriză pentru Borza Pancu se gândește la o reprofilare inedită pentru a acoperi plecarea titularului: „Tot din extremă a ajuns și Raț fundaș stânga”
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente
B365
23.07
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente
Citește mai mult
VIDEO | Un tablou căzut și perdele care fâlfâie printre ruine - primele imagini din blocul explodat din Rahova. Constructorul care-l va pune în siguranță a intrat cu drona în apartamente

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 11 rapid 24 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share