U Cluj și-a pierdut titularul Cristiano Bergodi a confirmat despărțirea: „Ne-a ajutat” » Se caută deja înlocuitor

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a anunțat plecarea lui Andrei Coubiș (22 de ani) de la echipă, după doar 7 luni petrecute la vicecampioana României.

U Cluj va juca mâine cu Brann, de la ora 20:00, în turul 2 preliminar din Conference League. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Venit la începutul anului sub formă de împrumut de la Sampdoria, Coubiș a fost transferat definitiv de „șepcile roșii” în această vară în schimbul a doar 150.000 de euro.

Fundașul ar fi acum aproape de un transfer la Lincoln City, care a promovat în Championship după 65 de ani de așteptare.

Cristiano Bergodi a anunțat plecarea lui Andrei Coubiș de la U Cluj

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Brann, Cristiano Bergodi a dezvăluit că Andrei Coubiș a plecat deja de la U Cluj, iar următorul pas al „studenților” este să-i găsească un înlocuitor.

„ Andrei Coubiş a plecat cu două zile în urmă, ne-a salutat . Bravo lui! Suntem bucuroşi pentru el, pentru cariera lui, ne-a ajutat.

El nu mai este jucătorul nostru şi vorbim doar de cine a rămas şi cine sperăm că va veni. Trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercato”, a declarat Bergodi, conform primasport.ro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt

Coubiș a jucat în acest sezon doar în partida tur din Europa League cu Dinamo Kiev, 0-0, apoi a fost rezervă la Supercupa pierdută cu Craiova, 1-1 și 3-5 pen. La următoarele două partide nu a fost nici măcar pe bancă.

Dacă mutarea se va perfecta, Coubiș ar fi cel mai scump jucător vândut vreodată de ardeleni, depășind recordul lui Dorin Goga, care în 2009 pleca la Poli Timișoara pentru 1,5 milioane de euro.

Crescut de Milan, Coubiș a ajuns în 2025 la Sampdoria, însă nu a reușit să se impună. În ianuarie a fost împrumutat la U Cluj, alături de care a încheiat campionatul pe locul 2.

Cristiano Bergodi, despre partida cu Brann: „Este un meci foarte dificil”

Meciul cu Brann se va disputa la Sfântu Gheorghe pentru că pe Cluj Arena au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

„Mă aştept să facem un meci frumos. Jucăm acasă, dar nu e chiar acasă. Din păcate, este Untold şi avem această problemă.

Mă aştept ca băieţii să facă o figură frumoasă. Este un meci foarte dificil. Ei sunt în plin campionat, noi nu, dar am făcut două meciuri cu Dinamo Kiev şi asta îmi dă încredere”, a mai declarat Cristiano Bergodi.

Antrenorul lui U Cluj a vorbit și despre situația lotului înainte de meciul din turul 2 preliminar din Conference League.

„Nu ştiu dacă va juca Jovo Lukic, a avut zile libere. Este în urmă cu pregătirea. Îl avem pe Alibek Aliev, dar vom vedea mâine (n.r. joi). Avem ultimul antrenament. Pentru noi e foarte important şi este golgheterul campionatului.

Este foarte importantă experienţa lor în Europa League. Întâlnim o echipă bună. Şi noi am jucat în preliminarii, dar, din păcate, nu am reuşit să trecem la penalty-uri de Dinamo Kiev.

Brann este o echipă foarte bună. E o echipă tipică din Scandinavia. Joacă 4-3-3, dar se apără altfel, sunt o echipă bună. Nu avem probleme medicale, vedem la Mikanovic, dar e recuperabil. Lefter nu poate juca”, a încheiat Cristiano Bergodi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport