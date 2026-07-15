U Cluj a anunțat că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar din Europa sau Conference League, o va disputa la Sfântu Gheorghe.

Pentru ardeleni urmează returul cu Dinamo Kiev de joi, din turul 1 preliminar al Europa League.

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În prima manșă a „dublei” cu formația ucraineană, U Cluj a obținut o remiză importantă, scor 0-0, iar calificarea se va decide pe Cluj Arena, în fața propriilor suporteri.

U Cluj va juca la Sfântu Gheorghe în turul 2 din Europa sau Conference League

Marți, U Cluj a anunțat că partida de pe teren propriu din următoarea fază a competițiilor europene se va juca la Sfântu Gheorghe, pe terenul celor de la Sepsi.

Acea partidă nu se va putea organiza pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold, care se desfășoară în perioada 6-9 august.

„FC Universitatea Cluj anunță că partida de pe teren propriu, din prima manșă a turului 2 preliminar al Europa League, se va disputa la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi OSK Arena, joi, 23 iulie 2026, începând cu ora 20:00.

Meciul nu a putut fi organizat pe Cluj Arena, unde au loc pregătiri pentru festivalul Untold.

FC Universitatea Cluj a purtat negocieri cu organizatorii festivalului. Clubul nostru a propus ca partida să se dispute pe Cluj Arena în data de 22 iulie, în paralel cu lucrările pregătitoare pentru Untold. Din păcate, negocierile nu au avut rezultatul sperat de noi.

Le mulțumim gazdelor de la Sepsi OSK pentru sprijinul acordat în vederea organizării partidei pe stadionul din Sfântu Gheorghe”, a anunțat U Cluj pe Facebook.

Dacă va trece de Dinamo Kiev, atunci U Cluj va juca în turul 2 preliminar al Europa League împotriva grecilor de la PAOK.

În cazul unei înfrângeri în fața ucrainenilor, vicecampioana României își va continua parcursul european în cea de-a treia competiție continentală, Conference League, unde va juca în turul doi preliminar cu SK Brann.

La mijlocul lunii iunie, Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, a anunțat că este dispus să le închirieze stadionul celor de la U Cluj.

„N-a discutat nimeni cu noi. Dacă ne caută, e normal să ajutăm. Noi am fi ajutat și UTA și altă echipă care ar fi venit să joace la noi.

E normal să ajungem la o înțelegere, suntem dispuși să închiriem stadionul”, spunea atunci Laszlo Dioszegi, conform sport.ro.

Stadionul celor de la Sepsi. Foto: Imago

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