Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit

Federaţia Română de Fotbal, prin FRF Intelligence Centre și Professional Club Services, a publicat raportul Superligii la finalul sezonului 2025-2026.

Analiza include date sportive, economice, informații despre asistenţa pe stadioane și cifre privind audiențele TV.

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Din punct de vedere sportiv, în 2025-2026, s-au marcat 792 de goluri (fără meciurile de baraj).

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792 de goluri marcate în sezonul 2025-2026 din Superliga

„Cea mai mare medie de goluri pe meci a fost în play-out (2,64), față de sezonul regular (2,55) și play-off (2,00). Media de goluri marcate este superioară sezonului 2024-2025 cu 0.2 goluri pe meci.

Plusul se observă și la numărul de șuturi pe poartă, 8.3 pe meci în sezonul 2025-2026, față de 7.9 sezonul precedent”, informează frf.ro.

26 de jucători au debutat la seniori

„Potrivit analizei efectuate de FRF Intelligence Centre 26 de jucători și-au început tranziția la seniori în Superliga în acest sezon.

Din aceștia 5 (Biliboc Lorenzo, Kun Viktor, Popa Matei, Sima Cristian, Szabolcs Dusinszki) au și completat-o, conform definiției propuse de European Football Clubs („…procesul care începe odată cu debutul competitiv la prima echipă și se încheie în momentul în care jucătorul acumulează 450 de minute competitive cumulate”).

Cel mai tânăr debutant din sezon, dar și singurul jucător născut în 2010 din competiție este David Avram (FCSB)”.

Regula 5+6 respectată de o singură echipă

„O echipă a respectat regula 5+6 în toate meciurile (Farul Constanța).

10 echipe pentru care procentul depășește 75% în Superliga (Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul). Totuși, Rapid și Petrolul nu au respectat regula în Cupa României.

6 echipe nu au respectat regula 5+6 în Superliga (Oţelul, Dinamo Bucureşti, Botoşani, U Cluj, CFR Cluj, Csikszereda Miercurea Ciuc), acestea au încălcat-o în peste 10 meciuri”.

Foto/ FRF.ro

Ce presupune regula 5+6 impusă de FRF:

pe durata unui joc trebuie să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României.



Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din Superligă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție.



Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv.

Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din Superligă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție. Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv. Sancțiunea pentru nerespectarea regulii este o penalitate financiară de 150.000 de euro.

Timpul efectiv de joc, neschimbat

Raportul FRF arată că „timpul efectiv de joc a rămas la aproximativ 48 de minute pe meci, similar cu sezoanele precedente.

În continuare, Superliga se situează sub nivelul competițiilor Europene, Europa League și Europa Conference League, dar și față de campionatele din top 5 competiții monitorizate – Spania și Italia, toate înregistrând timp efectiv de joc de peste 51 de minute”.

Veniturile au crescut

Din punct de vedere economic, „veniturile operaționale cumulate ale celor 16 cluburi din Superliga au atins în 2025 nivelul de 701 milioane RON (139 milioane EUR), în creștere cu 130 milioane RON față de 2024.

Această evoluție este susținută de mai multe motoare. Veniturile din competițiile UEFA au crescut cu 68 milioane RON comparativ cu anul 2024 , atingând un maxim recent și devenind a doua cea mai importantă sursă de venit a ligii.

Sponsorizările și publicitatea rămân principala sursă de venit (25% din total), urmate de drepturile TV (18%), veniturile UEFA (18%), subvențiile autorităților (15%), bilete (13%) și activități comerciale (5%). Structura veniturilor devine astfel tot mai echilibrată și predictibilă, construită în mare măsură pe surse recurente”.

Investiții-record în academii

„Cluburile au alocat 84,7 milioane RON (16,8 milioane EUR) pentru academii, în creștere cu 29% față de 2024, ceea ce înseamnă o medie de 5,29 milioane RON per club (aproximativ 1,05 milioane EUR).

Este pentru prima dată când investiția medie depășește pragul de un milion de euro per club, confirmând o orientare strategică spre dezvoltarea internă.

Primele cinci cluburi concentrează 58% din acest volum și setează standardul de profesionalism pentru întreaga ligă: Universitatea Craiova, FCSB, FC Rapid, FK Csikszereda, Farul”, mai scrie frf.ro.

Șase cluburi au încheiat anul 2025 pe profit

Federația informează că „șase cluburi au încheiat exercițiul financiar 2025 pe profit net:

Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Oțelul Galați”.

Fanii Craiovei lideri la asistență pe stadioane

Și în sezonul recent încheiat cele mai mari asistențe absolute au fost atrase de derby-urile bucureștene, dar cel mai mare grad de umplere al stadionului vine de la Craiova.

Cele cinci partide din Superliga cu cel mai înalt grad de umplere a stadionului s-au jucat toate la Craiova:

„Universitatea Craiova domină absolut prezența în tribune: clubul oltean apare în 11 din cele 20 de meciuri din top 20 ca asistență, plus toate cele 5 locuri din top după gradul de umplere a arenei”.

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0, meciul decisiv pentru titlu

FCSB, fără rivală la audiența TV

În ciuda sezonului sub așteptări, FCSB a rămas în continuare principalul punct de atracție al Superligii.

Cele mai urmărite cinci meciuri ale sezonului i-au avut protagoniști pe roș-albaștri.

Foto: FRF.ro/ Kantar

„Mai mult, FCSB sau Universitatea Craiova sunt prezente în 19 din primele 20 de transmisiuni TV ale sezonului”.

Noua stagiune din Liga 1 este programată să înceapă în weekendul 17-19 iulie.

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