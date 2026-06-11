Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit +43 foto
Trofeu Superliga
Superliga

Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 14:37
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 14:49
  • Federaţia Română de Fotbal, prin FRF Intelligence Centre și Professional Club Services, a publicat raportul Superligii la finalul sezonului 2025-2026.
  • Analiza include date sportive, economice, informații despre asistenţa pe stadioane și cifre privind audiențele TV.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Din punct de vedere sportiv, în 2025-2026, s-au marcat 792 de goluri (fără meciurile de baraj).

Nu sunt de vânzare Anunț categoric despre doi mijlocași de la PSG
Citește și
Nu sunt de vânzare Anunț categoric despre doi mijlocași de la PSG
Citește mai mult
Nu sunt de vânzare Anunț categoric despre doi mijlocași de la PSG

792 de goluri marcate în sezonul 2025-2026 din Superliga

„Cea mai mare medie de goluri pe meci a fost în play-out (2,64), față de sezonul regular (2,55) și play-off (2,00). Media de goluri marcate este superioară sezonului 2024-2025 cu 0.2 goluri pe meci.

Plusul se observă și la numărul de șuturi pe poartă, 8.3 pe meci în sezonul 2025-2026, față de 7.9 sezonul precedent”, informează frf.ro.

26 de jucători au debutat la seniori

„Potrivit analizei efectuate de FRF Intelligence Centre 26 de jucători și-au început tranziția la seniori în Superliga în acest sezon.

Din aceștia 5 (Biliboc Lorenzo, Kun Viktor, Popa Matei, Sima Cristian, Szabolcs Dusinszki) au și completat-o, conform definiției propuse de European Football Clubs („…procesul care începe odată cu debutul competitiv la prima echipă și se încheie în momentul în care jucătorul acumulează 450 de minute competitive cumulate”).

Cel mai tânăr debutant din sezon, dar și singurul jucător născut în 2010 din competiție este David Avram (FCSB)”.

Regula 5+6 respectată de o singură echipă

O echipă a respectat regula 5+6 în toate meciurile (Farul Constanța).

10 echipe pentru care procentul depășește 75% în Superliga (Farul, FCSB, Hermannstadt, Unirea Slobozia, FC Argeș, Rapid București, Universitatea Craiova, UTA Arad, Metaloglobus, Petrolul). Totuși, Rapid și Petrolul nu au respectat regula în Cupa României.

6 echipe nu au respectat regula 5+6 în Superliga (Oţelul, Dinamo Bucureşti, Botoşani, U Cluj, CFR Cluj, Csikszereda Miercurea Ciuc), acestea au încălcat-o în peste 10 meciuri”.

Foto/ FRF.ro Foto/ FRF.ro
Foto/ FRF.ro

Ce presupune regula 5+6 impusă de FRF:

  • pe durata unui joc trebuie să participe în teren minimum cinci jucători formați la nivel național sau eligibili pentru echipele naționale ale României.

    Regula se aplică pentru minimum 75% dintre meciurile unui sezon competițional din Superligă și Cupa României, procentajul fiind calculat separat pentru fiecare competiție.

    Prin excepție, utilizarea jucătorilor U21 contează suplimentar: dacă o echipă folosește trei jucători U21 pe durata întregului meci, regula se consideră îndeplinită pentru jocul respectiv.
  • Sancțiunea pentru nerespectarea regulii este o penalitate financiară de 150.000 de euro.

Timpul efectiv de joc, neschimbat

Raportul FRF arată că „timpul efectiv de joc a rămas la aproximativ 48 de minute pe meci, similar cu sezoanele precedente.

În continuare, Superliga se situează sub nivelul competițiilor Europene, Europa League și Europa Conference League, dar și față de campionatele din top 5 competiții monitorizate – Spania și Italia, toate înregistrând timp efectiv de joc de peste 51 de minute”.

Veniturile au crescut

Din punct de vedere economic, „veniturile operaționale cumulate ale celor 16 cluburi din Superliga au atins în 2025 nivelul de 701 milioane RON (139 milioane EUR), în creștere cu 130 milioane RON față de 2024.

Această evoluție este susținută de mai multe motoare. Veniturile din competițiile UEFA au crescut cu 68 milioane RON comparativ cu anul 2024 , atingând un maxim recent și devenind a doua cea mai importantă sursă de venit a ligii.

Sponsorizările și publicitatea rămân principala sursă de venit (25% din total), urmate de drepturile TV (18%), veniturile UEFA (18%), subvențiile autorităților (15%), bilete (13%) și activități comerciale (5%). Structura veniturilor devine astfel tot mai echilibrată și predictibilă, construită în mare măsură pe surse recurente”.

Investiții-record în academii

„Cluburile au alocat 84,7 milioane RON (16,8 milioane EUR) pentru academii, în creștere cu 29% față de 2024, ceea ce înseamnă o medie de 5,29 milioane RON per club (aproximativ 1,05 milioane EUR).

Este pentru prima dată când investiția medie depășește pragul de un milion de euro per club, confirmând o orientare strategică spre dezvoltarea internă.

Primele cinci cluburi concentrează 58% din acest volum și setează standardul de profesionalism pentru întreaga ligă: Universitatea Craiova, FCSB, FC Rapid, FK Csikszereda, Farul”, mai scrie frf.ro.

Șase cluburi au încheiat anul 2025 pe profit

Federația informează că „șase cluburi au încheiat exercițiul financiar 2025 pe profit net:

Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FCSB, FC Botoșani, FK Csikszereda și Oțelul Galați”.

Fanii Craiovei lideri la asistență pe stadioane

Și în sezonul recent încheiat cele mai mari asistențe absolute au fost atrase de derby-urile bucureștene, dar cel mai mare grad de umplere al stadionului vine de la Craiova.

Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit

Cele cinci partide din Superliga cu cel mai înalt grad de umplere a stadionului s-au jucat toate la Craiova:

Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit Superliga la raport Care e singura echipă care a respectat regula 5+6 și care sunt cluburile care au încheiat 2025 pe profit

„Universitatea Craiova domină absolut prezența în tribune: clubul oltean apare în 11 din cele 20 de meciuri din top 20 ca asistență, plus toate cele 5 locuri din top după gradul de umplere a arenei”.

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0, meciul decisiv pentru titlu

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg
U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg

Galerie foto (43 imagini)

U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro).jpeg U Craiova - U Cluj FOTO Raed Krishan (GOLAZO.ro) .jpeg
+43 Foto
labels.photo-gallery

FCSB, fără rivală la audiența TV

În ciuda sezonului sub așteptări, FCSB a rămas în continuare principalul punct de atracție al Superligii.

Cele mai urmărite cinci meciuri ale sezonului i-au avut protagoniști pe roș-albaștri.

Foto: FRF.ro/ Kantar Foto: FRF.ro/ Kantar
Foto: FRF.ro/ Kantar

„Mai mult, FCSB sau Universitatea Craiova sunt prezente în 19 din primele 20 de transmisiuni TV ale sezonului”.

Noua stagiune din Liga 1 este programată să înceapă în weekendul 17-19 iulie.

Citește și

Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial
Campionatul Mondial
10:05
Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial
Citește mai mult
Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 
Superliga
20:25
Dinamo schimbă strategia Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor
Citește mai mult
Dinamo schimbă strategia  Modificare importantă în echipa „câinilor”, după venirea noului antrenor 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
FRF statistica raport superliga
Știrile zilei din sport
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
10:28
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Campionatul Mondial
12:26
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Citește mai mult
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial
11:57
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
15:53
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
14:48
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
14:27
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Top stiri
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Campionatul Mondial
11:17
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Citește mai mult
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Campionate
11:28
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Campionatul Mondial
10:51
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Citește mai mult
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
B365
06:09
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 24 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
12.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share