Situație confuză în Olanda, unde Den Bosch a trebuit să piardă în ultima etapă pentru a nu risca să rateze barajul de promovare în Eredivisie.

Dacă sistemul din Liga 1 pare unul complicat, ce se întâmplă în liga a doua din Olanda este cu adevărat bizar.

Situație bizară în Olanda: au pierdut ca să fie siguri de baraj!

S-a ajuns ca în ultima etapă pentru Den Bosch să fie mai avantajos să piardă decât să câștige! Cum a fost posibil?

În Eerste Divisie sunt 20 de echipe care se înfruntă în sistem tur-retur preț de 38 de etape. La final, primele două clasate promovează direct în Eredivisie. Până aici totul normal.

Doar că există și un baraj la care merg 6 formații, care luptă pentru ultimul loc promovabil.

Iar calificarea se obține într-un mod neobișnuit pentru campionatele din Europa. Sezonul este împărțit în 4 perioade, primele două cu 10 etape și ultimele două cu 9 etape. Cele 4 formații clasate pe primul loc în acele intervale au biletele asigurate pentru baraj, alături de cel mai bine două clasate din clasamentul general după echipele promovate.

În acest sezon, Den Haag a câștigat primele două perioade, iar Cambuur pe a treia. Ambele echipe au obținut însă promovarea directă, astfel că locurile s-au reportat către clasamentul general.

Fanii lui Den Bosch au sărbătorit fiecare gol primit de favoriți

Astfel, înainte de ultima etapă, se știau deja 5 dintre cele 6 formații de la baraj. Pentru ultimul loc se băteau Vitesse, locul 15 la general, dar locul 3 în perioada #4, și Den Bosch, sigură de locul 9 la general.

Vitesse avea nevoie de o victorie cu Cambuur și ca Willem II și Den Haag, aflate la 2, respectiv 1 punct distanță, să se încurce.

De partea cealaltă, Den Bosch era matematic sigură de locul 9 și obținea biletele pentru baraj, dacă perioada #4 era câștigată de Willem II (calificată deja la baraj) sau Den Haag (promovată). Iar în ultima etapă o înfruntau chiar pe Den Haag. Un eșec garanta că rivala lor va termina peste Vitesse.

Și asta s-a și întâmplat! Partida s-a încheiat cu un 3-1 pentru oaspeți, fiecare gol fiind aplaudat vehement de galeria lui Den Bosch!

Willem II a câștigat perioada #4, dar fiind deja pe locul 3 la general, poziția a fost reportată către următoarea clasată eligibilă pentru baraj, Den Bosch, locul 9.

În play-off s-au calificat Willem II și De Graafschap direct în sferturi, în timp ce Waalwijk, Roda Kerkrade, Almere City și Den Bosch au intrat în primul tur. Deși a terminat pe 7, Jong PSV nu poate promova, fiind echipa de rezerve a campioanei la care evoluează Dennis Man.

Învingătoarea dintre cele 6 va disputa finala barajului de menținere/promovare în Eredivisie cu echipa de pe locul 16 din prima ligă.

Citește și

