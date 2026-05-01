Bilete la debutul lui Hagi Sâmbătă se pun în vânzare tichetele de acces pentru primul meci al României din noua eră

Gheorghe Hagi, 61 de ani, va debuta pe banca României în noul mandat, al doilea al său la națională, pe 2 iunie

„Tricolorii” vor juca un meci amical împotriva Georgiei, la Tbilisi, pe stadionul „Mikheil Meskhi”, de la ora 20:00, o oră mai devreme la București.

Primul meci cu Hagi selecționer, în noul mandat

„Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online pe site-ul partenerului federației din Georgia, pe un link dedicat fanilor români.

Prețul unui tichet este de aproximativ 66 RON, iar locurile sunt repartizate în sectoarele 29 și 30. Sunt disponibile pentru suporterii români 1.326 de bilete.

Pentru fiecare comandă se vor putea achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, data nașterii, număr de telefon și adresă. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă”, notează site-ul frf.ro.

Stânga jos, sectoarele rezervate românilor la Tbilisi

Al doilea amical al verii e la București

Pe 6 iunie, România va disputa un al doilea amical, pe stadionul Steaua din București, împotriva selecționatei din Țara Galilor.

Acesta va fi al șaselea meci între cele două echipe, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere.

Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă ce a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994.

Citește și

