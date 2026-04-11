„Cea mai bună echipă” Cristiano Bergodi, înainte de derby-ul cu U Craiova: „Nu e un meci decisiv” + S-a împăcat cu Daniel Pancu

Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul lui U Cluj, a prefațat duelul cu Universitatea Craiova, din etapa #4 a play-off-ului Ligii 1.

Partida este programată luni, 13 aprilie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Meciul dintre cele două formații studențești este extrem de important, echipele fiind la egalitate de puncte, pe primul loc în Liga 1.

Cristiano Bergodi, înainte de meciul cu U Craiova: „Întâlnim cea mai bună echipă din campionat”

Înaintea duelului de pe Cluj Arena, cu Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi a declarat:

„Întâlnim o echipă foarte, foarte bună. Este cea mai bună echipă din campionatul României. I-am văzut în sezonul regulat. Ne așteaptă un meci foarte greu.

Noi am crescut ca echipă și avem toate șansele să câștigăm cele 3 puncte.

Sunt două echipe care vor face un meci frumos pentru fotbalul românesc. Nu mă gândesc deloc că va fi un meci decisiv. Mai sunt destul partide de jucat. Mai avem și meciul retur.

E un test important acest meci contra Craiovei. Au trecut câteva luni de când ne-am întâlnit. A fost parcă al doilea meci cu Filipe Coelho pe bancă, după ce a plecat Rădoi”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro.

Bergodi s-a împăcat cu Daniel Pancu

Tehnicianul italian a declarat că a discutat cu Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, și cei doi s-au împăcat după incidentele din derby-ul Clujului, atunci când Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea, iar Pancu a avut o reacție nervoasă la adresa antrenorului „studenților”.

„Da, ne-am împăcat, ne-am salutat cu plăcere după primul meci de play-off, din tur. Mi-a trimis și un mesaj și i-am răspuns imediat, pentru că mi s-a părut corect. Daniel a fost elevul meu, la Rapid.

L-am stimat întotdeauna și am respect pentru el. Acolo mi-am ieșit puțin din fire, dar și el cu acea declarație în ceea ce mă privește, dar nu port pică, niciodată.

Mi-am cerut scuze și eu sunt la prima abatere, nu am făcut niciodată lucruri de acest fel.

Sunt o persoană cu caracter, cu personalitate, nu accept lucruri cum s-au întâmplat în acel meci, dar sunt și o persoană umilă, modestă și mi-a făcut plăcere să mă reîntâlnesc cu Pancu în primul meci de play-off, dar și când am vorbit prin mesaje”, a spus Bergodi, potrivit prosport.ro.

