Liga 1 Victorie vitală pentru Hermannstadt, în primul meci al etapei #4 din play-out. Programul + Clasamentul actualizat

- Hermannstadt - Farul 1-0. Ghinion teribil pentru formația lui Zicu, care a încasat un gol în prelungiri, după o deviere nefericită.
La toate partidele etapei se va ține un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.
Azi, 10 aprilie
Hermannstadt - Farul 1-0
- A marcat: Stancu (90+2)
- Stadion: Municipal (Sibiu)
- Arbitru: Bîrsan Marcel (Bucureşti) / A1: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti), A2: Neacșu Ionuț Traian (Bucureşti) / Arbitru VAR: Trandafir Cristina (Bucureşti), Arbitru AVAR: Ghinguleac Radu Adrian (Bucureşti)
Sâmbătă, 11 aprilie
UTA - FC Botoșani, live de la 17:15 (play-out)
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
FCSB - Oțelul, live de la 20:00 (play-out)
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
12 aprilie
Unirea Slobozia - Petrolul, live de la 18:15 (play-out)
- Stadion: 1 Mai (Slobozia)
CFR Cluj – Dinamo, live de la 21:00 (play-off)
- Stadion: CFR Dr. Constantin Rădulescu (Cluj-Napoca)
13 aprilie
Metaloglobus - Csikszereda, live de la 15:30 (play-out)
- Stadion: Clinceni - Arena 1
Rapid – FC Argeș, live de la 18:30 (play-off)
- Stadion: Giulești (Bucureşti)
U Cluj – Universitatea Craiova, live de la 21:30 (play-off)
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Cluj
|3
|36
|2
|U Craiova
|3
|36
|3
|Rapid
|3
|31
|4
|CFR Cluj
|3
|30*
|5
|FC Argeș
|3
|29
|6
|Dinamo
|3
|27
*️ - beneficiază de rotunjire
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|3
|28
|8
|FCSB
|3
|27
|9
|Botoșani
|3
|27
|10
|Oțelul
|3
|24
|11
|Farul
|4
|23
|12
|Csikszereda
|3
|20
|13
|Unirea Slobozia
|3
|19
|14
|Petrolul Ploiești
|3
|19*
|15
|Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus
|3
|10
*️ - beneficiază de rotunjire