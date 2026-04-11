Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia +13 foto
Spectaculoasa construcție „19 mai” din capitala Ankara are un acoperiș cum doar alte două stadioane mai au în lume
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia

alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 20:18
alt-text Actualizat: 11.04.2026, ora 23:03
  • Arena pe care va juca naționala Turciei prinde contur.
  • Spectaculoasa construcție „19 mai” din capitala Ankara are un acoperiș cum doar alte două stadioane mai au în lume

Vechea arenă a fost demolată pe 4 august 2018, la 82 de ani de la inaugurare. Avea 19.209 de locuri, iar echipa națională jucase de zeci de ori acolo.

Încă o arenă nouă în România Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro al echipei de tradiție
Încă o arenă nouă în România Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro al echipei de tradiție
Încă o arenă nouă în România Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro al echipei de tradiție

Noul stadion al naționalei Turciei ar putea fi inaugurat anul acesta

Construcția celei noi a început în iulie 2022, urmând să aibă o capacitate de 51.050 de spectatori.

Tot proiectul este estimat la 270 de milioane de euro și va fi gata cel mai probabil la toamnă.

Scaunele vor fi colorate în roșu și alb, culorile steagului Semilunei, iar stadionul va fi al treilea din lume cu cea mai mare deschidere a acoperișului din oțel, de 285 de metri. E primul cu această caracteristică din Turcia.

  • Celelalte două la nivel global sunt Singapore National Stadium (310m) și AT&T Stadium (stadionul echipei Dallas Cowboys, 295m)

Construit pe 160.000 de metri pătrați și sprijinit pe 8 piloni principali, va servi ca unul dintre puținele exemple din lume cu cele patru sisteme principale de grinzi.

Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com
Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com

labels.photo-gallery

Sistemul de acoperiș, format dintr-un total de 182.984 de piese, cântărește aproximativ 17.000 de tone și este descris ca o structură unică din punct de vedere ingineresc.

Stadionul va avea 695 de locuri de parcare deschise și 460 de locuri de parcare acoperite.

La arena din Ankara, rezistența și siguranța la cutremure au fost planificate la cel mai înalt nivel

Construit pentru a rezista la cutremure, stadionul Ankara 19 Mai va îndeplini criteriile UEFA și poate găzdui faze superioare ale competițiilor internaționale.

Proiectul include o sală de conferințe, un muzeu, o cantină, săli de antrenament, zone comerciale, magazine și restaurante.

În plus, stadionul va avea zone pentru diverse sporturi, cum ar fi tir cu arcul, taekwondo, box, scrimă, dans, tir, karate, judo, tenis de masă, kickboxing și Muay Thai.

Noul stadion al naționalei Turciei ar putea fi inaugurat cu Italia, în Liga Națiunilor

Arda Çakmak, președintele lui Gençlerbirliği, echipă de fotbal din Ankara care ar putea evolua pe noua arenă, a dat detalii despre inaugurare:

„Ne-am întâlnit cu oficialii statului și cu Direcția Generală de Tineret și Sport.

Ni s-a spus că Stadionul 19 Mai va fi gata până în prima săptămână a lunii septembrie. Meciul Turcia - Italia de la sfârșitul lunii septembrie este planificat să se joace pe acest stadion”.

Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com
Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com

Galerie foto (13 imagini)

Asa arata acum noua arena din Ankara Captura X Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com Macheta noii arene din Ankara FOTO stadyumlar.com
+13 Foto
labels.photo-gallery

Departajare incredibilă în Premier League Arsenal a pierdut, lupta la titlu cu City devine incendiară + Huiduieli pe Emirates: „Ca un pumn în față”
Departajare incredibilă în Premier League Arsenal a pierdut, lupta la titlu cu City devine incendiară + Huiduieli pe Emirates: „Ca un pumn în față”
Departajare incredibilă în Premier League Arsenal a pierdut, lupta la titlu cu City devine incendiară + Huiduieli pe Emirates: „Ca un pumn în față”
Lucrări la baza de 6 milioane € a Rapidului  FOTO+VIDEO. Începe faza a doua a proiectului: facilități ultra-moderne la Ștefănești
Lucrări la baza de 6 milioane € a Rapidului FOTO+VIDEO. Începe faza a doua a proiectului: facilități ultra-moderne la Ștefănești
Lucrări la baza de 6 milioane € a Rapidului  FOTO+VIDEO. Începe faza a doua a proiectului: facilități ultra-moderne la Ștefănești

LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

