Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia

Arena pe care va juca naționala Turciei prinde contur.

Spectaculoasa construcție „19 mai” din capitala Ankara are un acoperiș cum doar alte două stadioane mai au în lume

Vechea arenă a fost demolată pe 4 august 2018, la 82 de ani de la inaugurare. Avea 19.209 de locuri, iar echipa națională jucase de zeci de ori acolo.

Citește și Încă o arenă nouă în România Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro al echipei de tradiție Citește mai mult Încă o arenă nouă în România Condiția pentru construirea noului stadion de 20 de milioane de euro al echipei de tradiție

Noul stadion al naționalei Turciei ar putea fi inaugurat anul acesta

Construcția celei noi a început în iulie 2022, urmând să aibă o capacitate de 51.050 de spectatori.

Tot proiectul este estimat la 270 de milioane de euro și va fi gata cel mai probabil la toamnă.

Scaunele vor fi colorate în roșu și alb, culorile steagului Semilunei, iar stadionul va fi al treilea din lume cu cea mai mare deschidere a acoperișului din oțel, de 285 de metri. E primul cu această caracteristică din Turcia.

Celelalte două la nivel global sunt Singapore National Stadium (310m) și AT&T Stadium (stadionul echipei Dallas Cowboys, 295m)

Construit pe 160.000 de metri pătrați și sprijinit pe 8 piloni principali, va servi ca unul dintre puținele exemple din lume cu cele patru sisteme principale de grinzi.

Sistemul de acoperiș, format dintr-un total de 182.984 de piese, cântărește aproximativ 17.000 de tone și este descris ca o structură unică din punct de vedere ingineresc.

Stadionul va avea 695 de locuri de parcare deschise și 460 de locuri de parcare acoperite.

La arena din Ankara, rezistența și siguranța la cutremure au fost planificate la cel mai înalt nivel

Construit pentru a rezista la cutremure, stadionul Ankara 19 Mai va îndeplini criteriile UEFA și poate găzdui faze superioare ale competițiilor internaționale.

Proiectul include o sală de conferințe, un muzeu, o cantină, săli de antrenament, zone comerciale, magazine și restaurante.

În plus, stadionul va avea zone pentru diverse sporturi, cum ar fi tir cu arcul, taekwondo, box, scrimă, dans, tir, karate, judo, tenis de masă, kickboxing și Muay Thai.

Espectacular la cubierta del estadio 19 de mayo de Ankara. Una de las estructuras de acero más grandes del mundo.



Con una inversión de más de 270 millones de euros, será la nueva casa de la selección turca. pic.twitter.com/VxxHwd8lq6 — GRADA B pro (@GradaBpro) April 10, 2026

Noul stadion al naționalei Turciei ar putea fi inaugurat cu Italia, în Liga Națiunilor

Arda Çakmak, președintele lui Gençlerbirliği, echipă de fotbal din Ankara care ar putea evolua pe noua arenă, a dat detalii despre inaugurare:

„Ne-am întâlnit cu oficialii statului și cu Direcția Generală de Tineret și Sport.

Ni s-a spus că Stadionul 19 Mai va fi gata până în prima săptămână a lunii septembrie. Meciul Turcia - Italia de la sfârșitul lunii septembrie este planificat să se joace pe acest stadion”.

