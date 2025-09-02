UEFA: „FCSB e unul dintre cazuri!” Forul de la Nyon, pentru GOLAZO.ro: campioana riscă sancțiuni pentru rasism. FCSB a blocat vânzarea pachetelor de bilete
UEFA: „FCSB e unul dintre cazuri!” Forul de la Nyon, pentru GOLAZO.ro: campioana riscă sancțiuni pentru rasism. FCSB a blocat vânzarea pachetelor de bilete

alt-text Theodor Jumătate , Dan Udrea
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 16:28
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 16:29
  • La meciul retur cu Aberdeen, reprezentantul FARE a scris în raport că după meci, câțiva fani ai FCSB-ului au avut scandări rasiste la adresa romilor.
  • UEFA a confirmat azi că a deschis o procedură disciplinară, iar campioana României se teme inclusiv că ar putea să-i fie închisă peluza în care stă galeria.
  • Din acest motiv, FCSB a decis să amâne comercializarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din Europa League. Când va fi pronunțată o decizie la Nyon.

GOLAZO.ro a dezvăluit în urmă cu câteva zile că FCSB s-a ales cu o mare problemă după returul cu Aberdeen, disputat pe Arena Națională, joia trecută, în play-off-ul Europa League. Reprezentantul FARE (Fotbal împotriva rasismului în Europa) a întocmit un raport total nefavorabil campioanei României, în care a acuzat-o de rasism.

Mai precis, că după finalul partidei, câțiva suporteri din galerie au scandat mesaje împotriva persoanelor de etnie romă.

UEFA confirmă, pentru GOLAZO.ro: FCSB riscă sancțiuni pentru rasism

UEFA a reacționat astăzi, în urma unei întrebări adresate de GOLAZO.ro, dacă există vreun caz FCSB. Reacția forului de la Nyon:

„FCSB e unul dintre cazurile din viitoarea ședință CEDB (Comisia de Control, Etică și Disciplină)”. UEFA confirmă că s-a deschis o procedură disciplinară împotriva campioanei României.

Riscurile care planează asupra FCSB-ului sunt mari. Clubul a mai fost sancționat în trecut, inclusiv pe același tip de rapoarte nefavorabile întocmite de trimisul FARE.

Decizia vine în câteva zile. FCSB a blocat vânzarea pachetelor de bilete

Există chiar posibilitatea ca UEFA să aplice, pe lângă o amendă consistentă, o sancțiune ca FCSB să joace cel puțin următorul meci acasă cu peluza închisă sau cu anumite sectoare în care ultrașii să nu aibă acces.

Tocmai din acest motiv, șefii roș-albaștrilor au decis să blocheze deocamdată punerea în vânzare a pachetelor de biletele pentru cele 4 meciuri de acasă, din Europa League.

FCSB stabilise și prețurile: 160 de lei cel mai ieftin, la peluze, și 500 de lei la tribuna a doua, primul inel, însă așteaptă mai întâi decizia UEFA pentru a ști dacă poate comercializa tichete în toate zonele stadionului.

Cel mai probabil, ședința Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA ar urma să aibă loc loc până la finalul acestei săptămâni, când se va da și o decizie.

Primul meci pe teren propriu în Europa League pentru FCSB va fi abia peste o lună. Echipa va debuta în deplasare, pe 25 septembrie, cu Go Ahead Eagles (Olanda).

Cele 4 meciuri pe care FCSB le joacă pe teren propriu, în Europa League

  • 2 octombrie: FCSB - Young Boys Berna, ora 19:45
  • 23 octombrie: FCSB - Bologna, ora 19:45
  • 11 decembrie: FCSB - Feyenoord, ora 22:00
  • 29 ianuarie: FCSB - Fenerbahce, ora 22:00

FCSB a avut peluzele închise acum 3 ani

În vara lui 2022, FCSB a fost implicată în preliminariile Conference League, iar în play-off a jucat cu Viking.

Primul meci a fost pe teren propriu, iar UEFA dictase o sancțiune dură: ambele peluze de pe Arena Națională să fie închise, tot din cauza unui raport defavorabil.

De fapt, din cauza unui steag afișat de fanii FCSB, pe care observatorul UEFA l-a considerat ca fiind cu însemne neonaziste.

La acel meci au fost prezenți 30.000 de spectatori, cele două tribune ale Arenei Naționale fiind umplute până la refuz.

FCSB a luat bani mulți din bilete în sezonul trecut

Anul trecut, FCSB a încasat spre 4 milioane de euro din bilete la meciurile de pe tabloul principal din Europa League.

Recordul a fost stabilit la partida cu Manchester United, când au fost prezenți peste 50.000 de spectatori și la care veniturile din partea spectatorilor au atins 1.800.000 de euro.

În 2024-2025, cele 4 meciuri de pe teren propriu au fost cu Riga, Midtjylland, Olympiakos și Manchester United.

UEFA aberdeen bilete SANCTIUNI rasism fcsb
