Arsenal - Tottenham 4-1 Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată de „tunari” + FOTO: GOLAZO reușit de Richarlison

Arsenal - Tottenham 4-1. Echipa lui Radu Drăgușin a pierdut fără drept de apel duelul de pe Emirates.

Richarlison, atacantul oaspeților, a înscris un gol de excepție în repriza secundă a meciului.

Arsenal și-a respectat statutul de favorită împotriva celor de la Tottenham și a dominat încă din primele minute ale duelului.

Arsenal - Tottenham 4-1 . „Tunarii” s-au impus fără emoții împotriva echipei lui Radu Drăgușin

După ce Mikel Merino și Bukayo Saka au ratat șanse de a deschide scorul, tabela a fost deblocată în minutul 28.

Atunci, Leandro Trossard a preluat în careul oaspeților, a șutat, iar balonul deviat a intrat în poarta lui Guglielmo Vicario.

Cinci minute mai târziu, „tunarii” au majorat avantajul printr-un șut puternic al lui Eberechi Eze.

Fotbalistul cu origini nigeriene a marcat și al treilea gol al gazdelor, în primul minut al reprizei secunde.

Arsenal a câștigat, dar Richarlison a marcat golul zilei în Premier League

În minutul 55, Palhinha l-a deposedat pe Declan Rice , printr-o alunecare la mijlocul terenului. Mingea a ajuns la Richarlison, iar brazilianul nu a stat pe gânduri și a șutat spre poarta lui Raya.

Goalkeeperul spaniol a fost luat prin surprindere de execuția brazilianului și nu a putut să oprească balonul din drumul spre plasă.

În minutul 71, Cristian Romero a primit un cartonaș galben pentru proteste la adresa arbitrului și va fi suspendat pentru partida următoare, din cauza cumulului de avertismente.

„Tunarii” au stabilit scorul final peste cinci minute. Declan Rice i-a pasat lui Eberechi Eze, care l-a driblat pe Bentancur, a șuitat plasat spre colțul stâng și reușit hat-trick-ul.

În urma rezultatlui, Tottenham se află pe locul 9 în Premier League, cu 18 puncte și așteaptă rezultatul celor de la Manchester United pentru a afla dacă va mai coborî o poziție în clasament la finalul etapei.

De cealaltă parte, Arsenal ocupă prima poziție a clasamentului, cu 29 de puncte. „Tunarii” sunt la 6 lungimi în fața ocupantei locului secund, Chelsea.

