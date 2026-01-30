FCSB - FENERBAHCE 1-1. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a analizat prestația campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.

Echipa antrenată de Elias Charalambous și-a încheiat aventura europeană, după ce a terminat pe locul 27 în faza principală, însă roș-albaștrii au arătat un joc bun în fața formației din Turcia.

FCSB - FENERBAHCE 1-1 . Raul Rusescu: „Cel mai bun meci făcut anul ăsta”

Raul Rusescu, fost atacant la FCSB în trei perioade diferite, consideră că roș-albaștrii au jucat la cel mai înalt nivel în acest an.

„Este de departe cel mai bun meci făcut anul acesta de FCSB și poate cel mai bun din campania europeană care a început acum mult timp. Cei de la FCSB au ajuns de foarte multe ori la poartă. Și au creat multe ocazii, unele clare.

Un meci în care faza defensivă a arătat foarte bine, după mult timp. Dacă în meciurile anterioare am spus că s-au făcut greșeli imense în apărare, aseară lucrurile s-au schimbat: faza defensivă a arătat bine, la fel și mijlocul terenului”, a declarat Raul Rusescu, citat de gsp.ro.

Raul Rusescu: „Lixandru și Târnovanu au fost cei mai buni oameni de la FCSB”

Rusescu a remarcat prestația lui Mihai Luxandru, pe care îl vede la naționala României.

„Lixandru a făcut un meci după care poți aștepta liniștit convocarea la echipa națională. Un meci excelent!

Lixandru și Târnovanu au fost cei mai buni oameni de la FCSB. Îl pot include aici și pe Alhassan - cred că a fost cel mai bun meci al lui de când e la FCSB.

În concluzie, așa se încheie o campanie europeană. Au făcut 7 puncte, este în regulă, ținând cont de echipele bune pe care le-au întâlnit. Este o campanie europeană de nota 7, aș spune eu”, a concluzionat Raul Rusescu.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 21 2. Aston Villa 21 3. Midtjylland 19 4. Betis 17 5. Porto 17 6. Braga 17 7. Freiburg 17 8. Roma 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 16 10. Bologna 15 11. Stuttgart 15 12. Ferencvaros 15 13. Nottingham 14 14. Plzen 14 15. Steaua Roșie 14 16. Celta Vigo 13 17. PAOK 12 18. Lille 12 19. Fenerbahce 12 20. Panathinaikos 12 21. Celtic 11 22. Ludogorets 10 23. Dinamo Zagreb 10 24. Brann 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 9 26. Sturm Graz 7 27. FCSB 7 28. Eagles 7 29. Feyenoord 6 30. Basel 6 31. Salzburg 6 32. Rangers 4 33. Nice 3 34. Utrecht 1 35. Malmo FF 1 36. Maccabi Tel Aviv 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport