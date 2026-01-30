„Așteaptă convocarea” Jucătorul care l-a impresionat pe Rusescu la meciul cu Fenerbahce: „Meci excelent!” +58 foto
Raul Rusescu/ Foto: GOLAZO.ro
Europa League

„Așteaptă convocarea” Jucătorul care l-a impresionat pe Rusescu la meciul cu Fenerbahce: „Meci excelent!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 23:06
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 23:06
  • FCSB - FENERBAHCE 1-1. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a analizat prestația campioanei din ultimul meci al fazei principale din Europa League.

Echipa antrenată de Elias Charalambous și-a încheiat aventura europeană, după ce a terminat pe locul 27 în faza principală, însă roș-albaștrii au arătat un joc bun în fața formației din Turcia.

FCSB - FENERBAHCE 1-1. Raul Rusescu: „Cel mai bun meci făcut anul ăsta”

Raul Rusescu, fost atacant la FCSB în trei perioade diferite, consideră că roș-albaștrii au jucat la cel mai înalt nivel în acest an.

„Este de departe cel mai bun meci făcut anul acesta de FCSB și poate cel mai bun din campania europeană care a început acum mult timp. Cei de la FCSB au ajuns de foarte multe ori la poartă. Și au creat multe ocazii, unele clare.

Un meci în care faza defensivă a arătat foarte bine, după mult timp. Dacă în meciurile anterioare am spus că s-au făcut greșeli imense în apărare, aseară lucrurile s-au schimbat: faza defensivă a arătat bine, la fel și mijlocul terenului”, a declarat Raul Rusescu, citat de gsp.ro.

FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg
FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg

Raul Rusescu: „Lixandru și Târnovanu au fost cei mai buni oameni de la FCSB

Rusescu a remarcat prestația lui Mihai Luxandru, pe care îl vede la naționala României.

„Lixandru a făcut un meci după care poți aștepta liniștit convocarea la echipa națională. Un meci excelent!

Lixandru și Târnovanu au fost cei mai buni oameni de la FCSB. Îl pot include aici și pe Alhassan - cred că a fost cel mai bun meci al lui de când e la FCSB.

În concluzie, așa se încheie o campanie europeană. Au făcut 7 puncte, este în regulă, ținând cont de echipele bune pe care le-au întâlnit. Este o campanie europeană de nota 7, aș spune eu”, a concluzionat Raul Rusescu.

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon21
2. Aston Villa21
3. Midtjylland19
4. Betis17
5. Porto17
6. Braga17
7. Freiburg17
8. Roma16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk16
10. Bologna15
11. Stuttgart15
12. Ferencvaros15
13. Nottingham14
14. Plzen14
15. Steaua Roșie14
16. Celta Vigo13
17. PAOK12
18. Lille12
19. Fenerbahce12
20. Panathinaikos12
21. Celtic11
22. Ludogorets10
23. Dinamo Zagreb10
24. Brann9
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys9
26. Sturm Graz7
27. FCSB7
28. Eagles7
29. Feyenoord6
30. Basel6
31. Salzburg6
32. Rangers4
33. Nice3
34. Utrecht1
35. Malmo FF1
36. Maccabi Tel Aviv1

