Cristiano Ronaldo (41 de ani) continuă să scrie istorie la 20 de ani de la debutul la Cupa Mondială.

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Pe 11 iunie 2006, un tânăr de 21 de ani, pe nume Cristiano Ronaldo, pășea pentru prima dată pe scena unui turneu mondial. Se întâmpla la ediția găzduită de Germania, într-o victorie a Portugaliei, 1-0 cu Angola.

Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie la la 20 de ani de la debutul la Cupa Mondială

Șase zile mai târziu, starul lusitan, care evolua la acea vreme pentru Manchester United, avea să spargă gheața și să înscrie primul său gol la Campionatul Mondial.

În minutul 80 al meciului cu Iran (2-0), Ronaldo transforma un penalty și o ajuta pe Portugalia să meargă în fazele superioare ale competiției.

La ediția din 2006, Cristiano a bifat șase apariții și a contribuit la clasarea lusitanilor pe locul patru.

Două decenii mai târziu, CR7 rămâne același. În meciul cu Uzbekistan, superstarul lui Al Nassr a reușit o „dublă” și a devenit primul jucător din istorie care marchează la șase ediții consecutive ale Cupei Mondiale (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026).

În plus, a devenit și cel mai bun marcator all-time al naționalei Portugaliei la Campionatele Mondiale (10 goluri), depășindu-l pe Eusebio (9). Pauleta ocupă locul 3, cu 4 goluri.

145 de goluri în 230 de meciuri are CR7 în tricoul Portugaliei

Grație performanței sale, Ronaldo a fost desemnat de FIFA omul meciului.

A fost pentru a 8-a oară în istorie când starul naționalei antrenate de Roberto Martinez a câștigat această disticție la un turneul mondial.

Han pasado 20 años y todo sigue igual. pic.twitter.com/dhoVxC2hkU — (fan) Adry (@Adry___RM) June 23, 2026

Este depășit doar de marele său rival, Lionel Messi (39 de ani), cu 13.

2006 2026 pic.twitter.com/FfddYQtFSu — World Cup Xtra (@WorldCupXtraa) June 23, 2026

În urma victoriei cu Uzbekistan, Portugalia s-a calificat matematic în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale.

Lusitanii se vor lupta pentru primul loc al grupei K, cu Columbia, echipă care are maximum de puncte după primele două meciuri.

Duelul este programat duminică noaptea, de la 2:30 (ora României), la Miami. Simultan, se va juca și partida dintre RD Congo și Uzbekistan.

Clasament Grupa K

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Columbia 2 6 2. Portugalia 2 4 3. RD Congo 2 1 4. Uzbekistan 2 0

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