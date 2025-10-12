Record doborât după 47 de ani Nicolae Soare a obținut o performanță remarcabilă la Bucharest Marathon » Mesajul Federației de Atletism
Nicolae Alexandru Soare
Atletism

Record doborât după 47 de ani Nicolae Soare a obținut o performanță remarcabilă la Bucharest Marathon » Mesajul Federației de Atletism

Alexandru Smeu
Publicat: 12.10.2025, ora 16:52
Actualizat: 12.10.2025, ora 16:52
  • Nicolae Alexandru Soare (34 de ani) a reușit o performanță remarcabilă.
  • Sportivul celor de la CSM Bacău a stabilit un nou record național la maraton masculin, cu timpul de 2:11:58.

Federația Română de Atletism (FRA) a anunțat pe pagina oficială de Facebook, faptul că România are un nou record în proba de maraton masculin.

Nicolae Alexandru Soare a doborât un record vechi de jumătate de secol

Acesta îi aparține sportivului, Nicolae Alexandru Soare, de la CSM Bacau, care a încheiat cursa din cadrul Campionatului Național de Maraton, din capitală, cu timpul de 2:11:58

Precedenta performanță data din 1978 și îi aparținea lui Cătălin Andreica. Fostul sportiv legitimat la Rapid București terminase în 2:12:30, la Campionatele Europene de la Praga.

„Record național doborât după aproape jumătate de secol!

Performanță remarcabilă pentru atletismul românesc!

La Campionatul Național de Maraton, desfășurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon, Nicolae Alexandru Soare (CSM Bacău) a stabilit un nou record național la maraton masculin, cu timpul de 2:11:58.

Antrenor: Cristina Alexe

Fost record: 2:12:30 – stabilit în 1978 de Cătălin Andreica

După 47 de ani, România are un nou reper în proba de maraton.

Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverența și pasiunea care definesc atletismul românesc. O performanță care onorează tradiția și deschide un nou capitol în istoria maratonului național.

Felicitări sportivului și antrenoarei pentru acest moment istoric!” a anunțat Federația Română de Atletism pe Facebook.

Traseul și programul „Bucharest Marathon 2025”

Cursele din cadrul concursului au început sâmbătă cu competiția Wheelchairs – 10 km, de la ora 8:45, apoi crosul de 10 km la ora 9:00, urmat de Wheelchairs Fun Run 2,5 km de la ora 11:45 și Fun Run 2,5 km, de la ora 12:00.

Duminică, de la 9:00, a fost dat startul curselor de maraton și ștafetă maraton (42 km) și semimaraton (21 km).

Probele concursului au început în Piața Constituției și s-au desfășurat pe mai multe străzi din Capitală, precum: bulevardul Libertății, Piața Națiunile Unite, bulevardul Națiunile Unite, bulevardul Unirii, bulevardul I.C. Brătianu, strada Vasile Pârvan, strada Berzei, strada Buzești – Piața Victoriei – șoseaua Pavel D. Kiseleff, Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Alba Iulia, bulevardul Burebista, bulevardul Decebal, Piața Hurmuzachi, bulevardul Basarabia.

