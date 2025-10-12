Olăroiu a scos oamenii în stradă VIDEO. Nebunie în Emiratele Arabe Unite, după victoria cu Oman: „Fanii te iubesc!”

A fost nebunie pe străzile din Emiratele Arabe Unite, după victoria selecționatei antrenate de Cosmin Olăroiu (56 de ani) , 2-1, cu Oman.

, 2-1, cu Oman. Pentru a-și asigura calificarea matematică la Cupa Mondială de anul viitor, Emiratele Arabe Unite trebuie doar să evite înfrângerea în următorul meci, cu Qatar.

Fanii Emiratelor Arabe Unite au făcut spectacol după victoria care i-a adus cu un pas mai aproape de calificarea la Cupa Mondială, pentru prima din 1990 încoace.

Cosmin Olăroiu a scos oamenii din Emiratele Arabe Unite în stradă

Aceștia au sărbătorit succesul selecționatei antrenate de Cosmin Olăroiu, cu torțe și cântece tradiționale pe străzile țării aflate în Orientul Mijlociu.

„Mulțumim, echipa noastră națională… Ne-ați făcut mândri… Și, cu voia lui Dumnezeu, vom încheia cu visul unei patrii”, a scris influencerul care a distribuit videoclipul pe X.

„Vreau să mulțumesc fanilor, suportul lor a fost un factor cheie pentru această victorie. Am fost forțat să fac schimbări, trebuia să dau un mesaj echipei.

Erau un pic afectați după golul primit, ceva panică. Oman este o echipă greu de deschis”, a fost reacția de după meci a lui Oli, citat de as.ro.

Cel care i-a luat interviul tehnicianului român a încheiat dialogul cu un mesaj care arată modul în care este privit Olăroiu în Emirate:

„Nu îi putem condamna pe fanii EAU pentru că vă iubesc! Vă mulţumim!”.

Emiratele Arabe Unite - Oman 2-1 . Echipa lui Olăroiu este cu un pas mai aproape de Campionatul Mondial

Scorul a fost deschis în minutul 12, prin autogolul lui Kouadio, iar Oman a rămas în avantaj până aproape de finalul partidei.

În minutul 76, Meloni a restabilit egalitatea, iar Caio Lucas a adus victoria Emiratelor Arabe Unite, marcând golul de 2-1 în minutul 83.

Rezultatul din primul meci al barajului, 0-0 între Qatar și Oman, este, de asemenea, în favoarea Emiratelor Arabe Unite.

În meciul cu Qatar, programat pe 14 noiembrie, de la ora 20:00, Olăroiu are nevoie de cel puțin o remiză pentru a obține calificarea.

Loc Țară Meciuri Pct 1. Emiratele Arabe Unite 1 3 2. Qatar 1 1 3. Oman 2 1

Oman este antrenată de Carlos Queiroz, fost tehnician al lui Real Madrid, iar în următoarea partidă va întâlni selecționata condusă de Julen Lopetegui, și el fost antrenor al clubului spaniol.

فرحة الروماني كوزمين بعد إطلاق صافرة الحكم نهاية المباراة وفوز منتخبنا امام منتخب عمان#الامارات_عمان #منتخب_الإمارات #حلم_وطن pic.twitter.com/rmx2NWn6pB — Sport 4 All News 🇦🇪 (@Sport_4All) October 11, 2025

În cazul unui eșec în duelul cu Qatar, Emiratele Arabe Unite ar urma să termine grupa pe locul 2, și să meargă în runda a 5-a de preliminarii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport