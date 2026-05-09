Cristiano Ronaldo FOTO: IMAGO
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 11:56
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 11:56
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) a făcut o nouă achiziție de lux în materie de automobile.

Legendarul fotbalist și-a achiziționat un Mercedes-AMG G63 personalizat. Modelul achiziționat de atacantul lui Al-Nassr este unul în ediție limitată, fiind doar 20 astfel de mașini fabricate la nivel mondial.

Cristiano Ronaldo, o nouă achiziție de lux

Cristiano Ronaldo a făcut o nouă achiziție de lux. Acesta și-a cumpărat un Mercedes-AMG G63 Cabriolet modificat în ediție limitată, evaluat la aproximativ 1,32 milioane de dolari.

Noul automobil din colecția lusitanului este considerat unul dintre cele mai exclusiviste din lume, doar 20 astfel de modele fiind fabricate la nivel mondial.

Mai mult, mașina cumpărată de Ronaldo a fost personalizată special pentru acesta, conform marca.com.

În primul rând, autovehiculul este vopsit în galben și albastru, culorile lui Al-Nassr, clubul la care este legitimat în prezent Ronaldo. În plus, pragurile ușilor au atașate plăcuțe personalizate cu inițialele numelui său și numărul de pe tricou „CR7”.

Mercedesul lui Ronaldo este o decapotabilă cu plafon moale, o adevărată raritate pentru un SUV greu, cu uși care se deschid spre spate pentru a face accesul în mașină mai ușor.

Deși un G-Wagon standard este deja un vehicul de lux, modelul achiziționat de Ronaldo este cu atât mai special, dovada fiind și prețul de 1,32 milioane de dolari. Este cea mai scumpă mașină de acest gen, potrivit autoblog.com!

Modelul lui Ronaldo nu este un Mercedes din fabrică, proiectul fiind al celor de la Refined Marques, un dealer de lux cu sediul la Dubai, cunoscut pentru modelele sale personalizate, potrivit autos.yahoo.com.

Cu o avere de aproximativ 1,4 miliarde de dolari, Cristiano Ronaldo este un împătimit al mașinilor, acesta având o colecție impresionantă din care fac parte mai multe modele de la mărci precum Bugatti, Ferrari sau Lamborghini.

