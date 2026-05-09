Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani

Nadia Comăneci (64 de ani) va reveni la Montreal, locul în care a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976.

Nadia Comăneci se întoarce la Montreal

La 50 de ani distanță de la performanța fantastică reușită la Montreal, Nadia va participa la un eveniment comemorativ pe 1 august, în afara stadionului Olimpic din orașul canadian.

Momentul va fi parte a unui spectacol amplu, care va include concerte, expoziții de artă, dar și diverse evenimente sportive.

De asemenea, organizatorii au anunțat că „femeile care poartă numele Nadia sunt invitate să participe la festivitate, aducând un omagiu valului de bebeluși care au primit numele sportivei din România, ca urmare a performanței sale istorice”.

„Acea notă m-a surprins și pe mine, mi-a schimbat viața. Aveam doar 14 ani, nu mă așteptam și nici nu intrasem în concurs cu acest gând.

Când văd cele cinci cercuri olimpice, mă întorc la momentul în care micuța Nadia a schimbat gimnastica”, declara Nadia Comăneci în 2024, despre performanța uluitoare reușită la Montreal.

5 medalii olimpice de aur are Nadia Comăneci (3 la Montreal 1976, două la Moscova 1980). A mai obținut trei medalii de argint (una la Montreal, două la Moscova) și una de bronz (Montreal)

FOTO. Imagini de la Olimpiada de vis a Nadiei din 1976

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport