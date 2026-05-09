„Pleacă la Rapid!” E sigur că Daniel Pancu nu va continua la CFR Cluj: „Își dorește altceva”

- Marius Baciu (51 de ani), fost căpitan al Stelei, a analizat declarațiile făcute de Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj.
- Baciu consideră că mesajul transmis de tehnician poate fi interpretat ca un semnal al unei despărțiri de formația ardeleană.
Daniel Pancu a vorbit la finalul partidei cu Universitatea Craiova (0-0) despre situația sa de la CFR Cluj și a explicat că promisiunea de a continua în Gruia este legată de mai multe condiții.
Marius Baciu a spus ce se poate întâmpla cu Daniel Pancu, după declarațiile făcute în Gruia
În ultimele zile s-a vorbit despre o posibilă plecare a lui Pancu la Rapid.
„Pleacă la Rapid! Când să-i facă teren de antrenament? Când să-i aducă jucătorii? Pentru mine, este un semnal clar că pleacă la Rapid.
A tras un semnal de alarmă pentru ca toată conducerea să se regleze față de el și de echipă. Mai ales după interviul lui Pancu, care își dorește altceva”, a spus Marius Baciu, conform orangesport.ro.
Galerie foto (10 imagini)
CFR Cluj ocupă locul 3 în Superliga, cu 41 de puncte. Pe locul 2 se află „U” Cluj, cu 42 de puncte, iar lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.
În play-off, Pancu a înregistrat o înfrângere, trei victorii și două remize, cea mai recentă în partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.
Daniel Pancu, după meciul cu U Craiova: „Până acum nu s-a întâmplat nimic din ce am cerut”
Antrenorul a confirmat că le-a transmis oficialilor clubului că va rămâne „două milioane la sută”, formulare invocată anterior de Iuliu Mureșan și Ioan Varga, însă a subliniat că promisiunea sa era valabilă doar în anumite condiții.
„Cele mai importante detalii sunt legate promisiunile de aici. Văd că și domnul Varga, și domnul Mureșan vorbesc că rămân 2 milioane la sută, cuvintele mele, dar niciunul nu continuă.
Continuarea e în alte condiții. Adică să fie salariile la zi, o bază mai bună de pregătire și jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni…
Când am venit, aici era o prăpastie. Nici nu știu cum să numesc… era totul într-o stare de degradare, iar acum e soare, lumea e fericită și echipa e pe locul 3. Asta e realitatea pură”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.
Pentru CFR Cluj urmează două partide în campionat:
- Pe 16 mai, în deplasare cu Dinamo
- Pe 23 mai, pe teren propriu cu FC Argeș