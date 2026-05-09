„Pleacă la Rapid!” E sigur că Daniel Pancu nu va continua la CFR Cluj: „Își dorește altceva”

Marius Baciu (51 de ani), fost căpitan al Stelei, a analizat declarațiile făcute de Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul echipei CFR Cluj.

Baciu consideră că mesajul transmis de tehnician poate fi interpretat ca un semnal al unei despărțiri de formația ardeleană.

Daniel Pancu a vorbit la finalul partidei cu Universitatea Craiova (0-0) despre situația sa de la CFR Cluj și a explicat că promisiunea de a continua în Gruia este legată de mai multe condiții.

Marius Baciu a spus ce se poate întâmpla cu Daniel Pancu, după declarațiile făcute în Gruia

În ultimele zile s-a vorbit despre o posibilă plecare a lui Pancu la Rapid.

„Pleacă la Rapid! Când să-i facă teren de antrenament? Când să-i aducă jucătorii? Pentru mine, este un semnal clar că pleacă la Rapid.

A tras un semnal de alarmă pentru ca toată conducerea să se regleze față de el și de echipă. Mai ales după interviul lui Pancu, care își dorește altceva”, a spus Marius Baciu, conform orangesport.ro.

CFR Cluj ocupă locul 3 în Superliga, cu 41 de puncte. Pe locul 2 se află „U” Cluj, cu 42 de puncte, iar lider este Universitatea Craiova, cu 46 de puncte.

În play-off, Pancu a înregistrat o înfrângere, trei victorii și două remize, cea mai recentă în partida cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

Daniel Pancu, după meciul cu U Craiova: „Până acum nu s-a întâmplat nimic din ce am cerut”

Antrenorul a confirmat că le-a transmis oficialilor clubului că va rămâne „două milioane la sută”, formulare invocată anterior de Iuliu Mureșan și Ioan Varga, însă a subliniat că promisiunea sa era valabilă doar în anumite condiții.

„Cele mai importante detalii sunt legate promisiunile de aici. Văd că și domnul Varga, și domnul Mureșan vorbesc că rămân 2 milioane la sută, cuvintele mele, dar niciunul nu continuă.

Continuarea e în alte condiții. Adică să fie salariile la zi, o bază mai bună de pregătire și jucători de top. Până acum nu s-a întâmplat niciunul dintre aceste lucruri și mai sunt două săptămâni…

Când am venit, aici era o prăpastie. Nici nu știu cum să numesc… era totul într-o stare de degradare, iar acum e soare, lumea e fericită și echipa e pe locul 3. Asta e realitatea pură”, a declarat Daniel Pancu, la Prima Sport.

Pentru CFR Cluj urmează două partide în campionat:

Pe 16 mai, în deplasare cu Dinamo

Pe 23 mai, pe teren propriu cu FC Argeș

