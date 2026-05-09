Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA

Jaqueline Cristian (27 de ani, #28 WTA) a fost eliminată în turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Roma, după un meci dramatic cu Karolina Pliskova (34 de ani, #130 WTA), fostă lideră mondială.

Sportiva din Cehia s-a impus în trei seturi, scor 6-7(5), 7-6(2), 6-4, la capătul unei partide care a durat peste trei ore.

Românca a început curajos duelul cu Pliskova și a câștigat primul set la tiebreak, 7-5. Cristian a jucat bine și în setul al doilea, unde a fost foarte aproape să închidă partida.

Jaqueline Cristian a ratat trei mingi de meci cu Pliskova, dar cehoaica a rezistat și s-a calificat

Momentul decisiv al meciului a venit la 6-5 pentru Jaqueline Cristian în setul al doilea, când românca a avut trei mingi de meci. Pliskova a rezistat însă, a dus setul în tiebreak și l-a câștigat clar, cu 7-2.

În decisiv, Jaqueline a început mai bine și a condus cu 2-0, dar experiența Karolinei și-a spus cuvântul. Cehoaica a revenit și s-a impus cu 6-4.

Pentru prezența în turul 2, Jaqueline Cristian va primi 25.515 de euro. Coboară 4 poziții în ierarhia WTA LIVE, aflându-se în acest moment pe 32.

11 duble greșeli a comis Jaqueline Cristian în meciul cu Karolina Pliskova, în timp ce jucătoarea din Cehia a avut 7. Românca a reușit un singur as, iar cehoaica a bifat 4

România mai are o reprezentantă pe tabloul de simplu de la Roma.

Sorana Cîrstea va juca astăzi cu Aryna Sabalenka, liderul mondial, în turul al treilea al competiției.

Meciul este programat sâmbătă, 9 mai, nu înainte de 15:30, ora României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport