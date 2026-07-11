Gestul lui CR7 care a stârnit o controversă aprinsă FOTO. De ce a postat Cristiano Ronaldo imagini cu el ridicând trofeul la Euro 2016 chiar înainte de Spania - Belgia +6 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Gestul lui CR7 care a stârnit o controversă aprinsă FOTO. De ce a postat Cristiano Ronaldo imagini cu el ridicând trofeul la Euro 2016 chiar înainte de Spania - Belgia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 17:45
  • Înainte de meciul Spania - Belgia, 2-1, din sferturile CM 2026, Cristiano Ronaldo (41 de ani) a postat imagini pe rețelele de socializare cu trofeul Euro 2016, cel mai important câștigat de naționala lusitană.
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Drumul Portugaliei și al lui Ronaldo la CM 2026 s-a oprit în optimi, după înfrângerea cu Spania, scor 0-1.

Starul lui Al-Nassr a încheiat turneul final cu inima frântă. Se va retrage de la națională fără să-și împlinească marele vis: trofeul mondial.

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Postarea lui Cristiano Ronaldo înainte de Spania - Belgia

Cristiano a surprins după eliminarea de la CM 2026. A spus că, pentru el, un triumf la Campionatul European este la fel de important precum câștigarea unui Mondial.

Și n-a ezitat să posteze înainte de sfertul dintre Spania și Belgia imagini cu el ridicând trofeul Euro 2016. Gestul său a fost ridiculizat de mulți fani ai fotbalului, care au considerat că Ronaldo vrea să-și întărească vorbele după eșecul suferit în fața Spaniei.

Mulți i-au postat imagini cu rivalul Messi în timp ce sărută Cupa Mondială și l-au „înțepat” pentru că ar fi exact ca vulpea care nu ajunge la struguri și zice că sunt prea acri.

Totuși, gestul lui Cristiano are și o explicație. Vineri s-au împlinit exact 10 ani de când Portugalia a câștigat Campionatul European, cel mai important trofeu din istoria naționalei lusitane.

Inclusiv pe pagina selecționatei portugheze au apărut mai multe postări dedicate succesului.

În acea finală, lusitanii au trecut de Franța cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Eder în minutul 109.

Ajuns la 41 de ani, CR7 s-ar pregăti să părăsească echipa Portugaliei.

„Am cucerit trei trofee cu Portugalia. Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie. Sunt mulțumit. Cel mai mare titlu al selecționatei a fost în 2016. Pentru mine, Euro înseamnă la fel de mult ca Mondialul.

Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă”, a spus Ronaldo

Jorge Jesus, noul selecționer, ar fi însă dispus să îl cheme în continuare:

„Cât timp va juca și va fi în formă, va fi chemat. Eu îl voi convoca, dar voi impune anumite limite și condiții pe care le consider potrivite pentru națională.

N-am vorbit cu el încă. Cristiano nu poate fi niciodată o problemă pentru națională. Nici pentru națională, nici pentru mine”.

FOTO. Cristiano Ronaldo, în lacrimi după eliminarea de la Mondial

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball
Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball

Galerie foto (6 imagini)

Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball Cristiano Ronaldo a izbucnit în lacrimi la finalul meciului cu Spania. Foto: captură X/@panditfootball
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Ronaldo la Campionatul Mondial

  • 6 turnee finale (2006-2026)
  • 27 de meciuri
  • 11 goluri
  • Două pase decisive
  • 4 cartonașe galbene
  • 2.205 minute
Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii

Galerie foto (6 imagini)

Debutul lui Cristiano la Mondial, 1-0 cu Angola în 2006. Fotografii: Imago L-a depășit pe Busquets, dar a pierdut cu Spania în „optimi”, 0-1 la CM 2010 Ronaldo a înscris la 2-1 cu Ghana (CM 2014) Hattrick-ul lui CR7 la 3-3 cu Spania, în grupele CM 2018. Lovitura liberă, fantastică, i-a oferit Portugaliei un punct în final Supărarea cu selecționerul Fernando Santos, care nu l-a mai titularizat în ultimele două meciuri, în fazele eliminatorii
+6 Foto
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Top 5 selecții all-time la națională

  1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 233
  2. Lionel Messi (Argentina) - 204
  3. Luka Modric (Croația) - 202
  4. Bader Al-Mutawa (Kuweit) - 202
  5. Soh Chin Ann (Malaysia) - 195

Top 5 golgheteri all-time la națională

  1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 146
  2. Lionel Messi (Argentina) - 125
  3. Ali Daei (Iran) - 108
  4. Sunil Chhetri (India) - 95
  5. Romelu Lukaku (Belgia) - 93
46 de pase decisive
are Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

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