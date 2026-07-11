„Franța ar trebui să se teamă” Mesajul tăios al lui Lamine Yamal: „Și la Euro am marcat un singur gol. Și am câștigat!”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Franța ar trebui să se teamă” Mesajul tăios al lui Lamine Yamal: „Și la Euro am marcat un singur gol. Și am câștigat!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 11:24
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 11:24
  • Spania - Belgia 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a lansat un avertisment pentru Franța, înainte de duelul direct din semifinalele CM 2026.
  • Ce a declarat selecționerul iberic Luis de la Fuente (65 de ani) după victoria din sferturi, mai jos în articol.
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Duelul dintre Franța și Spania, reeditarea semifinalei de la EURO 2024, este programat marți, cu începere de la ora 22:00, pe AT&T Stadium, din Dallas. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Spania - Belgia 2-1. Lamine Yamal: „Dacă Franța trebuie să se teamă de cineva, aceia suntem noi”

Deși Franța este considerată de mulți mare favorită la câștigarea Mondialului din această vară, Lamine Yamal avertizează selecționata lui Didier Deschamps.

Dacă Franța trebuie să se teamă de cineva, aceia suntem noi. Noi suntem cei care i-am eliminat (n.r. la EURO 2024, în semifinale).

Suntem două dintre cele mai bune naționale din lume, după părerea mea chiar cele mai bune, iar noi nu ne temem de nimeni”, a declarat Yamal după meciul cu Belgia, conform mundodeportivo.com.

Starul Barcelonei a continuat: „Există două posibilități: fie ei ajung în a treia finală consecutivă de Cupă Mondială, fie noi îi învingem pentru a treia oară la rând. Nu știu ce se va întâmpla, dar nu ne este deloc frică.

Sunt foarte fericit pentru această victorie. Suntem din nou în semifinale. Pentru astfel de meciuri am venit aici și vrem să le câștigăm. Acum este timpul să ne odihnim și să începem să ne gândim la partida cu Franța”, a mai declarat Yamal, potrivit fifa.com.

Am fost net superiori, iar golul Belgiei a venit într-o fază ciudată, chiar în cel mai bun moment al nostru. Poate că unii spun că nu practicăm un fotbal foarte spectaculos, dar adevărul este că nimeni nu joacă de la egal la egal cu noi. Toți se retrag și se apără, însă până la urmă reușim să câștigăm. Lamine Yamal, jucătorul Spaniei

Lamine Yamal: „Am câștigat Campionatul European după ce am marcat un singur gol”

Yamal a marcat un singur gol la acest Mondial, în meciul cu Arabia Saudită (4-0) din grupa H. Cu toate acestea, jucătorul care va împlini 19 ani pe 13 iulie spune că nu realizările personale sunt cele mai importante, ci ca Spania să câștige.

„Evident că mi-aș dori să marchez, pentru că asta ajută echipa, dar nu intru pe teren gândindu-mă doar la goluri. Dacă voi câștiga Cupa Mondială, nu cred că cineva își va aminti câte goluri am înscris sau câte ocazii am ratat.

Dacă vom câștiga trofeul, vom fi cu toții fericiți. Dacă primesc și premiul pentru omul meciului, cu atât mai bine, dar cel mai important este ca echipa să câștige.

Știu că prin demarcările mele atrag mai mulți adversari și astfel pot crea spații pentru colegii mei. Important este că am venit aici să câștigăm, iar orice pot face pentru a ajuta echipa, chiar dacă într-o fază nici măcar nu ating mingea, este benefic.

Cred că toată lumea este prea preocupată de goluri. Am câștigat Campionatul European după ce am marcat un singur gol. Atunci am înscris o singură dată, iar acum am deja un gol și la această Cupă Mondială. Așa că lumea poate sta liniștită”, a mai spus Lamine Yamal.

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Luis de la Fuente: „Va fi un meci în care va trebui să fim la cel mai înalt nivel”

După victoria cu Belgia, selecționerul Spaniei a prefațat meciul cu Franța din semifinalele CM 2026.

„Se întâlnesc două dintre naționalele pe care toată lumea le vedea favorite să ajungă aici. Așteptările erau foarte mari, dar știm că suntem singura echipă care a reușit să învingă Franța în două semifinale consecutive.

Va fi un meci în care va trebui să fim la cel mai înalt nivel și chiar să ne depășim limitele. Vom da tot ce avem mai bun”, a spus Luis de la Fuente, conform as.com.

Este firesc să ne gândim că vom munci pentru a-i învinge, dar cred că și ei sunt la fel de preocupați de noi. Suntem singura echipă care i-a învins în două meciuri consecutive. Se vor întâlni două dintre cele mai bune naționale din lume. Luis de la Fuente, selecționer Spania

Când se joacă Franța - Spania, semifinala de la CM 2026

Reeditarea semifinalei de la EURO 2024 este programată marți, cu începere de la ora 22:00, pe AT&T Stadium, din Dallas. Partida va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționata antrenată de Didier Deschamps are de luat o revanșă în fața ibericilor, care au câștigat ultimele două confruntări directe.

În semifinala de la EURO 2024, Spania a trecut de Franța, scor 2-1 și avea să pună mâna pe marele trofeu, după ce a trecut și de Anglia cu același scor.

Ulterior, cele două echipe s-au întâlnit și în semifinalelele Ligiii Națiunilor. Campioana europeană s-a impus la capătul unui meci cu 9 goluri!

A fost 5-4 pentru naționala condusă de Luis de la Fuente. În finală, „Furia Roja” avea să fie învinsă de Portugalia, 2-2 (3-5 d.pen).

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