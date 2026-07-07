Portugalia - Spania 0-1. Cristiano Ronaldo (41 de ani) nu și-a putut stăpâni lacrimile după înfrângerea suferită în optimile de finală de la CM 2026.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Meciul cu Spania de luni seară a fost ultimul pentru portughezi la acest turneu final. Ibericii s-au impus la limită, grație golului marcat de Mikel Merino în prelungiri.

Această eliminare dramatică a dus și la despărțirea de selecționerul Roberto Martinez.

VIDEO. Cristiano Ronaldo, în lacrimi după eliminarea de la CM 2026

Cristiano Ronaldo a încheiat Mondialul din SUA, Mexic și Canada cu inima frântă. Acesta se va retrage de la națională fără să-și împlinească marele vis: trofeul mondial.

La capătul partidei cu Spania, Ronaldo a fost vizibil afectat. Starul lui Al-Nassr nu și-a putut stăpâni lacrimile, reușind cu greu să-și îndrepte privirea spre fanii prezenți în tribune.

Ajuns la 41 de ani, acesta se pregătește să părăsească echipa Portugaliei:

„Am cucerit trei trofee cu Portugalia. Înaintea lui Cristiano, naționala nu câștigase nimic în istorie.

Sunt mulțumit. Cel mai mare titlu al selecționatei a fost în 2016. Pentru mine, Euro înseamnă la fel de mult ca Mondialul.

Plec împăcat că am dat tot ce am avut mai bun pentru Portugalia. Mâine va fi o nouă zi și viața continuă”, a spus Ronaldo după meci.

Bahkan yang terbaik pun tidak bisa menulis ulang takdir.



Cristiano Ronaldo akhirnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya memang tidak pernah ditakdirkan untuk memenangkan Piala Dunia. Meski telah menjaga fisik di level tertinggi hingga usia 41 tahun demi memimpin… pic.twitter.com/PGhIcbxT7z — PanditFootball.com (@panditfootball) July 6, 2026

Avea doar 18 ani, 6 luni și 15 zile când a debutat la națională, pe 20 august 2003, într-un amical contra Kazahstanului (1-0). Selecționer era brazilianul Luiz Felipe Scolari, care cucerise titlul mondial cu Selecao, în 2002.

În 23 de ani în roșu și verde, Cristiano a cucerit Europa, devenind campion continental în 2016. A fost unicul jucător care a înscris la 6 Campionate Mondiale.

Ronaldo, carieră de senzație la națională. A jucat la 6 Mondiale

La CM 2006, Ronaldo a debutat în meciul cu Angola, scor 1-0. Printre coechipieri, Luis Figo, Simao Sabrosa și Pauleta. Avea numărul 17 pe tricou. 7 era încă al căpitanului Figo.

A jucat șase meciuri, un singur gol, la 2-0 cu Iran.

21 de ani și 132 de zile, cel mai tânăr marcator al Portugaliei la CM

A fost aproape de ținta carierei sale, titlul mondial. A pierdut la limită semifinala, 0-1 cu Franța. Locul 4, după 1-3 cu Germania în finala mică.

Patru ani mai târziu, la CM 2010, în Africa de Sud, era deja căpitanul naționalei. Numărul 7.

Patru partide, numai un gol și un assist, ambele la 7-0 contra Coreei de Nord (MVP la toate cele trei confruntări din faza grupelor, și cu Cote d’Ivoire, și cu Brazilia).

Eliminat mai repede ca la turneul precedent, în „optimi”, 0-1 cu Spania, care a câștigat trofeul.

La CM 2014, în Brazilia, a fost cel mai rău turneu final, și pentru el, și pentru națională.

Trei întâlniri, un gol (2-1 cu Ghana), o pasă decisivă (2-2 cu SUA), dar întors acasă după grupe (locul 3, patru puncte și un eșec insuportabil, 0-4 cu Germania).

CM 2018 - Hattrick la cel mai bun meci de Mondial al lui Ronaldo

Au mai trecut patru ani. Nici în Rusia nu a reușit naționala lusitană să depășească „optimile”, învinsă de Uruguay, 1-2.

Cristiano a avut însă cel mai bun joc la turneul final, la 3-3 cu Spania la startul grupei.

3 goluri a înscris Ronaldo împotriva Spaniei, la competiția din 2018

A fost singurul său hattrick la Mondial. Ultimul gol a fost superb, din lovitură liberă de la marginea careului.

A mai punctat o dată la CM 2018, oferind victoria echipei sale, 1-0 cu Maroc.

La CM 2022, în Qatar, Portugalia a atins „sferturile”, însă Ronaldo nu s-a bucurat deloc de finalul acelei ediții pentru el.

A fost titular în meciurile din grupă, marcând la 3-2 cu Ghana. Numai că, în partidele eliminatorii, și la 6-1 cu Elveția, în „optimi”, și la 0-1 cu Maroc, în „sferturi”, a avut un conflict cu selecționerul.

Fernando Santos nu l-a mai titularizat. A intrat ca rezervă în ambele meciuri și s-a văzut supărarea lui. Antrenorul a părăsit naționala după „războiul” cu liderul echipei.

Acum, la CM 2026, a mai bătut un record. Ronaldo a jucat și a înscris la al 6-lea Mondial, unic în istorie.

A marcat în total trei goluri (două la 5-0 cu Uzbekistan, în grupe, altul la 2-1 cu Croația, în „16-imi”).

Încă un record, al naționalei sale: 11 goluri la CM, două peste precedenta performanță, a lui Eusebio (9).

Portugalia s-a oprit mult mai devreme decât spera Cristiano. În „optimi”, după 0-1 cu Spania.

Ronaldo la Campionatul Mondial

6 turnee finale (2006-2026)

27 de meciuri

11 goluri

Două pase decisive

4 cartonașe galbene

2.205 minute

Top 5 selecții all-time la națională

Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 233 Lionel Messi (Argentina) - 203 Luka Modric (Croația) - 202 Bader Al-Mutawa (Kuweit) - 202 Soh Chin Ann (Malaysia) - 195

Top 5 golgheteri all-time la națională

Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 146 Lionel Messi (Argentina) - 124 Ali Daei (Iran) - 108 Sunil Chhetri (India) - 95 Romelu Lukaku (Belgia) - 93

46 de pase decisive are Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport